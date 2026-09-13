Χειροπέδες στον πρώην της Χέιντεν Πανετιέρ: Έξαλλος φώναζε σε αστυνομικούς για τον θάνατό της

Snapshot Ο Μπράιαν Χίκερσον και ο αδελφός του Ζακ συνελήφθησαν μετά από ένταση σε μπαρ στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, με τον Ζακ να κατηγορείται για διατάραξη της δημόσιας τάξης λόγω μέθης.

Ο Μπράιαν φώναζε σε αστυνομικούς ότι αστυνομικοί διέρρευσαν πληροφορίες για τον θάνατο της πρώην κοπέλας του, Χέιντεν Πανετιέρ, χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Ο Ζακ δήλωσε ότι ο Μπράιαν προσπάθησε να βοηθήσει την Πανετιέρ χορηγώντας της Narcan και κάνοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πριν τον θάνατό της.

Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών ερευνά τον θάνατο της Πανετιέρ, εστιάζοντας σε πιθανούς εμπόρους ναρκωτικών που ίσως συνδέονται με το περιστατικό.

Ο Μπράιαν Χίκερσον έχει προηγούμενο με τη δικαιοσύνη, καθώς έχει συλληφθεί στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία κατά της Πανετιέρ. Snapshot powered by AI

Σε ρινγκ μετέτρεψαν ένα μπαρ στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, ο πρώην της Χέιντεν Πανετιέρ, Μπράιαν Χίκερσον και ο αδελφός του, Ζακ, οι οποίοι κατέληξαν με χειροπέδες.

Οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι ο Ζακ ήταν «σε κατάσταση έντονης μέθης» και άρχισε να βρίζει με αποτέλεσμα να τεθεί υπό κράτηση για διατάραξη της δημόσιας τάξης και να μεταφερθεί στο Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Γκρήνβιλ.

Ωστόσο, ο Μπράιαν αφέθηκε ελεύθερος από τον τόπο του συμβάντος και δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Σε ρεπορτάζ του ΤΜΖ αναφέρεται ότι ο Μπράιαν άρχισε να φωνάζει στους αστυνομικούς «Η GPD το διέρρευσε όταν πέθανε η κοπέλα μου», μια σαφής αναφορά στον θάνατο της Χέιντεν..

Σε βίντεο που δημοσίευσε το ΤΜΖ, ο Μπράιαν και ο Ζακ έπιναν επί ώρες πριν ο Μπράιαν ανέβει στο μπαρ για να συνομιλήσει με κόσμο και να εμπλακεί σε διαμάχη με άλλους θαμώνες. Σε βίντεο που εξασφάλισε το μέσο, ο Μπράιαν πετάει μια καρέκλα προς τα πίσω σε μια έντονη στιγμή, ενώ πολλοί άνθρωποι του φωνάζουν να «σταματήσει». Αργότερα στο βίντεο, ένας άλλος άνδρας τον σηκώνει με δύναμη από πίσω, ενώ κάποιος του φωνάζει να «τον αφήσει».

🚨 EXCLUSIVE: Brian Hickerson had a wild night with his brother, Zach, at a South Carolina bar ... and it ended with the brothers in handcuffs and Brian claiming that police leaked details about the death of his actress girlfriend, Hayden Panettiere. pic.twitter.com/J6WNHtWD6z — TMZ (@TMZ) September 13, 2026

Τόσο ο Μπράιαν όσο και ο Ζακ βρίσκονταν στο κατάλυμα του Airbnb στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, όπου πέθανε η Πανετιέρ.

Ο Ζακ ισχυρίστηκε στον ιστότοπο TMZ τον περασμένο μήνα ότι ο Μπράιαν χορήγησε στην ηθοποιό Narcan, αφού ξύπνησε και τη βρήκε αναίσθητη, ενώ ο ίδιος καλούσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Είπε ότι της έκαναν από κοινού καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, αν και κηρύχθηκε νεκρή στις 16 Αυγούστου.

Την περασμένη εβδομάδα, το TMZ ανέφερε ότι ο Μπράιαν συναντήθηκε με την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA) στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο της Πανετιέρ.

Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι οι τοπικοί και ομοσπονδιακοί ανακριτές πιστεύουν ότι κάποιος πούλησε στην ηθοποιό ναρκωτικά που ενδέχεται να προκάλεσαν τον θάνατό της, και επικεντρώνονται στην εύρεση του εμπόρου.

Εν τω μεταξύ, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χίκερσον έχει μπλέξει με τον νόμο. Έχει συλληφθεί πολλές φορές για ενδοοικογενειακή βία κατά της Πανετιέρ.