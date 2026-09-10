Μακρόν: «Η Ευρώπη πρέπει να πρωταγωνιστήσει στο Διάστημα»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τάχθηκε υπέρ της ενισχυμένης παρουσίας της Ευρώπης στο Διάστημα και υπέρ της κοινής διακυβέρνησής του παγκοσμίως     

Newsroom

Μακρόν: «Η Ευρώπη πρέπει να πρωταγωνιστήσει στο Διάστημα»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν υποστηρίζει την κοινή παγκόσμια διακυβέρνηση του Διαστήματος με κατάλληλους κανονισμούς.
  • Ζητά ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας στο Διάστημα, με στόχο επανδρωμένες πτήσεις εντός δέκα ετών και ανάπτυξη δορυφορικών επικοινωνιών.
  • Ανακοίνωσε ευρωπαϊκές διαστημικές αποστολές έως το 2027, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής Ευρωπαίων αστροναυτών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
  • Προτρέπει τη δημιουργία ευρωπαϊκής συμμαχίας Direct-to-Device για άμεσες δορυφορικές συνδέσεις κινητών τηλεφώνων έως το 2030.
  • Τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος και προώθησης της ευρωπαϊκής βιομηχανικής αυτονομίας μέσω δημόσιων συμβάσεων.
Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του σε διεθνή διάσκεψη για το Διάστημα, τάχθηκε υπέρ της από κοινού διακυβέρνησης του σε παγκόσμια κλίμακα, καλώντας ταυτόχρονα την Ευρώπη να γίνει ένας από τους «κορυφαίους παγκόσμιους παράγοντες» στο Διάστημα, με επανδρωμένες πτήσεις εντός «δέκα ετών» και αναπτύσσοντας τις δικές της δυνατότητες δορυφορικής επικοινωνίας.

Ειδικότερα ο Γάλλος πρόεδρος, απευθυνόμενος στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που παρευρίσκονται στη διεθνή σύνοδο κορυφής για το Διάστημα, την οποία διοργανώνει η Γαλλία στο Παρίσι, ζήτησε «κοινή διακυβέρνηση» του Διαστήματος, με «ρυθμίσεις ανάλογες προς τις προκλήσεις».

«Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι το διάστημα δεν είναι πλέον καταφύγιο», επισήμανε ο Εμανουέλ Μακρόν, σημειώνοντας πως παρά τη διεθνή συνθήκη του 1967, το Διάστημα παραμένει το μόνο σημαντικό παγκόσμιο κοινό αγαθό που δεν υπόκειται σε κανένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Ο Γάλλος πρόεδρος τάχθηκε υπέρ μίας διεθνούς διάσκεψης «για τη θέσπιση ενός σαφούς οδικού χάρτη και για τον συντονισμό της διαστημικής κυκλοφορίας».

Ο Γάλλος πρόεδρος τάχθηκε επίσης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, υπέρ της ενισχυμένης ευρωπαϊκής συνεργασίας στο Διάστημα. «Η Ευρώπη πρέπει να είναι μεταξύ των κορυφαίων παγκόσμιων παραγόντων στο Διάστημα, ιδιαίτερα στις επικοινωνίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο πρόεδρος Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην επερχόμενη διαστημική αποστολή που θα μεταφέρει Ευρωπαίους αστροναύτες, (μεταξύ των οποίων και ο 'Ελληνας Αδριανός Γκολέμης) στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2027, σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία Vast και τη NASA. «Θέλω να δω την πρώτη ευρωπαϊκή κάψουλα φορτίου, Nyx, να δένει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σε δύο χρόνια. το πρώτο ευρωπαϊκό σεληνιακό όχημα προσεδάφισης, Argonaut, να προσγειώνεται στη Σελήνη σε πέντε χρόνια. και την πρώτη ευρωπαϊκή επανδρωμένη κάψουλα να εκτοξεύεται σε δέκα χρόνια, μεταφέροντας αστροναύτες από την Ευρώπη και άλλα έθνη», δήλωσε ο Μακρόν.

Κάλεσε επίσης τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς, τους κατασκευαστές και όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες να «δημιουργήσουν μια ευρωπαϊκή συμμαχία Direct-to-Device ικανή να παρέχει, έως το 2030», μια άμεση σύνδεση μεταξύ δορυφόρων και κινητών τηλεφώνων, χωρίς να βασίζονται σε επίγεια κεραία. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να έχουν, εντός «δέκα ετών», μια «ποιότητα σύνδεσης συγκρίσιμη με το 5G παντού», χωρίς κενά κάλυψης, τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν. «Είναι ζήτημα κυριαρχίας και οικονομικών ευκαιριών», επεσήμανε.

