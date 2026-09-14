Γερμανία: Αγοράζει από τις ΗΠΑ πυραύλους Tomahawk και εκτοξευτές Typhon αξίας 3,4 δισ. ευρώ 

Snapshot Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει περίπου 3,4 δισ. ευρώ για την αγορά αμερικανικών πυραύλων Tomahawk και εκτοξευτών Typhon.

Η προμήθεια στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων επίθεσης μεγάλου βεληνεκούς και αποτροπής της Ρωσίας.

Βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη συμμετοχή της γερμανικής βιομηχανίας στην παραγωγή των πυραύλων, χωρίς ακόμα να έχει συμφωνηθεί το μοντέλο παραγωγής.

Η αγορά αναμένεται να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2027 και η τελική έγκριση εξαρτάται από τη γερμανική βουλή.

Η Γερμανία επιδιώκει επίσης την ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπλικών συστημάτων παράλληλα με τις αγορές από τις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Για μία αγορά αξίας σχεδόν 3,4 δισ. ευρώ στον τομέα της άμυνας ετοιμάζεται η Γερμανία σύμφωνα με το περιοδικό Politico. Εσωτερικό κυβερνητικό έγγραφο, το οποίο επικαλείται το περιοδικό, αναφέρει ότι το υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας σκοπεύει να διαθέσει σχεδόν 3,4 δισ. ευρώ για την αγορά πυραύλων Tomahawk αμερικανικής κατασκευής και εκτοξευτών «Typhon».

Εκπρόσωπος του υπουργείου επιβεβαίωσε στο Politico ότι «η προμήθεια του αμερικανικού συστήματος Typhon με πυραύλους κρουζ Tomahawk παραμένει στον προγραμματισμό».Με την αγορά αυτή η Γερμανία ενισχύει τις ικανότητες της για επίθεση μεγάλου βεληνεκούς και για την αποτροπή της Ρωσίας. Επιπλέον εξετάζεται να ενταχθεί η γερμανική βιομηχανία στην αλυσίδα εφοδιασμού των «Tomahawk».

Σύμφωνα με το Politico, οι δύο αυτές εξελίξεις θα ενισχύσουν την μεγαλύτερη αμυντική αυτονομία της Γερμανίας αν και οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον έλεγχο επί της τεχνολογίας τους και ευαίσθητων πληροφοριών. Ωστόσο κατά το περιοδικό δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί κανένα μοντέλο παραγωγής ή κατανομή εργασιών μεταξύ Γερμανίας και ΗΠΑ.

Το 3,4 δισ. ευρώ αποτελούν την τρέχουσα εκτίμηση του υπουργείου Άμυνας της Γερμανίας. Η αγορά αναμένεται να ληφθεί υπόψη κατά την προετοιμασία του προϋπολογισμού της Γερμανίας για το 2027, ο οποίος είναι αντικείμενο επεξεργασίας αυτή την περίοδο. Το ποσό αυτό θα καλύψει την ευρύτερη προμήθεια και ενδέχεται να αλλάξει πριν από την έγκριση του γερμανικού προϋπολογισμού, καθώς και πριν η αγορά των πυραύλων λάβει την τελική έγκριση.

Το υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας αρνήθηκε να σχολιάσει το συγκεκριμένο ποσό, επικαλούμενο το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση του προϋπολογισμού και η γερμανική βουλή έχει ρόλο στην έγκριση των δαπανών. Η αγορά πυραύλων κρουζ, που έχουν εμβέλεια 2.500 χιλιομέτρων καλύπτει ένα σημαντικό κενό των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων στις προσπάθειες τους να αποτρέψουν την κλιμάκωση της επιθετικότητας της Μόσχας.

Οι πύραυλοι Tomahawk που κατασκευάζει η αμερικανική εταιρεία Raytheon δίνουν τη δυνατότητα για πλήγματα σε θέσεις εκτόξευσης, κόμβους εφοδιασμού και άλλους στρατιωτικούς στόχους αρκετά χιλιόμετρα πίσω από γραμμές του εχθρού.

Επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς

Το «Typhon» της Lockheed Martin, γνωστό και ως «Strategic Mid-Range Fires System», είναι ένας κινητός εκτοξευτής του στρατού των ΗΠΑ, που μπορεί να εκτοξεύει πυραύλους «Tomahawk». Το γερμανικό έγγραφο σχεδιασμού προβλέπει επί του παρόντος ότι το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί έως το τέλος της δεκαετίας.

