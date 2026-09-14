Καθησυχαστικός ο Τραμπ για ΑΙ: «Εχθρικές φωνές προειδοποιούν για πράγματα που δεν θα συμβούν»

Ο Τραμπ υποβαθμίζει τις προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, επικαλούμενος τον ανταγωνισμό με την Κίνα

Νατάσα Παυλοπούλου, Επιμέλεια

Καθησυχαστικός ο Τραμπ για ΑΙ: «Εχθρικές φωνές προειδοποιούν για πράγματα που δεν θα συμβούν»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβαθμίζει τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, επικαλούμενος τον ανταγωνισμό με την Κίνα και τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης της αμερικανικής ηγεμονίας στον τομέα.
  • Ειδικοί και στελέχη της βιομηχανίας, όπως ο Τζέικομπ Κόξον και ο Έλον Μασκ, ζητούν επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης για να μειωθούν οι κίνδυνοι σοβαρών δυσλειτουργιών.
  • Η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί την τεχνολογική κυριαρχία στις ΗΠΑ ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα έχει αναγνωρίσει την ανάγκη επαγρύπνησης για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Στο Κογκρέσο υπάρχει διχογνωμία, με τους Ρεπουμπλικανούς να αντιτίθενται σε βιαστική ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και τους Δημοκρατικούς να υποστηρίζουν την ανάγκη νομοθετικών μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών.
  • Υπάρχει προσπάθεια διακομματικής συνεργασίας μέσω του νομοσχεδίου «Frontier Act» για τη θέσπιση εθνικού πλαισίου εποπτείας της τεχνητής νοημοσύνης, λόγω ανησυχιών για διαρροές μοντέλων και αποχωρήσεις ερευνητών ασφαλείας.
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε τους κινδύνους που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη, έπειτα από ημέρες δυσοίωνων προειδοποιήσεων από ειδικούς. «Πολλές εχθρικές φωνές αναφέρονται σε πράγματα που δεν θα έπρεπε και προεξοφλούν εξελίξεις που δεν πρόκειται να συμβούν», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ιρλανδία.

Μία από τις προειδοποιήσεις προήλθε από έναν πρώην ερευνητή του Anthropic, ο οποίος είπε ότι «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πεθάνουμε όλοι στο άμεσο μέλλον» εάν συνεχιστεί ο τρέχων ρυθμός ανάπτυξης. Το Σάββατο, κορυφαία στελέχη της βιομηχανίας συμφώνησαν και ζήτησαν επιβράδυνση. Ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε άμεσα στην ιδέα, αλλά είπε: «Ηγούμαστε της Κίνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη... και, ειλικρινά, θέλω να παραμείνει έτσι, επειδή όποιος κερδίσει την Τεχνητή Νοημοσύνη, κερδίζει».

Ο Τραμπ μίλησε την ίδια ημέρα που ο ερευνητής Τεχνητής Νοημοσύνης Τζέικομπ Κόξον - ο οποίος παραιτήθηκε από την Anthropic πριν από λίγες ημέρες - δήλωσε στο BBC ότι το προσωπικό που ανέπτυσσε τα συστήματα ήταν «ειλικρινά φοβισμένο» για το μέλλον της ανθρωπότητας. Ο Κόξον – ο οποίος έχει επίσης εργαστεί στην OpenAI – χαιρέτισε την ιδέα μιας επιβράδυνσης, αλλά είπε ότι θα πρέπει να συντονιστεί με την Κίνα.

Το Σάββατο, ο Έλον Μασκ, ιδιοκτήτης της xAI, και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, υποστήριξαν την προειδοποίηση του επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα πρέπει να επιβραδυνθεί «για να μειωθεί ο κίνδυνος κάτι να πάει σοβαρά στραβά». Ο διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic δήλωσε ότι οποιαδήποτε επιβράδυνση θα πρέπει να περιοριστεί για να αποφευχθεί η περαιτέρω πρόοδος της Κίνας.

