Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση σε αποθήκη

Snapshot Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση σε αποθήκη γεωργικής επιχείρησης στο Πρίλουκι της βόρειας Ουκρανίας.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές εφοδιαστικές υποδομές, χρησιμοποιώντας πυραύλους και αεριωθούμενα drones.

Οι επιθέσεις έχουν μπλοκάρει τις εξαγωγές σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα και έχουν στοχοθετήσει βασικούς οικονομικούς κλάδους, όπως τη μεταλλουργία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η Ουκρανία απαντά με επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, στοχοθετώντας διυλιστήρια και αποθήκες εφοδιασμού.

Οι ζημιές στις υποδομές αυξάνονται καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, επιτείνoντας την κρίση στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση σε αποθήκη που ανήκει σε γεωργική επιχείρηση στη βόρεια Ουκρανία, σύμφωνα με την αστυνομία. Η Μόσχα εντείνει τα πλήγματά της σε ουκρανικές εφοδιαστικές υποδομές.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν», δήλωσε η εθνική αστυνομία σε ανακοίνωση.

Η επίθεση έγινε σε αποθήκη στο Πρίλουκι, στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Κιέβου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που δεν διευκρίνισε το είδος του βλήματος που χρησιμοποιήθηκε.

Η αστυνομία δημοσιοποίησε επίσης φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται ένα μικρό κτίριο από τούβλα να έχει υποστεί ζημιές από την έκρηξη. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι μόνο αυτή την εβδομάδα η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 2.100 drones εναντίον της Ουκρανίας «ένα σημαντικό ποσοστό από αυτά ήταν τα «Shahed» με κινητήρα τζετ, τα οποία οι Ρώσοι χρησιμοποιούν σε μια προσπάθεια να παραλύσουν την οικονομία και να καταστρέψουν τις ζωές των ανθρώπων». Επιπλέον η Ρωσία επιτέθηκε και με 1.700 αεροπορικές βόμβες και 78 πυραύλους διαφόρων τύπων.

Από την αρχή της εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία έχει προκαλέσει σε μεγάλο βαθμό ζημιές σε ενεργειακές υποδομές. Έχει επίσης εντείνει, φέτος το καλοκαίρι, τα πλήγματά της στην ουκρανική πρωτεύουσα και τις εφοδιαστικές υποδομές της χώρας, χρησιμοποιώντας πυραύλους και αεριωθούμενα drones, που η Ουκρανία δυσκολεύεται να αναχαιτίσει.

Οι επιθέσεις αυτές έχουν μπλοκάρει τις εξαγωγές σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα, μια κρίσιμη πηγή εσόδων για το Κίεβο.

Έχουν επίσης στοχοθετήσει μεταλλουργικές επιχειρήσεις, έναν άλλο βασικό κλάδο της οικονομίας, καθώς και εφοδιαστικές αλυσίδες, σιδηροδρομικά δίκτυα και μεγάλες αποθήκες, ενώ πλησιάζει ο χειμώνας.

Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει επίσης εντείνει τα πλήγματά της στο ρωσικό έδαφος, στοχοθετώντας κυρίως διυλιστήρια και αποθήκες εφοδιασμού, ως απάντηση στις επιθέσεις της Μόσχας.