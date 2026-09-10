Γερμανία: Νέα νίκη στο AfD δίνουν οι δημοσκοπήσεις για τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία

Snapshot Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διατηρεί προβάδισμα με ποσοστό γύρω στο 36-38% στις δημοσκοπήσεις για τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) καταποντίζεται με ποσοστό μόλις 7%, μειωμένο σημαντικά από το 2021.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) καταγράφει άνοδο στο 33%, παρά τις απώλειες σε ένα από τα παραδοσιακά προπύργιά του.

Η πλειοψηφία των πολιτών (55%) επιθυμεί κυβέρνηση υπό το SPD, ενώ το 32% προτιμά συνασπισμό υπό το AfD.

Η εκλογική εικόνα αυξάνει την πίεση στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με τον αντιπρόεδρο του CDU στο κρατίδιο να ζητά την παραίτησή του. Snapshot powered by AI

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διατηρεί σαφές προβάδισμα ενόψει των κρατιδιακών εκλογών στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, οι οποίες θα διενεργηθούν στις 20 Σεπτεμβρίου. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ακόμη καταποντισμό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), αλλά και απώλειες για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και μάλιστα σε ένα από τα προπύργιά του.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Insa για λογαριασμό της εφημερίδας BILD, το κόμμα AfD συγκεντρώνει ποσοστό 36%, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στις εκλογές του 2021 είχε λάβει 16,7%. Οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) συγκεντρώνουν 33% και καταγράφουν άνοδο 4 μονάδων από την περασμένη εβδομάδα. Οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς λαμβάνουν μόλις 7% και έχουν χάσει 3 μονάδες από την τελευταία μέτρηση και 6,3 μονάδες από το ποσοστό που πήραν στις εκλογές του 2021. Η Αριστερά παραμένει στο 11% και οι Πράσινοι στο όριο του 5% (-1,3).

Σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Infratest-dimap για το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, το AfD φθάνει στο 38%, το SPD στο 33% και το CDU στο 7%. Στην ίδια δημοσκόπηση το 55% δηλώνει πάντως ότι επιθυμεί για το κρατίδιο κυβέρνηση υπό το SPD και το 32% έναν συνασπισμό υπό το AfD.

Το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος υφίσταται ήδη έντονη κριτική μετά την ήττα στις εκλογές της περασμένης Κυριακής στην Σαξονία-'Ανχαλτ. Ο αντιπρόεδρος μάλιστα του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία Τίνο Σόμαν έχει ζητήσει την παραίτηση του καγκελάριου.