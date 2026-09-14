Ο Αλκέτ Ριζάι και το βαρύ ποινικό παρελθόν: Οι δύο αποδράσεις, οι δολοφονίες και τα ισόβια

Snapshot Ο Αλκέτ Ριζάι, βαρυποινίτης, δεν επέστρεψε στην 17η άδεια που είχε πάρει από τη φυλακή και καταζητείται μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο.

Έχει αποδράσει τρεις φορές από τις φυλακές, δύο φορές με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού, συνολικά καταδικάστηκε σε ισόβια και πολυετείς ποινές.

Το 2003 δολοφόνησε τον Θανάση Κορωπιώτη, και το 2006, ως δραπέτης, διέπραξε διπλή δολοφονία κατόπιν εντολής της Greek Mafia.

Το 2013 επιχείρησε τρίτη απόδραση παίρνοντας ομήρους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, αλλά παραδόθηκε μετά από 24 ώρες διαπραγματεύσεων.

Τον Ιανουάριο του 2021 συνελήφθη ξανά ενώ οδηγούσε αυτοκίνητο με δύο επικίνδυνους κακοποιούς κατά τη διάρκεια ελέγχου της Τροχαίας. Snapshot powered by AI

Ο Αλκέτ Ριζάι, ύστερα από 16 άδειες που είχε λάβει από τη φυλακή, από το 2021 μέχρι και σήμερα, αποφάσισε στην 17η να μην επιστρέψει. Ο Αλβανός βαρυποινίτης φέρεται να συμμετείχε σε επεισόδιο με πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής (13/9) στην Ανάβυσσο και έκτοτε καταζητείται.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ριζάι το σκάει από τις φυλακές. Το έχει επαναλάβει άλλες δύο φορές, μάλιστα με κινηματογραφικό τρόπο, καθώς απέδρασε δις με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού, μαζί με τον διαβόητο Βασίλη Παλαιοκώστα, τον Νο.1 καταζητούμενο της ΕΛ.ΑΣ., που είναι επικηρυγμένος με ένα εκατομμύριο ευρώ.

Από τη δολοφονία Κορωπιώτη στις θεαματικές αποδράσεις

Γεννημένος στις 24 Μαΐου 1978 στο Μπαλς της Αλβανίας, ο Αλκέτ Ριζάι απασχόλησε για πρώτη φορά την Ελληνική Αστυνομία στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με υποθέσεις ναρκωτικών. Το 2003 σχεδίασε τη δολοφονία του Θανάση Κορωπιώτη, θεωρώντας λανθασμένα ότι είχε συνάψει ερωτική σχέση με τη φίλη του.

Η δολοφονία του Έλληνα επιχειρηματία φέρεται να έγινε εξαιτίας μιας παρεξήγησης που συνδεόταν με τα ονόματα των δύο γυναικών. Η σύντροφος του Αλκέτ Ριζάι ήταν η Οξάνα, ενώ η φίλη του Κορωπιώτη ήταν η Ροξάνα. Ο βαρυποινίτης υποστήριζε ότι δεν γνώριζε τον Έλληνα επιχειρηματία. Μια γυναίκα που συνελήφθη λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση και τον θάνατο του Κορωπιώτη κατέθεσε ότι ο Ριζάι με τους συνεργούς του την ανάγκασαν να παγιδεύσει τον Κορωπιώτη.

Το θύμα εμφανίστηκε στο ραντεβού που είχε κλείσει η προαναφερόμενη γυναίκα, ο 35χρονος Αλβανός και ένα ακόμη άτομο τον έβαλαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και τον οδήγησαν σε δασώδη ερημική περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, όπου τον σκότωσαν και στη συνέχεια εξαφάνισαν το πτώμα του. Ο Ριζάι συνελήφθη έναν μήνα μετά με επεισοδιακό τρόπο σε διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η πρώτη απόδραση με τον Παλαιοκώστα

Στις 4 Ιουνίου 2006, ο Ριζάι έγινε γνωστός στο πανελλήνιο, όταν απέδρασε μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα από τις φυλακές Κορυδαλλού με ελικόπτερο, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις και επικρίσεις για τα κενά ασφαλείας του σωφρονιστικού καταστήματος.

Διπλή δολοφονία με τις προσταγές της Greek Mafia

Όντας δραπέτης, στις 26 Αυγούστου 2006, σκότωσε εν ψυχρώ στο Περιστέρι τον 43χρονο Κωνσταντίνο Κουτελιέρη και τον 36χρονο Ιωάννη Κάτσιο, έπειτα από εντολή ενός από τα πιο βαριά ονόματα της Greek Mafia, του Βασίλη Στεφανάκου.

Λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθη. Ωστόσο, τρία χρόνια μετά, στις 22 Φεβρουαρίου 2009, απέδρασε ξανά με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού με τον Παλαιοκώστα που οργάνωσε και αυτή την απόδραση να εκθέτει ανεπανόρθωτα το σοφρωνιστικό σύστημα. Μετά από λίγους μήνες συνελήφθη εκ νέου στο Γραμματικό, μαζί με τη σύντροφό του.

Η ομηρία στο Μαλανδρίνο

Το 2013 επιχείρησε για τρίτη φορά να δραπετεύσει, παίρνοντας ομήρους πέντε σωφρονιστικούς υπαλλήλους από τη φυλακή του Μαλανδρίνου. Ύστερα από 24 ώρες διαπραγματεύσεων, τελικά παραδόθηκε στην Αστυνομία.

Τον Ιανουάριο του 2021, έχοντας λάβει πενθήμερη άδεια από τη φυλακή, συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί ένα αυτοκίνητο μάρκας BMW μαζί με δύο επικίνδυνους κακοποιούς, κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου της Τροχαίας.

Ο Αλκέτ Ριζάι είναι καταδικασμένος δύο φορές σε ισόβια κάθειρξη από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά για τη δολοφονία των Κώστα Κουτελιέρη και Γιάννη Κάτσιου, καθώς και σε συνολική ποινή κάθειρξης 25 ετών για την απόδραση με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Οι πυροβολισμοί στην Ανάβυσσο και η νέα απόδραση

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο Αλκέτ Ριζάι βρισκόταν εκτός φυλακής με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όταν φέρεται να ενεπλάκη στο ένοπλο επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (13/9) έξω από beach bar στην Ανάβυσσο.

Οι Αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι του καταστήματος. Ο Ριζάι αναμενόταν να επιστρέψει στη φυλακή το πρωί της Δευτέρας (14/9), ωστόσο παραμένει άφαντος και αναζητείται από την Αστυνομία.

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