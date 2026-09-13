Συναγερμός στην Ανάβυσσο: Πυροβολισμοί έξω από beach bar τα ξημερώματα

Κάλυκες και ίχνη αίματος στο σημείο

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Συναγερμός στην Ανάβυσσο: Πυροβολισμοί έξω από beach bar τα ξημερώματα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από γνωστό beach bar στην Ανάβυσσο.
  • Η Ελληνική Αστυνομία εντόπισε δύο κάλυκες και ίχνη αίματος στο σημείο του περιστατικού.
  • Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν για έρευνα και συλλογή στοιχείων.
  • Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου και ελέγχουν νοσοκομεία για τυχόν τραυματίες.
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Συναγερμός σήμανε στις αρχές ασφαλείας τα ξημερώματα, έπειτα από ενημέρωση που δέχθηκε η Ελληνική Αστυνομία γύρω στις 05:15 για επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από γνωστό beach bar στην περιοχή της Αναβύσσου.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της έρευνας και της συλλογής στοιχείων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τουλάχιστον δύο κάλυκες από πυροβόλο όπλο, καθώς επίσης και ανησυχητικά ίχνη αίματος στο οδόστρωμα.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, διενεργούνται επισταμένες έρευνες σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας της ευρύτερης περιοχής για να διαπιστωθεί αν υπάρχει τραυματισμένο άτομο που αναζήτησε ιατρική βοήθεια.

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