Η Γερμανία δεν διαθέτει επί του παρόντος δική της ικανότητα επίγειων επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς. Το 2024, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο τότε καγκελάριος Όλαφ Σολτς συμφώνησαν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα άρχιζαν να αναπτύσσουν όπλα μακράς εμβέλειας στη Γερμανία από το 2026, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων Tomahawk. Το σχέδιο αυτό ακυρώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το Βερολίνο το 2025, απευθύνθηκε επίσημα στην Ουάσινγκτον σχετικά με την αγορά εκτοξευτών «Typhon» με πυραύλους «Tomahawk». Η σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον περασμένο Ιούλιο, όταν ο Τραμπ και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κατέληξαν σε συμφωνία επί της αρχής για την απόκτηση των όπλων από τη Γερμανία.

Η γερμανική κυβέρνηση δήλωσε στη συνέχεια ότι η Ουάσιγκτον είχε συμφωνήσει να εγκρίνει την πώληση των «Tomahawk» και των αντίστοιχων εκτοξευτών «Typhon» και τόνισε ότι οι λεπτομέρειες έπρεπε ακόμη να διευθετηθούν.

Στρατιώτες του γερμανικού στρατού σε παρέλαση. X

Typhon

Το Βερολίνο επιθυμεί τη συμμετοχή της γερμανικής βιομηχανίας στη συμφωνία

Οι συνομιλίες αφορούν επίσης το ποιος θα αναλάβει την κατασκευή των πυραύλων. Στο εσωτερικό έγγραφο σχεδιασμού του γερμανικού υπουργείου Άμυνας αναφέρεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει προτείνει «την προοπτική βιομηχανικής συνεργασίας» ως μέρος της προμήθειας.

Πολλοί αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες που είναι ενήμεροι για το θέμα ανέφεραν ότι οι συζητήσεις περιλαμβάνουν πιθανή συμπαραγωγή και τρόπους ενσωμάτωσης της γερμανικής βιομηχανίας στην αλυσίδα εφοδιασμού των πυραύλων Tomahawk. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί κανένα μοντέλο παραγωγής ή κατανομή εργασιών, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Ένα κεντρικό ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να συμμετάσχει η ευρωπαϊκή βιομηχανία, ενώ η Ουάσιγκτον διατηρεί τον έλεγχο επί της αμερικανικής τεχνολογίας και πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι συζητήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας της Γερμανίας να προωθήσει τη συμμετοχή ευρωπαϊκών εταιρειών στη παραγωγή όπλων αμερικανικού σχεδιασμού, αντί της απλής αγοράς τους κατευθείαν από τις ΗΠΑ.

Το επιχείρημα αυτό έχει αποκτήσει δυναμική, καθώς η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει πιέσεις να αναπληρώσει τα δικά της αποθέματα πυραύλων, τα οποία έχουν εξαντληθεί λόγω του πολέμου κατά του Ιράν. Αυτή η εξέλιξη έχει προκαλέσει αβεβαιότητα ως προς το πόσο γρήγορα θα μπορούσε η Γερμανία να παραλάβει πυραύλους Tomahawk. Οι αμυντικές εταιρείες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού αντιμετωπίζουν ήδη τεράστια συσσώρευση παραγγελιών, καθώς οι κυβερνήσεις αυξάνουν τις δαπάνες με στόχο να επιτύχουν τον νέο στόχο του ΝΑΤΟ για 3,5% του ΑΕΠ σε βασικές αμυντικές δαπάνες έως το 2035.

Για το Βερολίνο, η ευρωπαϊκή παραγωγή θα μπορούσε να εξυπηρετήσει δύο στόχους. Πρώτον θα ήταν ευκολότερο η γερμανική κυβέρνηση να υπερασπιστεί πολιτικά μία μεγάλη αγορά αμερικανικών όπλων και δεύτερον θα προστεθεί η παραγωγική ικανότητα στην αλυσίδα κατασκευής όπλων που έχει επιβαρυνθεί από τον πόλεμο το Ιράν. Παράλληλα το Βερολίνο επιδιώκει την ανάπτυξη όπλων ευρωπαϊκής προέλευσης παράλληλα με τις αγορές από τις ΗΠΑ και εκσυγχρονίζει τους υπάρχοντες πυραύλους κρουζ «Taurus».