Άτοκος: Θέμα στο Γαλλικό Πρακτορείο τα γουρουνάκια που κολυμπούν στο άγνωστο νησάκι του Ιονίου

Μία οικογένεια μαύρων χοίρων έχει μετατρέψει το άγνωστο νησάκι Άτοκος σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό

Ελένη Ευστρατίου

Άτοκος: Θέμα στο Γαλλικό Πρακτορείο τα γουρουνάκια που κολυμπούν στο άγνωστο νησάκι του Ιονίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το νησί Άτοκος στο Ιόνιο έχει γίνει δημοφιλής προορισμός λόγω μιας οικογένειας μαύρων χοίρων που κολυμπούν κοντά στους τουρίστες.
  • Ο τουρισμός στο νησί αυξήθηκε σημαντικά, με οργανωμένες εκδρομές κυρίως από την Ιταλία να προσελκύουν επισκέπτες που θέλουν να δουν τα "γουρουνάκια".
  • Οι χοίροι ζουν αρμονικά με τους επισκέπτες, κολυμπούν για να δροσιστούν και προσελκύονται με φρούτα από τους διοργανωτές εκδρομών.
  • Φιλοζωικές οργανώσεις ζητούν την απαγόρευση των εκδρομών και του ταΐσματος των ζώων, προειδοποιώντας για κακοποίηση και τραυματισμούς των χοίρων από το πλήθος των τουριστών.
  • Ζητούν επίσης τη δημιουργία ομάδας για τη φροντίδα των ζώων, τη μεταφορά τους σε κατάλληλο καταφύγιο και την επαναφορά της Άτοκου στο προστατευόμενο καθεστώς Natura 2000.
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Ένα μικρό ιδιωτικό νησί κοντά στην Ιθάκη που ήταν άγνωστος έως τώρα προορισμός, γίνεται θέμα στο Γαλλικό Πρακτορείο αλλά και σε άλλα διεθνή μέσα, λόγω των μαύρων χοίρων που συναντά κανείς να κολυμπούν δίπλα στους τουρίστες.

Πρόκειται για το νησάκι Άτοκος, το οποίο ανήκει διοικητικά στην Ιθάκη και αποτελεί μέλος του δικτύου Natura 2000. Είναι ένα ιδιωτικό νησί το οποίο όμως επισκέπτονται με σκάφη και οργανωμένες εκδρομές τουρίστες, κυρίως από την Ιταλία, για ημερήσιες εκδρομές, αφού το νησί δεν κατοικείται και δεν διαθέτει υποδομές.

https://www.instagram.com/p/DdQw_oqDCFt/

Ο Άτοκος αποτελεί όμως σπίτι για μία οικογένεια μαύρων χοίρων η οποία εντοπίστηκε εκεί από το 2021. Από τότε τα γουρουνάκια έχουν πολλαπλασιαστεί ενώ κατοικούν ήσυχα στο νησί και φαίνεται να έχουν συνηθίσει την ανθρώπινη παρουσία. Πλέον, η παρουσία τους έχει μετατραπεί σε τουριστικό αξιοθέατο, αφού εικόνες και βίντεο με το κολύμπι των γουρουνιών στη θάλασσα, ανάμεσα στα σκάφη και στους τουρίστες, κάνουν τον γύρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο, ο τουρισμός στο νησί έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο διάστημα και ο Ρενάτο Μπίσα, ο οποίος οργανώνει εκδρομές από την Ιθάκη, τη Λευκάδα και την Κέρκυρα, εξηγεί ότι οι τουρίστες ζητούν κυρίως να δουν το «Νησί των Γουρουνιών», όπως το αποκαλούν.

Τα γουρούνια έκαναν γνωστό το νησί

Για τους περισσότερους επισκέπτες, η συνάντηση με τα γουρούνια αποτελεί μια απροσδόκητη εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσουν. Η ξαφνική αυτή προσοχή έχει μεταμορφώσει την εικόνα του μικρού νησιού, από έναν σχεδόν άγνωστο προορισμό, σε σημαντικό πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Τα γουρούνια φαίνονται να ζουν αρμονικά με την ανθρώπινη παρουσία στο νησί, να κολυμπούν κοντά τους και να αποδέχονται τη φροντίδα και τα παιχνίδια. Περιφέρονται κατά μήκος της ακτής αναζητώντας τροφή, χωρίς να φαίνεται να τα ενοχλούν οι τουρίστες. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, μπαίνουν στη θάλασσα για μια σύντομη βουτιά, προκειμένου να δροσιστούν.

Μάλιστα, όσοι οργανώνουν εκδρομές στο νησί προσπαθούν να ικανοποιήσουν τους τουρίστες με το να προσελκύσουν τα ζώα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διοργανωτές χρησιμοποιούν φρούτα για να προσελκύσουν τα ζώα πιο κοντά στις βάρκες.

Αίτημα για προστασία των ζώων

Παρόλα αυτά, φιλοζωικές οργανώσεις προειδοποιούν για τους κινδύνους εκμετάλλευσης των ζώων για τις επιθυμίες των τουριστών. Σε ανοιχτή επιστολή που έστειλε η οργάνωση «The Atokos Pigs» προς τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και τον Δήμο Ιθάκης, ζητά να απαγορευτούν οι εκδρομές τουριστών στο νησί, καθώς και το τάισμα των ζώων και η ενόχλησή τους από τους τουρίστες, με την επιβολή προστίμων σε σκάφη.

https://www.instagram.com/p/DcoBOKpNxaa/

Στην επιστολή τους αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη πρακτική πρόκειται για κακοποίηση των ζώων, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να τα κυνηγήσουν ή να τα βάλουν με το ζόρι σε βάρκες. Επίσης, αναφέρουν ότι τα ζώα υποσιτίζονται και λόγω της πείνας πλησιάζουν τα σκάφη των τουριστών, με αποτέλεσμα να τσακωθούν μεταξύ τους και να τραυματιστούν σοβαρά. Παράλληλα, έχουν σημειωθεί και τραυματισμοί των τουριστών που τους δάγκωσαν τα γουρουνάκια.

Η οργάνωση ζητά να σχηματιστεί συγκεκριμένη ομάδα που θα αναλάβει την υπεύθυνη σίτισής τους, ενώ παράλληλα να μεταφερθούν σε κατάλληλο καταφύγιο. Προσθέτουν ότι «αυτό δεν είναι υπεύθυνος τουρισμός. Είναι εκμετάλλευση ζώων μέσα σε μια προστατευόμενη φυσική περιοχή» και ζητούν ενέργειες ώστε «η Άτοκος να επανέλθει στον προστατευόμενο χαρακτήρα της ως περιοχή Natura 2000 για την αυτόχθονη άγρια πανίδα».

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