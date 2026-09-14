Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια

Snapshot Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στη Νίκαια λόγω της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας από τις βραδινές ώρες της 13ης Σεπτεμβρίου.

Από τις 10:00 σήμερα υπάρχει μερικός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης μεταξύ Λεωφόρου Πέτρου Ράλλη και Λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη.

Οι ρυθμίσεις γίνονται για την ομαλή κυκλοφορία και την ασφάλεια λόγω της αναμενόμενης μεγάλης προσέλευσης κόσμου.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις συγκεκριμένες οδούς και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων. Snapshot powered by AI

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σήμερα στη Νίκαια, λόγω της εξοδίου ακολουθίας του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας και της επακόλουθης ταφής του στο Γ' Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις λαμβάνονται λόγω της αναμενόμενης προσέλευσης μεγάλου αριθμού ατόμων και με στόχο την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών.

Ήδη από τις βραδινές ώρες χθες, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, και μέχρι την ολοκλήρωση των μέτρων, αστυνομικές δυνάμεις έχουν διατεθεί για την απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Νίκαιας.

Παράλληλα, από τις 10:00 σήμερα πραγματοποιείται μερικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο τμήμα της από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη έως τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση στους συγκεκριμένους οδικούς άξονες, να επιλέγουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές και να συμμορφώνονται με τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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