Χέιντεν Πανετιέρ: Στο φως βίντεο από τη σύλληψη του συντρόφου της το 2025

Το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα έναν χρόνο μετά το περιστατικό

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Χέιντεν Πανετιέρ: Στο φως βίντεο από τη σύλληψη του συντρόφου της το 2025
LIFESTYLE
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  • Νέο βίντεο καταγράφει τη σύλληψη του Μπράιαν Χίκερσον σε μπαρ στο West Hollywood τον Αύγουστο του 2025.
  • Ο Χίκερσον βρισκόταν ξαπλωμένος στο πάτωμα χωρίς παπούτσια και δυσκολευόταν να σταθεί όταν οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν.
  • Κατά τη σύλληψη, ο Χίκερσον φτύνει προς την κατεύθυνση ενός αστυνομικού, ενώ του απευθύνονται αυστηρά λόγια.
  • Η υπόθεση εναντίον του Χίκερσον απορρίφθηκε μετά την παρακολούθηση 10 συναντήσεων των Narcotics Anonymous.
  • Πριν από τον θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ, ο Χίκερσον είχε αποκλειστεί από τρία μπαρ στη Νότια Καρολίνα λόγω προβλημάτων συμπεριφοράς.
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Ένα νέο βίντεο από τη σύλληψη του Μπράιαν Χίκερσον, συντρόφου της Χέιντεν Πανετιέρ, έρχεται στο φως και καταγράφει τις στιγμές που οι αστυνομικοί τον σηκώνουν από το πάτωμα ενός μπαρ και του περνούν χειροπέδες.

Το βίντεο, που εξασφάλισε το TMZ, αφορά τη σύλληψη του Μπράιαν Χίκερσον τον Αύγουστο του 2025 στο Barney's Beanery, ένα δημοφιλές μπαρ στο West Hollywood της Καλιφόρνιας.

Στα πλάνα, ο Μπράιαν Χίκερσον βρίσκεται ήδη κάτω από ένα τραπέζι, ξαπλωμένος ανάσκελα στο πάτωμα, ενώ δεν φοράει τα παπούτσια του.

Σύμφωνα με το TMZ, οι εργαζόμενοι του μπαρ είχαν προηγουμένως προσπαθήσει να τον απομακρύνουν από τον χώρο. Κάποια στιγμή κλήθηκε η αστυνομία και οι αστυνομικοί τον βοήθησαν να σηκωθεί.

Η εικόνα του, ωστόσο, προκαλεί εντύπωση, καθώς εμφανίζεται να δυσκολεύεται ακόμη και να σταθεί όρθιος.

Όταν οι αστυνομικοί καταφέρνουν να τον σηκώσουν και του περνούν χειροπέδες, ο Μπράιαν Χίκερσον, για άγνωστο λόγο, φτύνει με δύναμη προς τα αριστερά. Δεν είναι ξεκάθαρο αν σκόπευε να φτύσει κάποιον. Ωστόσο, το φτύσιμο κατευθύνεται προς έναν από τους αστυνομικούς.

Ένας ακόμη αστυνομικός, ο οποίος εκείνη τη στιγμή κρατά τον Μπράιαν Χίκερσον, φαίνεται μάλιστα να του απευθύνει αυστηρά λόγια.

Η σύλληψη και η υπόθεση που μπήκε στο αρχείο

Οι αστυνομικοί τελικά έβγαλαν τον Μπράιαν Χίκερσον από το μπαρ και τον συνέλαβαν. Ήταν η πρώτη από τις δύο συλλήψεις του στο Λος Άντζελες μέσα στον ίδιο μήνα.

Στη συνέχεια, παρακολούθησε 10 συναντήσεις των Narcotics Anonymous, ενώ η υπόθεση εναντίον του τελικά απορρίφθηκε.

Παρά την εξέλιξη της υπόθεσης, το περιστατικό φαίνεται πως δεν ήταν το μοναδικό που δημιούργησε προβλήματα στον Μπράιαν Χίκερσον.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, τρία μπαρ στη Νότια Καρολίνα τον είχαν ήδη αποκλείσει από τους χώρους τους τους μήνες πριν από τον θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ.

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