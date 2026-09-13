«Οι εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο θα ασκήσουν κι άλλη πίεση σε Μερτς»

Οι εκλογές στις 20 Σεπτεμβρίου σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο-Πομερανία θα ασκήσουν μεγάλη πίεση στον Φρίντριχ Μερτς, λέει στο newsbomb.gr ο πολιτικός επιστήμονας και ερευντής του ερευνητής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (FUB), Αντώνιος Σουρής

Εύη Απολλωνάτου

«Οι εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο θα ασκήσουν κι άλλη πίεση σε Μερτς»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι περιφερειακές εκλογές στις 20 Σεπτεμβρίου σε Μεκλεμβούργο – Πομερανία και Βερολίνο αποτελούν κρίσιμο τεστ για την ηγεσία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και το CDU.
  • Η σαρωτική νίκη του AfD στη Σαξονία – Ανχάλτ και οι αρνητικές δημοσκοπήσεις δείχνουν σημαντική πτώση της υποστήριξης προς το CDU και τον κυβερνητικό συνασπισμό.
  • Η φτώχεια στην ανατολική Γερμανία και η αίσθηση αδικίας μετά την επανένωση έχουν συμβάλει στην άνοδο του AfD στις περιφερειακές εκλογές.
  • Η στρατηγική του καγκελάριου Μερτς είναι η κατά μέτωπο επίθεση στο AfD, ενώ το CDU διατηρεί την πολιτική αποφυγής συνεργασίας με την άκρα δεξιά.
  • Το πολιτικό σκηνικό στη Γερμανία χαρακτηρίζεται από πόλωση και ρευστότητα, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το «τείχος προστασίας» κατά της άκρας δεξιάς.
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Οι επόμενες εβδομάδες στη Γερμανία θα είναι ταραχώδεις και οι περιφερειακές εκλογές σε Μεκλεμβούργο – Πομερανία και στο Βερολίνο στις 20 Σεπτεμβρίου θα αποδειχθούν ένα κρίσιμο κρας τεστ για την ηγεσία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με όσα αναλύει στο newsbomb.gr ο πολιτικός επιστήμονας και ερευνητής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (FUB), Αντώνιος Σουρής.

Ο πολιτικός επιστήμονας εξηγεί ότι οι πρόσφατες περιφερειακές εκλογές στην Σαξονία – Άνχαλτ με την σαρωτική νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) αποτέλεσαν βαριά ήττα για τον Γερμανό καγκελάριο. «Πρόκειται για μια βαριά ήττα για το CDU, αλλά και για την ομοσπονδιακή ηγεσία και την καγκελάριο. Οι επόμενες εβδομάδες θα έχουν ένταση, καθώς τον Σεπτέμβριο θα διεξαχθούν άλλες δύο περιφερειακές εκλογές. Στο Βερολίνο, ο δήμαρχος του CDU αναγκάστηκε να παραιτηθεί λόγω διαφόρων σκανδάλων. Τώρα, το CDU παρουσιάζει έναν σχετικά άγνωστο υποψήφιο. Πρόκειται για μια αρκετά αμφίρροπη αναμέτρηση», αναφέρει ο Αντώνιος Σουρής.

«Στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, το CDU πιθανότατα θα έχει επίσης κακό αποτέλεσμα. Και οι δύο εκλογές θα ασκήσουν ακόμη μεγαλύτερη πίεση στο CDU και ειδικότερα στον Φρίντριχ Μερτς», εκτιμά.

Φρίντριχ Μερτς

Ο Φρίντριχ Μερτς στη γερμανική Βουλή.

ΕΡΑ

Αρνητικό αποτέλεσμα για το CDU του Μερτς σε δύο κρατίδια δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Πράγματι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν να επιβεβαιώνουν αυτές τις εκτιμήσεις. Σε δημοσκόπηση για την κρατικό γερμανικό κανάλι ARD, η υποψήφια του αριστερού Die Linke, Ελίφ Εραλπ έρχεται πρώτη με ποσοστό 21%. Ακολουθεί ο υποψήφιος του CDU, Στέφαν Έβερς με 20% και η Εναλλακτική για τη Γερμανία 18%.

Επίσης τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού, δηλαδή οι Χριστιανοδημοκράτες, CDU και οι Σοσιαλδημοκράτες SPD αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τους υποψηφίους τους.

