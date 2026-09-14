Η μοναδική πυραμίδα της Ισπανίας: Προτάθηκε η κατεδάφισή της - Χαρακτηρίστηκε μνημείο κληρονομιάς
Η «Πυραμίδα των Ιταλών» στο Puerto del Escudo χτίστηκε το 1939 ως μαυσωλείο για Ιταλούς στρατιώτες που πολέμησαν στο πλευρό του Φράνκο, βρίσκεται στο επίκεντρο νέας πολιτικής αντιπαράθεσης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η «Πυραμίδα των Ιταλών», στο Puerto del Escudo, στα σύνορα της επαρχίας του Μπούργος με την Κανταβρία, χτίστηκε το 1939 ως μαυσωλείο για τους Ιταλούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στη μάχη του Escudo κατά τον Ισπανικό Εμφύλιο. Το μνημείο συνδέεται άμεσα με το φασιστικό καθεστώς του Μπενίτο Μουσολίνι και τη συμμετοχή των ιταλικών στρατευμάτων στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων του Φράνκο.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:49 ∙ ANNOUNCEMENTS
Vodafone: Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες της νέας σειράς συσκευών Apple
15:11 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