Τι σημαίνει «επιβράδυνση» της τεχνητής νοημοσύνης

Τα ζητήματα που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις και αποτελούν δίλημμα για πολλούς παγκόσμιους ηγέτες. Αφενός, ο τομέας θεωρείται ως μια τεράστια ευκαιρία για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και ένας τρόπος βελτίωσης των παρωχημένων ψηφιακών συστημάτων και τρόπων εργασίας.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα περιστατικά όπου η τεχνητή νοημοσύνη παρουσίασε σοβαρές δυσλειτουργίες. Τον Αύγουστο, η OpenAI ανακοίνωσε ότι καθυστέρησε την εκπαίδευση των πλέον προηγμένων μοντέλων της, προκειμένου να ενισχύσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Η δημιουργός του ChatGPT προχώρησε σε αυτή την απόφαση αφού διαπιστώθηκε ότι αυτόνομοι πράκτορες AI κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας και να παραβιάσουν την νεοφυή εταιρεία τεχνολογίας Hugging Face

Τον ίδιο μήνα αποκαλύφθηκε ότι δύο από τα πιο ισχυρά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο δημιούργησαν ψεύτικα ανθρώπινα προφίλ για να προσπαθήσουν να ξεγελάσουν τους ανθρώπους σε απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων.

Το Ινστιτούτο Ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης (AISI) του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι στην πιο σοβαρή περίπτωση, η τεχνητή νοημοσύνη Mythos της Anthropic προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση σε μια υπηρεσία στέλνοντας ιδιωτικά μηνύματα, έχοντας δημιουργήσει ψεύτικους λογαριασμούς που μιμούνταν πραγματικούς ανθρώπους - και στη συνέχεια έκρυψε τα αποδεικτικά στοιχεία.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να διατηρήσουν την παγκόσμια τεχνολογική κυριαρχία ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, αν και έχει παραδεχτεί την ανάγκη για επαγρύπνηση σχετικά με τους κινδύνους που θέτει η αναδυόμενη τεχνολογία. Η τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησαν σημαντικά στελέχη της Τεχνητής Νοημοσύνης το Σαββατοκύριακο πυροδότησε συζητήσεις στην Ουάσινγκτον, όπου οι νομοθέτες αντιμετωπίζουν πιέσεις για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους πιθανούς κινδύνους γύρω από τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Κόντρα στο Κογκρέσο για τη Ρύθμιση της ΑΙ

Την Κυριακή, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών, Μάικ Τζόνσον, εξέφρασε την αντίθεσή του στην εσπευσμένη επιβολή ρυθμιστικών κανόνων στην τεχνητή νοημοσύνη, μιλώντας στην εκπομπή «State of the Union» του CNN. Ο Τζόνσον υποστήριξε ότι μια βιαστική παρέμβαση του Κογκρέσου κινδυνεύει να «πνίξει» την αμερικανική καινοτομία και να εκχωρήσει την πρωτοκαθεδρία στην Κίνα, εξέλιξη που, όπως τόνισε, συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Στον αντίποδα, ο ηγέτης της Δημοκρατικής μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, τάχθηκε υπέρ της ανάληψης δράσης. Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «This Week» του ABC, υπογράμμισε την ανάγκη να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνολογίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των πολιτών και η ασφαλής εξέλιξη των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, ο τεχνολογικός επενδυτής Ντέιβιντ Σακς, μέλος της Επιτροπής Συμβούλων του Τραμπ για την Επιστήμη και την Τεχνολογία, κάλεσε τις εταιρείες του κλάδου να αναλάβουν τις ευθύνες τους μέσω αυτορρύθμισης. Με ανάρτησή του στο X, παρότρυνε τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας αιχμής χωρίς να αναμένουν κρατικές εγκρίσεις, προειδοποιώντας ότι η απαίτηση για ένα προτιμώμενο κανονιστικό πλαίσιο ισοδυναμεί με εκβιασμό του πολιτικού συστήματος.

Παρά τις διαφωνίες, καταγράφεται μια προσπάθεια διακομματικής σύγκλισης, όπως αποτυπώνεται στον νόμο «Frontier Act» που κατατέθηκε τον Ιούλιο από ομάδα Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών βουλευτών με στόχο τη θέσπιση εθνικού πλαισίου εποπτείας. Η Δημοκρατική βουλευτής Λόρι Τράχαν, εκ των συντακτών του νομοσχεδίου, τόνισε την κρισιμότητα της κατάστασης αναφέροντας ότι ερευνητές ασφαλείας παραιτούνται και ισχυρά μοντέλα διαρέουν από τα εργαστήρια, καλώντας το Κογκρέσο να αναλάβει άμεσα τις νομοθετικές του ευθύνες.

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