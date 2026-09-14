Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Συντετριμμένη έξω από τον Ιερό Ναό η αδελφή του, Βάσω

Η αδελφή του, Βάσω, βρίσκεται στον χώρο της τελετής και είναι εμφανώς καταρρακωμένη

Μιχάλης Παπαδάκος

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Συντετριμμένη έξω από τον Ιερό Ναό η αδελφή του, Βάσω
ΕΛΛΑΔΑ
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  • εξόδιοςκολουθία τουιώργου Μαωνάκη θα τεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαια.
  • Η αδελφή του, Βάσω, βρίσκεται στον χώρο της τελετής και είναι εμφανώς καταρρακωμένη.
  • Δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί στον Ιερό Ναό από χθες το βράδυ για την αγρυπνία.
  • Στον χώρο υπάρχουν χιλιάδες μπουκέτα με λουλούδια που έχουν αφήσει οι πολίτες.
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Στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου στη μία το μεσημέρι θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, βρίσκεται η αδελφή του, Βάσω.

Η κυρία Μαζωνάκη εμφανώς καταρρακωμένη, μιλά με τους ανθρώπους από το γραφείο τελετών, μπροστά από τον σωρό με τα χιλιάδες μπουκέτα με λουλούδια που έχουν αφήσει οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες που έχουν συρρεύσει στον Ιερό Ναό από χθες το βράδυ όπου ξεκίνησε η αγρυπνία, μέχρι σήμερα.

Βάσω Μαζωνάκη, κηδεία Μαζωνάκη

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