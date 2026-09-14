Διπλωματικό επεισόδιο στον ΔΟΑΕ: Οι ΗΠΑ μπλόκαραν τη συμμετοχή του Ιράν σε διεθνή σύνοδο

Snapshot Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλόκαραν την έκδοση βίζας στην ιρανική αντιπροσωπεία για τη γενική συνέλευση του ΔΟΑΕ στη Βιέννη.

Ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Μοχαμάντ Εσλαμί, απέτυχε να συμμετάσχει στη σύνοδο λόγω της άρνησης έκδοσης βίζας.

Η αυστριακή κυβέρνηση αρνήθηκε να εκδώσει τις βίζες υπό αμερικανική πίεση, όπως επιβεβαιώθηκε από διπλωματικές πηγές.

Το Ιράν κατήγγειλε την απόφαση ως αδικαιολόγητη και επιρρίπτει ευθύνη τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Αυστρία.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θεωρούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν απειλή και έχουν ξεκινήσει πόλεμο κατά του Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου. Snapshot powered by AI

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχαμάντ Εσλαμί, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει σε σύνοδο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στη Βιέννη, εμποδίστηκε υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Ο Μοχαμάντ Εσλαμί και η αντιπροσωπεία του επιβιβάσθηκαν το Σάββατο σε τακτική πτήση για τη Βιέννη, όμως αποκλείστηκαν καθ' οδόν λόγω εμποδίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες», μετέδωσε η τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι ο Ιρανός αξιωματούχος επέστρεψε την ίδια ημέρα στην Τεχεράνη.

«Η άρνηση της αυστριακής κυβέρνησης να εκδώσει βίζες στην αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν αποτελεί μια εντελώς αδικαιολόγητη απόφαση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι.

«Είναι ξεκάθαρο σε εμάς ότι το περιστατικό αυτό συνέβη υπό αμερικανική πίεση, αλλά αυτό δεν απαλλάσσει την αυστριακή κυβέρνηση από την ευθύνη της», τόνισε ο Μπαγκάι.

Στην Αυστρία διενεργείται έως την Παρασκευή η ετήσια γενική συνέλευση του ΔΟΑΕ. Διπλωματική πηγή στη Βιέννη επιβεβαίωσε, ζητώντας να μην κατονομαστεί, ότι δεν επετράπη στον Εσλαμί η είσοδος στην Αυστρία λόγω αμερικανικών πιέσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ άρχισαν στις 28 Φεβρουαρίου πόλεμο εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι το πυρηνικό πρόγραμμά του αποτελεί κίνδυνο. Αυτές οι δύο χώρες, καθώς και οι Ευρωπαίοι, ανησυχούν εδώ και δεκαετίες ότι το Ιράν θέλει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.