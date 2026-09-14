Ανησυχητική παραδοχή από τον Σαμ Άλτμαν: «Μπορεί να χάσουμε τον έλεγχο της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Ο Σαμ Άλτμαν μαζί με τον Ντάριο Αμοντέι της Anthropic και τον Έλον Μασκ το Σαββατοκύριακο ζήτησαν να μπει φρένο στην ανάπτυξη της ΑΙ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ανησυχητική παραδοχή από τον Σαμ Άλτμαν: «Μπορεί να χάσουμε τον έλεγχο της Τεχνητής Νοημοσύνης»
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Σαμ Άτμαν παραδέχθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας του ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης από τις εταιρείες της Σίλικον Βάλεϊ.
  • Ο Άλτμαν, μαζί με άλλους ηγέτες της ΑΙ, ζήτησε την επιβολή ομοσπονδιακού πλαισίου ασφαλείας για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Υπάρχουν προειδοποιήσεις για δύο σοβαρούς κινδύνους: την απώλεια ελέγχου του μέλλοντος υπέρ της ΑΙ και τη συγκέντρωση εξουσίας σε λίγα χέρια.
  • Ερευνητής της Anthropic παραιτήθηκε, εκφράζοντας φόβους ότι η ΑΙ μπορεί να προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες έως το τέλος της δεκαετίας.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε την ανάγκη επιβράδυνσης της ανάπτυξης της ΑΙ, επισημαίνοντας τον ανταγωνισμό με την Κίνα.
Snapshot powered by AI

Ο επικεφαλής της OpenAI παραδέχθηκε δημόσια αυτό που όλοι φοβούνται στον τομέα ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι εταιρείες της Σίλικον Βάλεϊ θα μπορούσαν να χάσουν τον έλεγχο της ΑΙ σύμφωνα με τον Σαμ Άλτμαν.

Ο Σαμ Άλτμαν μαζί με τον Ντάριο Αμοντέι της Anthropic και τον Έλον Μασκ το Σαββατοκύριακο ζήτησαν να μπει φρένο στην ανάπτυξη της ΑΙ. «Χαιρετίζουμε ένα ομοσπονδιακό πλαίσιο που καθορίζει συνεπείς απαιτήσεις ασφάλειας για την πρωτοποριακή τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Άλτμαν σε ανάρτηση στο X. Πρόσθεσε ότι «καμία αμερικανική πίεση του ανταγωνισμού δεν πρέπει να δικαιολογεί την απερισκεψία».

Ο Άλτμαν προειδοποίησε για δύο τρόπους με τους οποίους η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να εξελιχθεί «πολύ άσχημα», μεταξύ των οποίων η απώλεια «του ελέγχου του μέλλοντος υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης» και η υπερβολική συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια ενός μόνο ατόμου ή μιας εταιρείας.

Οι ανησυχίες χτύπησαν κόκκινο την περασμένη εβδομάδα όταν ερευνητής της Anthropic παραιτήθηκε και προειδοποίησε ότι όσοι αναπτύσσουν συστήματα ΑΙ πιστεύουν ότι θα μπορούσε να «μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας». Μάλιστα ζήτησε από τους υπαλλήλους του εργαστηρίου της ανταγωνιστικής OpenAI να προειδοποιήσουν για τους καταστροφικούς κινδύνους.

Οι επικεφαλής των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχουν από τότε επιδείξει μια σπάνια ενότητα, με τον Άλτμαν και τον Έλον Μασκ, οι οποίοι έχουν συγκρουστεί δικαστικά, να υποστηρίζουν το Σάββατο ένα κείμενο του Ντάριο Αμοντέι που προέτρεπε τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να επιβραδύνουν τον ρυθμό βελτίωσης των πιο προηγμένων μοντέλων τους.

Οι μετοχές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης σημείωσαν πτώση τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται τις τελευταίες εξελίξεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε το θέμα και τόνισε την Κυριακή ότι η επιβράδυνση της ανάπτυξης της ΑΙ δεν είναι απαραίτητη και θα έθετε σε κίνδυνο το προβάδισμα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής - Επτά εναέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης

15:49ANNOUNCEMENTS

Vodafone: Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες της νέας σειράς συσκευών Apple

15:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Το «γαϊτανάκι» τριών διαταραχών - Τι περιμένουμε από αύριο μέχρι την Πέμπτη

15:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ο άντρας μου έστελνε μηνύματα στην ερωμένη του απ’ το κρεβάτι μας - Έτσι επανήλθα»: Η ιστορία της γυναίκας που κατάφερε να προχωρήσει

15:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτίμηση της Τραπέζης της Ελλάδος: Στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2026 λόγω ενέργειας και υπηρεσιών

