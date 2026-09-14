Φυγάς ο Αλκέτ Ριζάι - Δεν επέστρεψε από την άδεια μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο

Snapshot Ο Αλκέτ Ριζάι δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια και καταζητείται για εμπλοκή σε αιματηρό επεισόδιο σε beach bar στην Ανάβυσσο.

Το επεισόδιο ξέσπασε μετά από ένταση λόγω της δυνατής μουσικής και διακοπής της στο beach bar, με λογομαχία μεταξύ Ριζάι και ιδιοκτήτη.

Υπήρξαν πυροβολισμοί από τον Αλκέτ Ριζάι και πιθανόν από έναν Αφγανό που σχετίζεται με την ασφάλεια του καταστήματος, με δύο τραυματίες.

Συνελήφθησαν ο 41χρονος ιδιοκτήτης του beach bar και η 39χρονη σύζυγός του με κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία.

Οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία από το σημείο για να διαπιστώσουν την ακριβή σειρά των γεγονότων και ποιοι πυροβόλησαν πρώτοι. Snapshot powered by AI

Δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού ο Αλκέτ Ριζάι από όπου είχε λάβει άδεια, καθώς ενεπλάκη σε αιματηρό επεισόδιο σε beach bar στην Ανάβυσσο τα ξημερώματα της Κυριακής, με αποτέλεσμα πλέον καταζητείται.

Αυτό που προκαλεί ωστόσο ιδιαίτερη εντύπωση είναι πως ο Αλβανός κακοποιίος από το 2021 είχε πάρει 16 άδειες και σε όλες είχε επιστρέψει!

Ο Ριζάι έπρεπε να είχε επιστρέψει στις φυλακές του Δομοκού στις 8 το πρωί, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ με αποτέλεσμα πλέον να έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε μετά τη διακοπή της μουσικής στο beach bar λόγω προχωρημένης ώρας. Η παρέα του Αλκέτ Ριζάι βρισκόταν αρχικά μέσα στο κατάστημα, αλλά στη συνέχεια βγήκε έξω. Ο ίδιος φέρεται να πήγε προς το αυτοκίνητό του με μέλη της παρέας του και να άνοιξε τη μουσική σε πολύ δυνατή ένταση. Ο ιδιοκτήτης βγήκε και του έκανε παρατήρηση, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει έντονη λογομαχία.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με παρευρισκόμενους και εργαζόμενους να παρακολουθούν το περιστατικό. Κατά τις ίδιες πηγές, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να έβγαλε όπλο και πιθανόν να πυροβόλησε, πιθανώς στον αέρα. Στη συνέχεια, φέρεται να εμπλέκεται ένας Αφγανός, ο οποίος σχετιζόταν με την ασφάλεια του beach bar και, σύμφωνα με πληροφορίες, πυροβόλησε προς την πλευρά του Ριζάι.

Η αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται στο να διαπιστωθεί αν και οι δύο άνδρες πυροβόλησαν, πόσοι ήταν οι πυροβολισμοί και ποια η κατεύθυνση των πυρών. Στο σημείο βρέθηκαν κάλυκες και ίχνη αίματος, τα οποία εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ η κατάσταση των δύο τραυματιών αποτελεί σημαντική παράμετρο της έρευνας.

Δύο συλλήψεις

Παράλληλα, ο 41χρονος ιδιοκτήτης του beach bar συνελήφθη και κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία, παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης, καθώς και για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Μαζί του, συνελήφθη και η 39χρονη σύζυγός του, με κατηγορίες για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν δύο άτομα, ένας 20χρονος Έλληνας και ένας 41χρονος Πακιστανός. Οι Αρχές επιδιώκουν να ξεκαθαρίσουν την ακριβή σειρά των γεγονότων, ποιοι χρησιμοποίησαν όπλα, ποιος άνοιξε πρώτος πυρ και αν υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών.

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