Γαύδος: Κανένα αποτέλεσμα στις έρευνες εντοπισμού των 25 μεταναστών που αγνοούνται μετά το ναυάγιο

Snapshot Έρευνες για τον εντοπισμό των 25 αγνοουμένων μεταναστών μετά το ναυάγιο στη Γαύδο δεν έχουν αποδώσει κανένα αποτέλεσμα.

Η λέμβος με 77 επιβαίνοντες ημιβυθίστηκε νότια της Κρήτης, με 55 διασωθέντες και έναν νεκρό.

Οι 51 διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε δύο περιοχές της Κρήτης, την Ιεράπετρα και την Αγία Γαλήνη, και στη συνέχεια στο Κέντρο Φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

Το Λιμενικό Σώμα και η Frontex συμμετείχαν στις έρευνες με πλοία, σκάφη, εναέρια μέσα και ελικόπτερο.

Οι διασωθέντες έλαβαν πρώτες βοήθειες και καταγράφηκαν πριν την προγραμματισμένη μεταφορά τους στην ηπειρωτική Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Καμία ενημέρωση για τους 25 αγνοούμενους μετανάστες δεν έχει δοθεί έως τώρα, από το ναυάγιο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Η λέμβος στην οποία επέβαιναν 77 άτομα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ημιβυθίστηκε νότια της Κρήτης, με 55 άτομα να διασώζονται και 1 άτομο να εντοπίζεται νεκρό. Όλο το βράδυ το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος δραστηριοποιούνταν στη θαλάσσια περιοχή προκειμένου να εντοπίσει τους αγνοούμενους με τέσσερα παραπλέοντα πλοία, σκάφη, εναέρια μέσα της Frontex και ένα ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος, ανέφερε η ΕΡΤ Χανίων.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα οι 51 ναυαγοί οι οποίοι διασώθηκαν από δύο παραπλέοντα φορτηγά πλοία που βρίσκονταν κοντά στο ναυάγιο μεταφέρθηκαν σώοι και καλά στην υγεία τους, χωρισμένοι σε δύο ομάδες, στην Ιεράπετρα και στην Αγία Γαλήνη.

Συγκεκριμένα 23 άτομα, μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα και 28 στην Αγία Γαλήνη. Μετά τις πρώτες βοήθειες και τρόφιμα που τους παραδόθηκαν από τις λιμενικές Αρχές και μετά την πρώτη καταγραφή τους, όλοι σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο, οδηγούνται στο Κέντρο Φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων, όπου θα ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και καταγραφή πριν την μεταφορά τους στην ηπειρωτική Ελλάδα.

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