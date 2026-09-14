Στην Ισπανία ο Εμανουέλ Μακρόν στα τέλη Σεπτεμβρίου - Είναι προσκεκλημένος του βασιλιά Φελίπε

Snapshot Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του θα πραγματοποιήσουν επίσημη επίσκεψη στην Ισπανία στις 29-30 Σεπτεμβρίου μετά από πρόσκληση του βασιλιά Φελίπε.

Κατά την επίσκεψη, ο Μακρόν θα συναντηθεί με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για να συζητήσουν θέματα όπως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.

Η επίσκεψη θα περιλαμβάνει επίσημο δείπνο προς τιμήν του προέδρου από τον βασιλιά Φελίπε και τη βασίλισσα Λετίθια.

Η γαλλική προεδρία τονίζει τη σημασία της συνεργασίας και των κοινών δεσμών μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, με έμφαση στην προστασία της δημοκρατίας και των νέων απέναντι σε προκλήσεις όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η τεχνητή νοημοσύνη.

Η τελευταία επίσημη επίσκεψη Γάλλου προέδρου στην Ισπανία πριν από αυτήν ήταν το 2009, ενώ ο Μακρόν είχε επισκεφθεί τη χώρα τον Ιανουάριο του 2023 για την υπογραφή μη επικυρωμένης συνθήκης φιλίας. Snapshot powered by AI

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ θα πραγματοποιήσουν επίσημη επίσκεψη στην Ισπανία στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσαν σήμερα η γαλλική προεδρία και η ισπανική κυβέρνηση.

Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί έπειτα από πρόσκληση του βασιλιά Φελίπε και το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας θα συναντηθεί με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για συνομιλίες με θέματα, μεταξύ άλλων, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.

«Αυτή η πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου προέδρου στην Ισπανία από το 2009 θα καταδείξει το βάθος των δεσμών που συνδέουν τις δύο χώρες μας, καθώς και το εύρος της συνεργασίας τους», ανέφερε η γαλλική προεδρία σε ανακοίνωσή της.

Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, θα παρατεθεί προς τιμήν του επίσημο δείπνο από τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και τη βασίλισσα Λετίθια, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν θα γίνει δεκτός και από τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στις 30 Σεπτεμβρίου, πρόσθεσε η ισπανική πλευρά.

«Οι δύο χώρες μοιράζονται (...) μια κοινή δέσμευση για την προστασία της δημοκρατίας και των νέων, ιδίως μπροστά στις προκλήσεις που θέτουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η τεχνητή νοημοσύνη», σημειώνει στην ανακοίνωσή του το Μέγαρο των Ηλυσίων, προσθέτοντας ότι ο Σάντσεθ και ο Μακρόν θα συζητήσουν «σημαντικά ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή» κατά τη συνάντησή τους.

Η τελευταία επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Ισπανία ήταν τον Ιανουάριο του 2023. Υπέγραψε τότε συνθήκη φιλίας με τον Πέδρο Σάντσεθ, η οποία δεν έχει ακόμη επικυρωθεί από την Ισπανία λόγω της αντίθεσης της ισπανικής δεξιάς σε ορισμένες από τις διατάξεις της.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε επίσης τη Σεβίλλη το περασμένο καλοκαίρι για να συμμετάσχει στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης.