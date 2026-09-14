Κάλλας για ρωσικό χτύπημα σε τρένο: Είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες συμμάχους της Ουκρανίας

Snapshot Η ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε τρένο στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας στόχευε να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία.

Η Κάγια Κάλλας και ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσαν ότι η επίθεση αποσκοπεί να αποτρέψει τη δυτική υποστήριξη και να διχάσει τους Ευρωπαίους.

Η σύνοδος κορυφής στη Φινλανδία εστιάζει στις νέες οδούς ναυσιπλοΐας, τα κοιτάσματα πρώτων υλών και τις απειλές ασφάλειας στην περιοχή της Αρκτικής.

Η ΕΕ ενισχύει τη συνεργασία και τις επενδύσεις στη Γροιλανδία για την αξιοποίηση πρώτων υλών και την ανάπτυξη υποδομών.

Η Αρκτική θεωρείται πλέον κρίσιμη περιοχή ασφάλειας που επηρεάζει την Ευρώπη και τη Θάλασσα της Βαλτικής, με σημαντική παρουσία χωρών όπως η Ρωσία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Δανία και η Νορβηγία. Snapshot powered by AI

Η χθεσινή ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας.

«Αυτό έχει σαφώς ως στόχο να τροομάξει τις δυτικές χώρες, ώστε να τις αποτρέψει από το να υποστηρίξουν την Ουκρανία», τόνισε η Κάγια Κάλας. «Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ για την Ουκρανία και ότι δεν φοβόμαστε», δήλωσε η ίδια σε δημοσιογράφους στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας όπου πραγματοποιείται σύνοδος κορυφής για τη στρατηγική της Ε.Ε. στην περιοχή της Αρκτικής.

Από την πλευρά του ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στην ίδια σύνοδο κορυφής στη Φινλανδία, ο οποίος τόνισε ότι το ρωσικό πλήγμα σε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας έγινε με στόχο να φοβίσει και να διχάσει τους Ευρωπαίους.

Σύνοδος Κορυφής για την Αρκτική

Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται σήμερα στη Φινλανδία για να συντονίσουν τις προσπάθειές τους να επηρεάσουν αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή της Αρκτικής.

Η σύνοδος κορυφής στη βόρεια φινλανδική πόλη Ροβανιέμι θα επικεντρώσει στις νέες οδούς ναυσιπλοΐας που εμφανίζονται καθώς οι πάγοι στη θάλασσα της Αρκτικής υποχωρούν, όπως και στα ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα πρώτων υλών και στις απειλές για την ασφάλεια που δημιουργούνται από τις ρωσικές και τις κινεζικές στρατιωτικές δραστηριότητες.

Η δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν αναμένεται να συμμετάσχει, καθώς και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και οι πρωθυπουργοί της Εσθονίας και της Λετονίας και οι πρόεδροι της Λιθουανίας και της Ρουμανίας.

Η Φρεντέρικσεν χρειάσθηκε να αντιμετωπίσει την επίμονη επιθυμία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τη Γροιλανδία, ένα αυτόνομο έδαφος που ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας. Ο Τραμπ υποστηρίζει πως η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει το μεγάλο αυτό νησί της Αρκτικής από τη Ρωσία και την Κίνα.

Η Γροιλανδία δεν αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την προηγούμενη εβδομάδα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισκέφθηκε αυτό το νησί και ανακοίνωσε στενότερη συνεργασία, καθώς και ένα πακέτο επενδύσεων 200 εκατομμυρίων ευρώ, που θα χρησιμοποιηθεί εν μέρει για τη δημιουργία των υποδομών που χρειάζονται για την εξόρυξη πολύτιμων πρώτων υλών.

«Η Αρκτική δεν μπορεί πλέον να διαχωρίζεται από την Ευρώπη και τη Θάλασσα της Βαλτικής ως περιοχή ασφαλείας», δήλωσε ο ειδικός για την ασφάλεια των βόρειων χωρών Τομπίας Έτζολντ.

Εκτός από τη Δανία και τη Νορβηγία, η Ρωσία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς συγκαταλέγονται επίσης μεταξύ των κρατών της Αρκτικής.