15:39WHAT THE FACT

Η μοναδική πυραμίδα της Ισπανίας: Προτάθηκε η κατεδάφισή της, αλλά χαρακτηρίστηκε μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Λάρισα - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

15:31ΕΥ ΖΗΝ

Χωρίς πόσα μέρη του σώματος μπορείτε να ζήσετε; Περισσότερα απ' όσα νομίζετε

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Άτοκος: Θέμα στο Γαλλικό Πρακτορείο τα γουρουνάκια που κολυμπούν στο άγνωστο νησάκι του Ιονίου

15:26ANNOUNCEMENTS

Το Freenow by Lyft και το UNIC Athens ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του αύριο

15:23WHAT THE FACT

Έφαγε κοτόπουλο σε παμπ και οι γιατροί του έδωσαν λίγες ώρες ζωής: Έπαθε ανακοπή και μπήκε σε τεχνητό κώμα

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική παραδοχή από τον Σαμ Άλτμαν: «Μπορεί να χάσουμε τον έλεγχο της Τεχνητής Νοημοσύνης»

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι πόρτες του κοιμητηρίου άνοιξαν για όλους: Με το «Ανήκω σε μένα» το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στο Γ' Νεκροταφείο Νίκαιας

15:14LIFESTYLE

Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε ο Good Job Nicky τον Γιώργο Μαζωνάκη - «Μας έδειξε τι πάει να πει ελεύθερος άνθρωπος»»

15:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για επίδομα ανεργίας: «Εξέφρασα προσωπική θέση»

14:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο: «Για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέγραψε σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία το μονομερές δικαίωμά της»

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα στοιχεία γιο τον θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ: Αγόρασε νοθευμένα χάπια από «ντίλερ» στο Λος Άντζελες - Η μαύρη αγορά της φαιντανύλης

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Εξετάζεται η τοποθέτηση QR code στην είσοδο ιατρείων με τις άδειες λειτουργίας τους

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινημένος από τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Είχαμε πολλές συναντήσεις μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας - Στάθηκε ανώνυμα και σιωπηλά σε όσους είχαν ανάγκη»

14:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τροχαίο για Ντάνιελ Μαλντίνι: Βρέθηκε ποσότητα αλκοόλ και ναρκωτικών στον οργανισμό του Ιταλού άσου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι πόρτες του κοιμητηρίου άνοιξαν για όλους: Με το «Ανήκω σε μένα» το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη στο Γ' Νεκροταφείο Νίκαιας

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Με έπαιρνε ενάμιση μήνα διαρκώς τηλέφωνα αλλά δεν επικοινώνησα μαζί του λόγω φόρτου εργασίας - Νιώθω τύψεις»

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινημένος από τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Είχαμε πολλές συναντήσεις μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας - Στάθηκε ανώνυμα και σιωπηλά σε όσους είχαν ανάγκη»

13:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης κατέγραψε τη στιγμή του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη: Το πόρισμα του Εγκληματολογικού της ΕΛΑΣ «καίει» τους 2 γιατρούς

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει όταν τραβάτε το καζανάκι με το καπάκι της λεκάνης ανοιχτό

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Το πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής: Τι συνέβη στη Γροιλανδία κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Βαρομετρικό χαμηλό από την Αφρική φέρνει καταιγίδες

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Συντετριμμένη έξω από τον Ιερό Ναό η αδελφή του, Βάσω

22:27ΕΛΛΑΔΑ

AAΔΕ - Βρήκε ασυμφωνία εισοδημάτων - περιουσίας των δύο ιατρών στην οδό Καρνεάδου

14:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο: «Για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέγραψε σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία το μονομερές δικαίωμά της»

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Φίλοι και συνεργάτες δίνουν το «παρών» στην κηδεία του - Στην Αγία Τριάδα για το τελευταίο αντίο

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Ξαρχάκος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Το τελευταίο λαϊκό είδωλο»

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Λάρισα - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

19:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πώς θα εξελιχθεί μέχρι το τέλος του μήνα

15:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Το «γαϊτανάκι» τριών διαταραχών - Τι περιμένουμε από αύριο μέχρι την Πέμπτη

15:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ο άντρας μου έστελνε μηνύματα στην ερωμένη του απ’ το κρεβάτι μας - Έτσι επανήλθα»: Η ιστορία της γυναίκας που κατάφερε να προχωρήσει

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαζωνάκη: Οι γονείς του τραγουδιστή φθάνουν στον Ιερό Ναό για την εξόδιο ακολουθία

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγγνώμη Άδωνι για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Drone X-BAT: Ελλάδα - Πολωνία ενδιαφέρονται για την παραγωγή του – Διαθέτει κινητήρα μαχητικού F-16

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Με στίχους από τραγούδι του το «αντίο» του Μητροπολίτη - «Παω μια βόλτα στα παλιά, στην Νίκαια, στην Κοκκινιά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