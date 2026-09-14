Η Νίκαια έμεινε ξάγρυπνη όλη τη νύχτα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Snapshot Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια πραγματοποιήθηκε λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη με μεγάλη προσέλευση κόσμου όλη τη νύχτα.

Χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν κρατώντας λευκά λουλούδια και τραγουδώντας τις επιτυχίες του καλλιτέχνη, όπως το «Κάθε βράδυ του Σαββάτου».

Η διαδικασία προσκύνησης του φέρετρου συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας με αυστηρά μέτρα ηρεμίας και σεβασμού από τον εφημέριο.

Εξω από τον ναό σημειώθηκαν λιποθυμικά επεισόδια, με το ΕΚΑΒ να παρέχει άμεσα πρώτες βοήθειες.

Πολλοί καλλιτέχνες και άνθρωποι από το περιβάλλον του Μαζωνάκη, όπως ο Νίκος Βουρλιώτης και ο Πάνος Μουζουράκης, βρέθηκαν εκεί για να τον αποχαιρετήσουν. Snapshot powered by AI

Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, χιλιάδες θαυμαστές είχαν κατακλύσει τους δρόμους γύρω από την εκκλησία, κρατώντας λευκά λουλούδια και περιμένοντας υπομονετικά για να προσκυνήσουν. Η προσέλευση συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τις ουρές να μεγαλώνουν και την εκκλησία και τον περιβάλλοντα χώρο να παραμένουν γεμάτοι.

Η νύχτα κύλησε με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη να ακούγονται συνεχώς. Από τα μπαλκόνια των γύρω πολυκατοικιών έπαιζε η μουσική του, ενώ οι θαυμαστές που περίμεναν έξω σιγοτραγουδούσαν και σε αρκετές στιγμές τραγουδούσαν όλοι μαζί τις μεγάλες επιτυχίες του. Το «Κάθε βράδυ του Σαββάτου» ήταν μεταξύ των τραγουδιών που ακούστηκαν από το συγκεντρωμένο πλήθος.

Η ατμόσφαιρα παρέμεινε συγκινησιακά φορτισμένη, με ανθρώπους να κλαίνε, να κρατούν λουλούδια και να μιλούν για τον καλλιτέχνη και τον άνθρωπο Γιώργο που γνώρισαν και αγάπησαν. Πολλοί παρέμειναν για ώρες στη Νίκαια, περιμένοντας τη σειρά τους να μπουν στον ναό και να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Παρά τη μεγάλη προσέλευση, η διαδικασία συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ο κόσμος έμπαινε στον ναό ανά ομάδες από τις δύο εισόδους, ώστε να προσκυνήσει το φέρετρο και να αφήσει το λουλούδι του. Ο εφημέριος είχε απευθύνει έκκληση για ηρεμία, υπομονή και σεβασμό, καθώς οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες λόγω του μεγάλου πλήθους.

Η συγκίνηση ήταν έντονη, αλλά η νύχτα είχε και στιγμές έντασης. Σύμφωνα με τις αναφορές, σημειώθηκαν λιποθυμικά επεισόδια έξω από τον ναό, με το ΕΚΑΒ να παρέχει πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Την ίδια ώρα, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες συνεχίστηκαν οι αφίξεις καλλιτεχνών και ανθρώπων από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη, που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν. Ανάμεσά τους βρέθηκαν ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Ανδρομάχη και ο Πάνος Μουζουράκης.

Ήταν μια νύχτα κατά την οποία η Νίκαια πραγματικά δεν κοιμήθηκε. Ο κόσμος έμεινε έξω από την Αγία Τριάδα, με τα τραγούδια του Μαζωνάκη να συνοδεύουν την αναμονή και τον αποχαιρετισμό, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

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