Η μοναδική πυραμίδα της Ισπανίας: Προτάθηκε η κατεδάφισή της - Χαρακτηρίστηκε μνημείο κληρονομιάς

Η «Πυραμίδα των Ιταλών», στο Puerto del Escudo, στα σύνορα της επαρχίας του Μπούργος με την Κανταβρία, χτίστηκε το 1939 ως μαυσωλείο για τους Ιταλούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στη μάχη του Escudo κατά τον Ισπανικό Εμφύλιο. Το μνημείο συνδέεται άμεσα με το φασιστικό καθεστώς του Μπενίτο Μουσολίνι και τη συμμετοχή των ιταλικών στρατευμάτων στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων του Φράνκο.

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