Μίλτος Πασχαλίδης: «Γεια σου ρε Γιωργάρα» - Αποχαιρέτησε τον Μαζωνάκη με το «Ανήκω Σε Μένα»

Snapshot Ο Μίλτος Πασχαλίδης απέτισε φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ανήκω Σε Μένα» σε συναυλία του.

Η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζωνάκη θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια στις 13:00.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απεβίωσε σε ηλικία 54 ετών κατά τη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, με τις συνθήκες να ερευνώνται από τις αρχές.

Η σορός του Μαζωνάκη τέθηκε σε λαϊκή αγρύπνια στον ναό της γειτονιάς όπου μεγάλωσε, με πλήθος κόσμου να δίνει το στερνό αντίο.

Η ταφή θα γίνει στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ η οικογένεια ζητά δωρεές αντί στεφάνων στον οργανισμό Humanity Greece. Snapshot powered by AI

Ο Μίλτος Πασχαλίδης αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη, επιλέγοντας να ερμηνεύσει στη συναυλία του ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του ερμηνευτή, το «Ανήκω Σε Μένα».

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο TikTok, ο Μίλτος Πασχαλίδης τραγουδά το κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1994, ενώ πριν από την ερμηνεία του απευθύνεται στον Γιώργο Μαζωνάκη λέγοντας: «Γεια σου ρε Γιωργάρα».

Από την ημέρα που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, πολλοί συνάδελφοί του τον τιμούν μέσα από τις εμφανίσεις τους, ερμηνεύοντας τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη μουσική του διαδρομή, αλλά και μέσα από αναρτήσεις στα social media.

Στις 13:00 η εξόδιος ακολουθία

Στη μία το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια η εξόδιος ακολουθία για την κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών την προηγούμενη Τετάρτη στη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, της οποίας οι συνθήκες ερευνώνται από τις αρχές.

Αρκετοί επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο αναμένεται να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία στην Αγία Τριάδα, ενώ η ταφή του καλλιτέχνη θα γίνει στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο, έπειτα από παράκληση της οικογένειάς του, η οποία επίσης παρακαλεί αντί στεφάνων να δοθούν δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece.

Από το απόγευμα της Κυριακής, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη είχε τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια στον Ναό όπου θα τελεσθεί η εξόδιος ακολουθία κι ήταν η εκκλησία της γειτονιάς όπου μεγάλωσε.

Πολύ πριν την άφιξη της σορού και την εκκίνηση της αγρύπνιας, το απόγευμα της Κυριακής, πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει και περίμενε υπομονετικά κι υπό τους ήχους τραγουδιών του ερμηνευτή, προκειμένου να δώσει το στερνό κατευόδιο στο μουσικό ίνδαλμά του και κατά τη μακρά διάρκεια της αναμονής περίσσεψαν τα σχόλια θαυμαστών του Μαζωνάκη τόσο για τη σημασία του στο λαϊκό τραγούδι, όσο και για τις συνθήκες της απώλειάς του.

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