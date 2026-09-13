Ο Αλκέτ Ριζάι πίσω από τους αιματηρούς πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο

Snapshot Ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι εμπλέκεται σε αιματηρό επεισόδιο έξω από beach bar στην Ανάβυσσο με δύο τραυματίες.

Οι τραυματίες είναι ένας 20χρονος Έλληνας από θραύσματα γυαλιού και ένας 41χρονος Πακιστανός με διαμπερές τραύμα από σφαίρα.

Η ένταση ξεκίνησε από διαφωνία για τη μουσική, με τον Ριζάι και φίλους του να αντιδρούν όταν ο ιδιοκτήτης χαμήλωσε τη μουσική.

Ένας Αφγανός εργαζόμενος ως «ασφάλεια» φέρεται να πυροβόλησε προς τον Ριζάι, με τις σφαίρες να τραυματίζουν άλλους δύο εργαζόμενους.

Οι εμπλεκόμενοι διέφυγαν μετά το επεισόδιο, ενώ ο ιδιοκτήτης του μπαρ έχει συλληφθεί και ο Ριζάι πρέπει να επιστρέψει στις φυλακές Δομοκού τη Δευτέρα. Snapshot powered by AI

Την εμπλοκή του βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι στο αιματηρό επεισόδιο έξω από beach bar τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανάβυσσο, με δύο τραυματίες εξετάζουν οι αρχές, καθώς προχωρούν οι έρευνες.

Νεότερα στοιχεία σύμφωνα με πληροφορίες δείχνουν πως ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός και πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, ο οποίος ήταν εκτός των φυλακών Δομοκού με άδεια, ενεπλάκη στο περιστατικό, κατά το οποίο τραυματίστηκαν ένας 20χρονος Έλληνας από θραύσματα γυαλιού, και ένα 41χρονος Πακιστανός έφερε διαμπερές τραύμα από σφαίρα στην γάμπα.

Ωστόσο παραμένει αδιευκρίνιστο ποιος πυροβόλησε και τι ακριβώς συνέβη, καθώς όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, δεν βρήκαν παρά μόνο δύο κάλυκες και κηλίδες αίματος, ενώ ενημερώθηκαν για τους τραυματίες από το Κέντρο Υγείας Καλυβίων.

Οι μαρτυρίες των δύο τραυματιών, αλλά και του ιδιοκτήτη του μπαρ είναι αντιφατικές, ωστόσο όπως προκύπτει όλα ξεκίνησαν από την ένταση της μουσικής.

Ο Αλκέτ Ριζάι βρισκόταν στο μαγαζί με δύο φίλους του, και όταν ο ιδιοκτήτης χαμήλωσε την μουσική, βγήκαν στο πάρκινγκ και έβαλαν δυνατά την μουσική στο αυτοκίνητο. Ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω και τους έκανε παρατήρηση γιατί φοβήθηκε από τον θόρυβο μη κληθεί η Αστυνομία.

Ακολούθησε συμπλοκή και ο βαρυποινίτης φέρεται να έβγαλε όπλο. Ένας Αφγανός που δούλευε ως «ασφάλεια» στο μπαρ πυροβόλησε προς το μέρος του με τις σφαίρες να εξοστρακιζονται, τραυματίζοντας τους δύο εργαζόμενους.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του Αλκέτ Ριτζάι, των δύο φίλων του, αλλά και του Αφγανού, καθώς όλοι μετά το επεισόδιο διέφυγαν.

Ο Αλκέτ Ριζάι πρέπει να επιστρέψει στις φυλακές Δομοκού του πρωί της Δευτέρας, ενώ ο ιδιοκτήτης του μπαρ έχει συλληφθεί.

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