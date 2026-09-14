Νέα στοιχεία γιο τον θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ: Αγόρασε νοθευμένα χάπια από «ντίλερ» στο LA

Snapshot Η Χέιντεν Πανετιέρ κατανάλωσε νοθευμένο χάπι με φαιντανύλη την ημέρα του θανάτου της.

Η ηθοποιός αγόρασε συνταγογραφούμενα φάρμακα, μεταξύ αυτών οξυκωδόνη, από μαύρη αγορά στο Λος Άντζελες.

Ο σύντροφός της, Μπράιαν Χίκερσον, προσπάθησε να της χορηγήσει αντίδοτο για υπερβολική δόση οπιοειδών.

Η αστυνομία και η DEA ερευνούν την προέλευση του θανατηφόρου χαπιού και δεν έχει γίνει καμία σύλληψη μέχρι στιγμής.

Η Πανετιέρ είχε μακρά μάχη με αλκοόλ και οπιοειδή και είχε περάσει οκτώ μήνες σε κέντρο αποτοξίνωσης το 2020. Snapshot powered by AI

Η ηθοποιός Χέιντεν Πανετιέρ που πέθανε σε ηλικία 36 ετών στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, τον περασμένο μήνα, είχε πάρει ένα χάπι που φέρεται να περιείχε φαιντανύλη την ημέρα του θανάτου της, σύμφωνα με νέα αναφορά. Η Πανετιέρ φέρεται να κατανάλωσε οξυκωδόνη σε συνδυασμό με φαιντανύλη, σύμφωνα με πηγές στο TMZ . Μόλις λίγοι κόκκοι του ισχυρού οπιοειδούς, το οποίο είναι 50 φορές ισχυρότερο από την ηρωίνη, μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρα υπερβολική δόση.

Η μητέρα ενός παιδιού αγόρασε πολλά συνταγογραφούμενα φάρμακα από τη μαύρη αγορά, συμπεριλαμβανομένης οξυκωδόνης, από έναν «έμπορο ναρκωτικών» που είχε στο Λος Άντζελες για πολύ καιρό, ανέφερε το μέσο. Η σταρ και ο σύντροφός της, Μπράιαν Χίκερσον, ο οποίος εργάζεται ως μεσίτης ακινήτων, είχαν πετάξει από το Λος Άντζελες στη Νότια Καρολίνα, από όπου κατάγεται, μια μέρα πριν πεθάνει.

Το TMZ ανέφερε ότι η ηθοποιός πήρε αρκετά φάρμακα που αγόρασε στο Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια της πτήσης. Οι αρχές φέρονται να πιστεύουν ότι το χάπι που πήρε το πρωί του θανάτου της ήταν με νοθευμένο χάπι. Ο Χίκερσον χορήγησε στην Πανετιέρ ένα σκεύασμα που αντιστρέφει γρήγορα την υπερβολική δόση οπιοειδών, αφού διαπίστωσε ότι δεν ανταποκρίθηκε.

Η αστυνομία προσπαθεί τώρα να εντοπίσει το θανατηφόρο χάπι μέχρι το άτομο που φέρεται να της το πούλησε, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο μέσο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει συλληφθεί κανείς σε σχέση με τον θάνατο της Πανετιέρ.

Ο Χίκερσον φέρεται να συναντήθηκε με ερευνητές της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) την περασμένη εβδομάδα, καθώς συνέχιζαν την έρευνά τους για τον θάνατό της.Η εμπλοκή της DEA συνδέεται με τις αναφορές των διασωστών, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν για πιθανή υπερβολική δόση. Φτάνοντας στο διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε νεκρή η Πανετιέρ, οι πρώτες αστυνομικές και υγειονομικές αρχές βρήκαν ένα ρινικό σπρέι που χρησιμοποιείται για την άμεση αναστροφή των επιπτώσεων από υπερβολική δόση οπιοειδών

Η Πανετιέρ πέθανε στο τέλος μιας μακράς πάλης με το αλκοόλ και τα οπιοειδή, περνώντας οκτώ μήνες σε κέντρο αποτοξίνωσης το 2020, αφού προσβλήθηκε από ίκτερο και ο γιατρός της την ενημέρωσε ότι «αν δεν σταματούσα να πίνω, θα ήμουν...»νεκρή μέσα σε πέντε χρόνια», όπως έγραψε στα απομνημονεύματά της. Ο Χίκερσον βρισκόταν στο σημείο μαζί με τον αδελφό του Ζάκαρι όταν η γυναίκα ανακηρύχθηκε νεκρή, σύμφωνα με αστυνομική αναφορά.

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