Γερμανία: Πρώτος βουλευτής του CDU του Μερτς αρνείται να ψηφίσει κατά του AfD

Δήλωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία

Δημήτρης Μάνωλης

Γερμανία: Πρώτος βουλευτής του CDU του Μερτς αρνείται να ψηφίσει κατά του AfD
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Έναςουλευτής του στη Σαξία-Άνχαλτ αρν να καταψηφίσει τον υποψήφιο της AfD για πρωθυπουργία, αλλά αποκλείει συνεργασία με το κόμμα.
  • Ο Σβεν Σουλτσε εκλέχθηκε νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU, αντικαθιστώντας τον Γκίντο Χόιερ.
  • Η AfD αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 43,8% στις εκλογές, ενώ το CDU σημείωσε το χειρότερο αποτέλεσμα μετά την επανένωση της Γερμανίας με 17,2%.
  • Το CDU έχασε 25 έδρες και διαθέτει πλέον μόνο 15 βουλευτές στο κοινοβούλιο της Σαξονίας-Άνχαλτ.
  • Η AfD δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία και η αποχή βουλευτή του CDU από την καταψήφισή της δημιουργεί νέες πολιτικές συζητήσεις στο κόμμα.
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Ένας από τους 15 νεοεκλεγέντες βουλευτές του CDU (Χριστιανοδημοκρατική Ένωση) στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ δήλωσε ότι δεν προτίθεται να καταψηφίσει τον υποψήφιο της AfD για την πρωθυπουργία του κρατιδίου, Ούλριχ Ζίγκμουντ.

Ο βουλευτής Τόμπια Κρουλ δήλωσε σε εφημερίδες του δικτύου RND:

«Θα απέχω».

Παράλληλα, ωστόσο, απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας μεταξύ AfD και CDU, τονίζοντας:

«Αποκλείω έναν συνασπισμό με την AfD».

Ο Σουλτσε εξελέγη επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU

Δύο ημέρες μετά την ήττα του CDU στις εκλογές για το κοινοβούλιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος εξέλεξε τον επικεφαλής της κυβέρνησης του κρατιδίου, Σβεν Σουλτσε, ως νέο πρόεδρό της.

Ο 47χρονος πολιτικός έθεσε αιφνιδιαστικά υποψηφιότητα και επικράτησε σε εσωκομματική ψηφοφορία έναντι του έως τότε προέδρου, Γκίντο Χόιερ, με ψήφους 8 έναντι 7.

Λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία είχαν κυκλοφορήσει οι πρώτες πληροφορίες ότι ο Σουλτσε ενδέχεται να διεκδικήσει την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μόλις το βράδυ της Δευτέρας, η ηγεσία του CDU στη Σαξονία-Άνχαλτ είχε δρομολογήσει διαδικασία ανανέωσης των κομματικών οργάνων.

Ο Σουλτσε έχει ανακοινώσει επίσης ότι οι εκλογές για τη νέα ηγεσία του CDU στο κρατίδιο θα πραγματοποιηθούν στα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου. Ο βουλευτής του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου Ζεπ Μίλερ έχει δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία. Ερωτηθείς εάν ο ίδιος θα διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία, ο Σουλτσε απάντησε: «Αυτή τη στιγμή δεν είναι στα σχέδιά μου».

Η AfD πρώτη δύναμη, χωρίς απόλυτη πλειοψηφία

Στις εκλογές της Κυριακής, η AfD, την οποία η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος του κρατιδίου έχει χαρακτηρίσει ακροδεξιά εξτρεμιστική, αναδείχθηκε με 43,8% σε μακράν ισχυρότερη πολιτική δύναμη, έναντι 17,2% του CDU.

Πρόκειται για το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα του CDU σε εκλογές για το κοινοβούλιο της Σαξονίας-Άνχαλτ από την επανένωση της Γερμανίας. Το ποσοστό του κόμματος μειώθηκε περίπου στο μισό, με αποτέλεσμα να χάσει 25 έδρες.

Στο νέο κοινοβούλιο, το CDU διαθέτει πλέον μόλις 15 βουλευτές. Το SPD, η Αριστερά και οι Πράσινοι έχουν από 8 έδρες, ενώ το BSW εισήλθε για πρώτη φορά στο κοινοβούλιο του Μαγδεμβούργου με 5 βουλευτές.

Η AfD κέρδισε 39 από τις συνολικά 83 έδρες. Για την απόλυτη πλειοψηφία χρειάζεται επομένως τρεις ακόμη έδρες.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς η AfD, παρά την εκλογική της επικράτηση, δεν μπορεί να σχηματίσει μόνη της κυβέρνηση, ενώ η άρνηση ενός βουλευτή του CDU να την καταψηφίσει ανοίγει νέο κύκλο συζητήσεων για τη στάση των Χριστιανοδημοκρατών απέναντι στο κόμμα της γερμανικής ακροδεξιάς.

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