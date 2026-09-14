Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβυσσο - Άφαντος ο Αλκέτ Ριζάι

Snapshot Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του beach bar στην Ανάβυσσο και η σύζυγός του για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν από το επεισόδιο με πυροβολισμούς, ένας 20χρονος Έλληνας και ένας 41χρονος Πακιστανός.

Ο Αλκέτ Ριζάι, βαρυποινίτης που φέρεται να πυροβόλησε, παραμένει άφαντος και αναζητείται από τις Αρχές.

Η ένταση ξεκίνησε μετά τη διακοπή της μουσικής στο beach bar και κλιμακώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ της παρέας του Ριζάι και ατόμου που σχετιζόταν με την ασφάλεια του καταστήματος.

Η αστυνομία εξετάζει τα ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος για να αποσαφηνίσει την ακριβή σειρά των γεγονότων και τον αριθμό των πυροβολισμών. Snapshot powered by AI

Δύο άτομα συνελήφθησαν από τις Αρχές σχετικά με το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από beach bar στην Ανάβυσσο, την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι.

Ο 41χρονος ιδιοκτήτης του beach bar συνελήφθη και κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία, παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης, καθώς και για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Μαζί του, συνελήφθη και η 39χρονη σύζυγός του, με κατηγορίες για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν δύο άτομα, ένας 20χρονος Έλληνας και ένας 41χρονος Πακιστανός. Οι Αρχές επιδιώκουν να ξεκαθαρίσουν την ακριβή σειρά των γεγονότων, ποιοι χρησιμοποίησαν όπλα, ποιος άνοιξε πρώτος πυρ και αν υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Το χρονικό της συμπλοκής

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε μετά τη διακοπή της μουσικής στο beach bar λόγω προχωρημένης ώρας. Η παρέα του Αλκέτ Ριζάι βρισκόταν αρχικά μέσα στο κατάστημα, αλλά στη συνέχεια βγήκε έξω. Ο ίδιος φέρεται να πήγε προς το αυτοκίνητό του με μέλη της παρέας του και να άνοιξε τη μουσική σε πολύ δυνατή ένταση. Ο ιδιοκτήτης βγήκε και του έκανε παρατήρηση, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει έντονη λογομαχία.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με παρευρισκόμενους και εργαζόμενους να παρακολουθούν το περιστατικό. Κατά τις ίδιες πηγές, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να έβγαλε όπλο και πιθανόν να πυροβόλησε, πιθανώς στον αέρα. Στη συνέχεια, φέρεται να εμπλέκεται ένας Αφγανός, ο οποίος σχετιζόταν με την ασφάλεια του beach bar και, σύμφωνα με πληροφορίες, πυροβόλησε προς την πλευρά του Ριζάι.

Η αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται στο να διαπιστωθεί αν και οι δύο άνδρες πυροβόλησαν, πόσοι ήταν οι πυροβολισμοί και ποια η κατεύθυνση των πυρών. Στο σημείο βρέθηκαν κάλυκες και ίχνη αίματος, τα οποία εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ η κατάσταση των δύο τραυματιών αποτελεί σημαντική παράμετρο της έρευνας.

Ο Αλκέτ Ριζάι βρισκόταν εκτός φυλακής με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και αναμενόταν να επιστρέψει τη Δευτέρα το πρωί. Μετά το επεισόδιο, οι Αρχές τον αναζητούν, χαρτογραφώντας τις κινήσεις του.