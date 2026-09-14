Γιώργος Μαζωνάκης: Η σκηνή από τo βίντεο κλιπ «Θάλασσες» που κόπηκε στο μοντάζ

Η σκηνή γυρίστηκε τον Ιούνιο του 2024 στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε μια ταβέρνα στα Φέρμα Λασιθίου

Μίλτος Τσεκούρας

Γιώργος Μαζωνάκης: Η σκηνή από τo βίντεο κλιπ «Θάλασσες» που κόπηκε στο μοντάζ
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  • Η σκηνή με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη σκυλίτσα του Αρίθα από τα γυρίσματα του βίντεο «Θάλασσες» κόπηκε στο τελικό μοντάζ.
  • Τα γυρίσματα έγιναν τον Ιούνιο του 2024 σε ταβέρνα στα Φέρμα Λασιθίου, Κρήτη.
  • Η σκηνή δεν εντάχθηκε στη ροή του μουσικού βίντεο και παρέμεινε στο προσωπικό αρχείο της παραγωγής.
  • Ο κινηματογραφιστής Αλέξανδρος Σταματιάδης δημοσίευσε το πλάνο στο Instagram, εξηγώντας το λόγο της αφαίρεσής του.
  • Η δημοσίευση συνοδεύτηκε από αφιέρωση προς τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας ευχαριστίες και αποχαιρετισμό.
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Ένα στιγμιότυπο από τα γυρίσματα του μουσικού βίντεο «Θάλασσες» του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο τελικά «κόπηκε» στο τελικό μοντάζ, έρχεται τώρα στο φως μέσα από το αρχείο του Ελληνογερμανού κινηματογραφιστή Αλέξανδρου Σταματιάδη.

Η σκηνή γυρίστηκε τον Ιούνιο του 2024 στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε μια ταβέρνα στα Φέρμα Λασιθίου. Ο Μαζωνάκης εμφανίζεται σε μια στιγμή εκτός του βασικού υλικού του βίντεο, μαζί με την Αρίθα, τη σκυλίτσα του, η οποία τον συνόδευε συχνά ακόμη και στα επαγγελματικά του γυρίσματα.

Το συγκεκριμένο πλάνο, ωστόσο, δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική εκδοχή του «Θάλασσες». Όπως εξηγεί ο Αλέξανδρος Σταματιάδης, η σκηνή κόπηκε στο μοντάζ, καθώς τελικά δεν ταίριαζε στη ροή του μουσικού βίντεο.

https://www.instagram.com/reel/DdPFJXkusPz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Παρά την απόφαση να μείνει εκτός, το στιγμιότυπο παρέμεινε στο προσωπικό αρχείο της παραγωγής. Ο κινηματογραφιστής δημοσίευσε τη σκηνή στον λογαριασμό του στο Instagram, εξηγώντας την ιστορία πίσω από το υλικό:

«Ο Γιώργος και η σκύλα του, η Αρίθα, σε μια ταβέρνα στα Φέρμα, στον νομό Λασιθίου της Κρήτης.

Η συγκεκριμένη σκηνή γυρίστηκε τον Ιούνιο του 2024, στο πλαίσιο των γυρισμάτων του μουσικού βίντεο “Θάλασσες”, αλλά τελικά έμεινε εκτός, γιατί δεν μας ταίριαζε στο μοντάζ.

Κι όμως, αυτή η σκηνή είχε μείνει κάπως στην καρδιά μας.

Καλό ταξίδι, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε για όλα!».

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