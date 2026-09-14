Drone X-BAT: Ελλάδα - Πολωνία ενδιαφέρονται για την παραγωγή του – Διαθέτει κινητήρα μαχητικού F-16

Snapshot Το drone X-BAT της Shield AI διαθέτει κινητήρα μαχητικού F-16 και λειτουργεί ως συνοδός των μαχητικών F-35 σε επικίνδυνες αποστολές.

Η Ελλάδα και η Πολωνία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την παραγωγή του X-BAT στην Ευρώπη.

Το X-BAT έχει εμβέλεια 3.700 χιλιομέτρων, μπορεί να μεταφέρει όπλα των F-16 και F-35 και διαθέτει δυνατότητα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL).

Ο κινητήρας F110-GE-129 της GE, με ακροφύσιο κατεύθυνσης ώσης, επιτρέπει τις πτήσεις VTOL και αποτελεί βασικό στοιχείο του X-BAT.

Η αμερικανική αμυντική βιομηχανία προσανατολίζεται στην ανάπτυξη πιο εξελιγμένων drone-συνοδών όπως το X-BAT. Snapshot powered by AI

Το Drone X-BAT της αμερικανικής εταιρείας Shield AI έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της Ελλάδας και της Πολωνίας για την παραγωγή του στην Ευρώπη. Διαθέτει κινητήρα μαχητικού F-16, είναι οπλισμένο και χρησιμοποιείται ως «συνοδός» των μαχητικών αεροσκαφών F-35 προκειμένου να εισέρχεται σε επικίνδυνες περιοχές.

Τον περασμένο Ιούνιο δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Focus ανέφερε ότι Ελλάδα παρακολουθεί στενά την πρώτη επιχειρησιακή δοκιμή του Drone X-BAT που θα γίνει αυτόν τον μήνα. Σύμφωνα με το περιοδικό η Ελλάδα ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο drone εξαιτίας των αεροσκαφών F-35 τα οποία έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να λειτουργούν σε συνεργασία με άλλα συστήματα και να αναθέτουν καθήκοντα σε άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το Drone X-BAT ελέγχεται ψηφιακά και γι’ αυτό είναι σε θέση να εισέρχεται σε επικίνδυνες περιοχές και να συμμετέχει σε αποστολές αναγνώρισης, προσδιορισμού στόχου, ηλεκτρονικό πόλεμο, επιθέσεις σε εγκαταστάσεις αεράμυνας, πρόσθετο ωφέλιμο φορτίο όπλων και αποστολές αέρος-αέρος.

Παράλληλα το δημοσίευμα σημειώνει ότι η Ελλάδα αλλά και η Πολωνία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον προκειμένου να έχουν μερίδιο σε μία γραμμή παραγωγής του Drone X-BAT στην Ευρώπη.

Οι αλλαγές που φέρνει στις πολεμικές επιχειρήσεις το Drone X-BAT

Το μη επανδρωμένο μαχητικό δημιουργήθηκε από την αμερικανική εταιρεία Shield AI τον Οκτώβριο του 2025. Έχει εμβέλεια περίπου 3.700 χιλιομέτρων, μέγιστο ύψος πτήσης περίπου 15.200 μέτρων και χώρο αποθήκευσης όπλων, ενώ παρέχεται επίσης χώρος για εξωτερικά φορτία. Το X-BAT μπορεί να μεταφέρει όπλα που χρησιμοποιούνται επίσης σε F-16 και F-35. Επίσης το drone-συνοδός X-BAT διαθέτει κινητήρα μαχητικών F110 της εταιρείας GE, δηλαδή τον ίδιο κινητήρα που χρησιμοποιείται στα μαχητικά B1η F-15 και F-16.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο και γενικό διευθυντή αεροσκαφών της Shield AI, Άρμορ Χάρις ο κινητήρας F110 παρέχει τις επιδόσεις που χρειάζονται για τη λειτουργία του X-BAT, ιδίως στην κατακόρυφη διάταξή του. Με βάση το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν οι εταιρείες GE και Shield AI, η πρώτη παρέχει τον κινητήρα F110-GE-129 και ενσωματώσει ένα ακροφύσιο κατεύθυνσης ώσης, το οποίο είναι κρίσιμο στοιχείο για τις πτήσεις κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL) του drone X-BAT.

Το ακροφύσιο κατεύθυνσης ώσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιδέας VTOL του X-BAT, καθώς βοηθά στην εξισορρόπηση του αεροσκάφους αλλάζοντας τη γωνία της ώσης του. Το ακροφύσιο για το X-BAT προσαρμόζεται από το Axisymmetric Vectoring Exhaust Nozzle, το οποίο αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1990 και δοκιμάστηκε σε F-16.

Η δυνατότητα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης σημαίνει ότι το μη επανδρωμένο μαχητικό μπορεί να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει πτήση από όποια θέση βρίσκεται χωρίς να απαιτείται διάδρομος προσγείωσης. Να σημειωθεί ότι η αμερικανική αμυντική βιομηχανία και εταιρείες όπως η Lockheed Martin, η Shield AI και η Northrop Grumman προσανατολίζονται στην παραγωγή πιο εξελιγμένων drone-συνοδών.