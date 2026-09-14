Σκληρές εικόνες: Νοσηλευτής «έκοψε κατά λάθος» το δάχτυλο ενός αγοριού ενός έτους με ψαλίδι

Snapshot Ένας βοηθός νοσηλευτή στο νοσοκομείο Loengnoktha Crown Prince στην Ταϊλάνδη έκοψε κατά λάθος μέρος του δεξιού δείκτη ενός αγοριού ενός έτους με ψαλίδι.

Το αγόρι υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις για επανασυγκόλληση του δαχτύλου, αλλά η επιτυχία της επέμβασης δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί.

Το νοσοκομείο ζήτησε δημόσια συγγνώμη, ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό και έθεσε σε αναστολή τον εμπλεκόμενο βοηθό νοσηλευτή.

Η οικογένεια του αγοριού κατέθεσε καταγγελία στην αστυνομία, ενώ το παιδί παραμένει νοσηλευόμενο και αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αναπνοή.

Το περιστατικό συνέβη κατά την προσπάθεια αφαίρεσης γάζας από ενδοφλέβιο καθετήρα, όταν ο βοηθός δυσκολεύτηκε και προκάλεσε το ατύχημα. Snapshot powered by AI

Το νοσοκομείο στην Ταϊλάνδη ζήτησε συγγνώμη, επιβεβαιώνοντας ότι ένας άνδρας βοηθός νοσηλευτή ήταν εκείνος που κατά λάθος έκοψε μέρος του δεξιού δείκτη ενός αγοριού.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Loengnoktha Crown Prince Hospital, στην επαρχία Γιασοθόν, κατά τη διάρκεια του εξιτηρίου του παιδιού στις 11 Σεπτεμβρίου, όταν το προσωπικό προσπάθησε να αφαιρέσει τη γάζα που συγκρατούσε έναν ενδοφλέβιο καθετήρα.

Μετά το σοκαριστικό λάθος, το κομμένο τμήμα του δακτύλου τοποθετήθηκε σε πάγο, ώστε το αγόρι να μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο, το Sunpasitthiprasong Hospital, προκειμένου να επιχειρηθεί η επανασυγκόλλησή του.

Το αγόρι έχει υποβληθεί έκτοτε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, ωστόσο είναι ακόμη πολύ νωρίς για να διαπιστωθεί εάν η προσπάθεια επανασυγκόλλησης ήταν επιτυχής.

Το παιδί είχε εισαχθεί για πρώτη φορά στο νοσοκομείο στις 2 Σεπτεμβρίου, καθώς έπασχε από λοίμωξη του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού.

Το περιστατικό έγινε γνωστό, σύμφωνα με πληροφορίες, από τη μητέρα του αγοριού, Wiphaphon Namkhan, η οποία δημοσίευσε στο Facebook ένα χρονολόγιο των γεγονότων, καθώς και φωτογραφίες από το περιστατικό.

Σύμφωνα με τη Namkhan, ο βοηθός νοσηλευτή φέρεται να τοποθέτησε το ψαλίδι ανάμεσα στα δάχτυλα του παιδιού, όμως δυσκολευόταν να κόψει τη γάζα που βρισκόταν ανάμεσά τους. Ξαφνικά, πετάχτηκε αίμα και τότε διαπιστώθηκε ότι είχε κοπεί μέρος του δακτύλου του αγοριού.

Το νοσοκομείο εξέδωσε δημόσια συγγνώμη μετά το περιστατικό και ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι ο βοηθός νοσηλευτή τέθηκε σε αναστολή.

Στην ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο ανέφερε:

«Μετά το περιστατικό, η ιατρική και νοσηλευτική ομάδα συνεργάστηκε για να παράσχει στον ασθενή την καλύτερη δυνατή βοήθεια, ενώ πραγματοποιήθηκε πλήρης επανεξέταση των διαδικασιών φροντίδας των ασθενών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μελλοντικών ασθενών του νοσοκομείου».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η οικογένεια του αγοριού έχει έκτοτε υποβάλει καταγγελία στην αστυνομία.

Το παιδί παραμένει νοσηλευόμενο και αναρρώνει, ενώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή δυσκολίες στην αναπνοή.