«Πρέπει να είμαστε ισχυροί, και αυτό σημαίνει να είμαστε ισχυροί στην Ευρώπη», συνέχισε, σημειώνοντας παράλληλα ότι «το ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα παραμένει εύθραυστο».Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε την ανάγκη να «αγκαλιάσουμε πλήρως την ευρωπαϊκή προτίμηση». «Δεν είναι ούτε ύβρις ούτε προστατευτισμός· είναι άρνηση να είμαστε αφελείς», είπε. «Για να ενισχύσουμε το βιομηχανικό οικοσύστημα πρέπει να αφιερώσουμε ολόκληρη την ευρωπαϊκή θεσμική αγορά σε αυτό, χωρίς εξαίρεση, και να κατευθύνουμε τις δημόσιες συμβάσεις προς τις εταιρείες μας», κατέληξε ο Γάλλος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:13ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν είχαν άδεια τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λέει ο ΙΣΑ – Είχαμε καταθέσει όλα τα έγγραφα, λένε οι γιατροί

16:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες παριστάνοντας του τεχνικούς ρεύματος - Εξιχνιάστηκαν 34 κλοπές, με λεία 250.000 ευρώ

16:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Μνημείο πολιτικής απάτης το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα

16:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιμανόλ Αλγκουαθίλ: Οι επιτυχίες στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και η φιλοσοφία του νέου τεχνικού του Ολυμπιακού

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Το Όσλο απαγόρευσε την χρήση «έξυπνων» γυαλιών στα σχολεία

15:59ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με το e-contract της nrg, το νέο σου συμβόλαιο γίνεται online σε 4 βήματα

15:55WHAT THE FACT

Έθαψαν 300 τόνους γυαλί κάτω από έναν δρόμο: 24 χρόνια αργότερα, το πείραμα συνεχίζει να εκπλήσσει

15:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Harry Styles: Ανακοίνωσε νέα περιοδεία για το 2027 - Οι πρώτες στάσεις του «Together, Together»

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Φωτιά στο νησάκι της λίμνης - Με καραβάκια σπεύδουν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Οι Χούθι κατάλαβαν στρατηγικής σημασίας νησί στην Ερυθρά Θάλασσα - Φόβοι για κλιμάκωση

15:43LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη - «Εκείνο το βράδυ»

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας - Εναέρια στη μάχη

15:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λασίθι: Έκρυβαν στο σπίτι ναρκωτικά και στο μιτάτο όπλο - Συνελήφθησαν πατέρας και γιος

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Φωτιά σε σκάφος στην είσοδο του Διαύλου - Σώοι οι τρεις επιβάτες

15:37ΥΓΕΙΑ

Ελληνική Εταιρεία Αναγεννητικής Ιατρικής: Έχουμε καταγγείλει τη διαφήμιση μη αποδεδειγμένων θεραπειών

15:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Παρουσιάστηκε το myLEX - Η νέα ψηφιακή πύλη νομοθετικής πληροφόρησης

15:34WHAT THE FACT

Ο «τελευταίος των Μοϊκανών» μιας ισπανικής αλπικής κοινότητας: Ζει μόνος από το 2001 στα 1.200 μέτρα

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 28χρονου - Αγνοείται από τις 17 Αυγούστου

15:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΤ: Αύξησε τα επιτόκια κατά 2,5 μονάδες βάσης

15:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπατίστ, Ρίβερς, Πρέλεβιτς και Αρλάουκας αποκαλύπτουν τι εξακολουθεί να τους «ηλεκτρίζει» όταν θυμούνται τα ελληνικά παρκέ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:30ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντόπισαν οι Αρχές στο ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι - Τα έθεσαν σε λειτουργία παρουσία ειδικών

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Ασχημίες Μουρατίδη για Μαζωνάκη: Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών 30 χρόνια, πεθαίνεις σε ανακοπή ή όχι;

11:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Stem Cell: Ποιος είναι ο επικεφαλής της «υποτιθέμενης κλινικής» που «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης

13:12LIFESTYLE

Ο γιος της Πάμελα Άντερσον αρραβωνιάστηκε την ελληνοαμερικανίδα Κατερίνα Δημητριάδη - Η πρόταση γάμου στην Ινδονησία

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν σε υπερδιέγερση την ώρα της θεραπείας, ήξερα γιατί» - Η κατάθεση της γιατρού στην Ασφάλεια

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

15:10ΕΛΛΑΔΑ

«Πέτα ψηλά, αγόρι μου»:  «Λύγισε» η οικογένεια του Ιωάννη Μπλέσια - Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο»

10:49LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η γεμάτη αιχμές ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα - «Καλοφάγωτα τώρα»

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδυναμία στη μητέρα του και η απόσταση το τελευταίο διάστημα

11:54LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό «αντίο» της Βερνίκου - «Η κόρη μου όχι μόνο ξέρει ποιος είσαι, αλλά θα σε θυμάται πάντα»

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία από την Ιταλία - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Η γυναικολόγος - «ολιστική ιατρός» που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

11:56LIFESTYLE

«Το δίνω επειδή τώρα τρελάθηκα»: Το αντίο της Δέσποινας Μοιραράκη στον Γιώργο Μαζωνάκη με βίντεο που την τρόλαρε για τα χαλιά

15:43LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη - «Εκείνο το βράδυ»

21:48ΥΓΕΙΑ

Πλασμαφαίρεση: Τι είναι, πότε εφαρμόζεται και πώς μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η κατάθεση της γιατρού - «Μπέρδευε τα λόγια του, εγώ του πρότεινα πλασμαφαίρεση»

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία του Hugo, του ψηλότερου αλόγου στον κόσμο, που είναι ακόμη στην... ανάπτυξη

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Διορίζει τεχνικό σύμβουλο η οικογένειά του - Αύριο η νεκροτομή

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Χασαπόπουλος για Μαζωνάκη: «Μπροστά στις κάμερες έκλαιγαν ενώ δεν ήθελαν το καλό του»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