Την Τετάρτη, οι εισαγγελείς στο Ανόβερο ανακοίνωσαν την έναρξη ποινικής έρευνας εναντίον του επικεφαλής υποψηφίου του SPD, Στέφεν Κραχ για πλουτισμό με αθέμιτο τρόπο. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

Παράλληλα ο δήμαρχος – κυβερνήτης του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ παραιτήθηκε από υποψήφιος του CDU πριν από περίπου δύο μήνες, μετά το αρνητικό κλίμα που διαμορφώθηκε σε βάρος του για τα ψέματα που είπε όταν το Βερολίνο στη διάρκεια του χειμώνα έμεινε χωρίς ρεύμα έπειτα από δολιοφθορά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ταυτόχρονα σε δημοσκόπηση του τηλεοπτικού δικτύου ZDF, στις περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία το AfD ετοιμάζεται να επαναλάβει μία νίκη αντίστοιχη με εκείνη στη Σαξονία – Άνχαλτ. Το AfD είναι πρώτο με ποσοστό 37%. Στη δεύτερη θέση είναι το SPD με 34%. Το Die Linke συγκεντρώνει 10% και το CDU μόλις 7%.

afd - Ζίγκμουντ

Οι δύο λόγοι της νίκης του AfD στη Σαξονία

Ως δύο βασικούς λόγους που το AfD κατέγραψε μία ιστορική νίκη στην Σαξονία – Άνχαλτ ο Αντώνιος Σουρής αναδεικνύει την φτώχεια και την άποψη ότι η επανένωση μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου δεν ευνόησε τους κατοίκους της ανατολικής Γερμανίας. «Από οικονομική άποψη, η Σαξονία-Άνχαλτ είναι μια σχετικά φτωχή περιοχή της Γερμανίας. Επίσης, η επανένωση θεωρείται όλο και περισσότερο ως κάτι που λειτουργεί εις βάρος των πολιτών της ανατολικής Γερμανίας. Αυτό το αίσθημα αξιοποιήθηκε έντονα και από το AfD τα τελευταία χρόνια. Συνολικά, λοιπόν, ήταν ένα γόνιμο έδαφος για τον δεξιό λαϊκισμό», λέει ο πολιτικός επιστήμονας.

Άλλοι παράγοντες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο βραχυπρόθεσμα, όπως αναφέρει ο Αντώνιος Σουρής, ήταν «η αδυναμία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης το κατακερματισμένο κομματικό σύστημα, με περισσότερα κόμματα στο κοινοβούλιο γεγονός που δυσχεραίνει τη δημιουργία συνασπισμών, η τρέχουσα αδυναμία του CDU, μεταξύ άλλων και στη Σαξονία - Άνχαλτ».

Σημειώνει ότι η ψήφος στις τοπικές εκλογές στα ομόσπονδα κρατίδια ταυτίζεται περισσότερο με τα πρόσωπα που είναι υποψήφια. «Ο Σβεν Σούλτσε, υποψήφιος του CDU για πρωθυπουργός στο κρατίδιο, ήταν σχετικά άγνωστος. Ο πρώην πρωθυπουργός της Σαξονίας – Άνχαλτ, Ράινερ Χάζελοφ ήταν πάρα πολύ δημοφιλής και διάσημος αλλά παραιτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο».

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Ο πολιτικός επιστήμονας και ερευνητής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (FUB) Αντώνιος Σουρής

Τι μέλλει γενέσθαι με το «τείχος προστασίας»;

Οι πρόσφατες δηλώσεις του νικητή του AfD στις εκλογές στην Σαξονία – Άνχαλτ, Ούλριχ Ζίγκμουντ ότι πρέπει το κρατίδιο να κατασκευάζει όπλα για να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις απέλασης μεταναστών προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. «Δεν δαιμονοποιούμε αυτόματα την παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού, διότι φυσικά θα χρειαστούμε τα σχετικά υλικά για μελλοντικές επιχειρήσεις επαναπατρισμού και απέλασης», είχε πει ο Ζίγκμουντ.

Η σφοδρή σύγκρουση του Μερτς με την επικεφαλής του AfD, Άλις Βάιντελ την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή δείχνουν ότι ο καγκελάριος έχει επιλέξει την στρατηγική της κατά μέτωπο επίθεσης. Μάλιστα ο Μερτς κατηγόρησε το AfD για εθνοκάθαρση αναφορικά με την διακηρυγμένη θέση του για μαζικές απελάσεις μεταναστών.

«Η εποχή σας τελείωσε», του απάντησε η Άλις Βάιντελ αναφερόμενη προφανώς και στο εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό του CDU στη Σαξονία – Άνχαλτ που έφτασε μόλις στο 17,2%.

Αυτό το πολωμένο και εξαιρετικά ρευστό πολιτικό σκηνικό στη Γερμανία έχει επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο το ερώτημα του αν θα καταρρεύσει το λεγόμενο «τείχος προστασίας εναντίον της άκρας Δεξιάς» ή Brandmauer, όπως λέγεται στα γερμανικά. Το τείχος αναφέρεται στην επιλογή των κομμάτων της Γερμανίας να μην συνεργάζονται με ακροδεξιά κόμματα, τα οποία «φλερτάρουν» με τον ναζισμό.

Από το 2018 το CDU έχει επίσημα ως «γραμμή» ότι δεν θα συνεργαστεί με το AfD. Στην ερώτηση τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα με το «τείχος προστασίας» ο Αντώνιος Σουρής απαντά: «Δεν έχω ιδέα. Η στρατηγική δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, αλλά τι άλλες επιλογές έχει το CDU; Η ηγεσία του κόμματος γνωρίζει ότι, αν συνεργαστεί με το AfD, διακυβεύεται η ίδια η επιβίωσή της».

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