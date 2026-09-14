Ανησυχητική παραδοχή από τον Σαμ Άλτμαν: «Μπορεί να χάσουμε τον έλεγχο της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Snapshot Ο Σαμ Άτμαν παραδέχθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας του ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης από τις εταιρείες της Σίλικον Βάλεϊ.

Ο Άλτμαν, μαζί με άλλους ηγέτες της ΑΙ, ζήτησε την επιβολή ομοσπονδιακού πλαισίου ασφαλείας για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Υπάρχουν προειδοποιήσεις για δύο σοβαρούς κινδύνους: την απώλεια ελέγχου του μέλλοντος υπέρ της ΑΙ και τη συγκέντρωση εξουσίας σε λίγα χέρια.

Ερευνητής της Anthropic παραιτήθηκε, εκφράζοντας φόβους ότι η ΑΙ μπορεί να προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες έως το τέλος της δεκαετίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε την ανάγκη επιβράδυνσης της ανάπτυξης της ΑΙ, επισημαίνοντας τον ανταγωνισμό με την Κίνα. Snapshot powered by AI

Ο επικεφαλής της OpenAI παραδέχθηκε δημόσια αυτό που όλοι φοβούνται στον τομέα ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι εταιρείες της Σίλικον Βάλεϊ θα μπορούσαν να χάσουν τον έλεγχο της ΑΙ σύμφωνα με τον Σαμ Άλτμαν.

Ο Σαμ Άλτμαν μαζί με τον Ντάριο Αμοντέι της Anthropic και τον Έλον Μασκ το Σαββατοκύριακο ζήτησαν να μπει φρένο στην ανάπτυξη της ΑΙ. «Χαιρετίζουμε ένα ομοσπονδιακό πλαίσιο που καθορίζει συνεπείς απαιτήσεις ασφάλειας για την πρωτοποριακή τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Άλτμαν σε ανάρτηση στο X. Πρόσθεσε ότι «καμία αμερικανική πίεση του ανταγωνισμού δεν πρέπει να δικαιολογεί την απερισκεψία».

Ο Άλτμαν προειδοποίησε για δύο τρόπους με τους οποίους η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να εξελιχθεί «πολύ άσχημα», μεταξύ των οποίων η απώλεια «του ελέγχου του μέλλοντος υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης» και η υπερβολική συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια ενός μόνο ατόμου ή μιας εταιρείας.

Οι ανησυχίες χτύπησαν κόκκινο την περασμένη εβδομάδα όταν ερευνητής της Anthropic παραιτήθηκε και προειδοποίησε ότι όσοι αναπτύσσουν συστήματα ΑΙ πιστεύουν ότι θα μπορούσε να «μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας». Μάλιστα ζήτησε από τους υπαλλήλους του εργαστηρίου της ανταγωνιστικής OpenAI να προειδοποιήσουν για τους καταστροφικούς κινδύνους.

Οι επικεφαλής των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχουν από τότε επιδείξει μια σπάνια ενότητα, με τον Άλτμαν και τον Έλον Μασκ, οι οποίοι έχουν συγκρουστεί δικαστικά, να υποστηρίζουν το Σάββατο ένα κείμενο του Ντάριο Αμοντέι που προέτρεπε τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να επιβραδύνουν τον ρυθμό βελτίωσης των πιο προηγμένων μοντέλων τους.

Οι μετοχές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης σημείωσαν πτώση τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται τις τελευταίες εξελίξεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε το θέμα και τόνισε την Κυριακή ότι η επιβράδυνση της ανάπτυξης της ΑΙ δεν είναι απαραίτητη και θα έθετε σε κίνδυνο το προβάδισμα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

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