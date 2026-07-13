«Ψήφισε» ξανά Ιόνιο για τις διακοπές του ο Μάτζικ Τζόνσον - Το άλμπουμ από τους Παξούς

Ο θρύλος του ΝΒΑ και λάτρης της Ελλάδας, Μάτζικ Τζόνσον για διακοπές στους Παξούς

Στιγμές χαλάρωσης και ανεμελιάς για τον παλαίμαχο θρύλο του ΝΒΑ Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος για ακόμα ένα καλοκαίρι επέλεξε το Ιόνιο για τις διακοπές του και επισκέφθηκε τη χώρα μας.

Πέρυσι είχε επισκεφθεί την Κέρκυρα αλλά και την Κεφαλονιά, ενώ φέτος ο Μάτζικ Τζόνσον προτίμησε τους Παξούς, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και αρκετούς φίλους.

Ο θρύλος του ΝΒΑ δεν πέρασε απαρατήρητος και με χαλαρή διάθεση φωτογραφήθηκε με μικρούς και μεγάλους που τον αναγνώρισαν.

Μάλιστα ο ίδιος δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από τις διακοπές του στους Παξούς στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Σας χαιρετώ από την Ελλάδα. Απολαύσαμε ένα καταπληκτικό δείπνο στην ταβέρνα Βασίλης στον Λόγγο, στους Παξούς» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Μάτζικ Τζόνσον.