Χάρης Θεοχάρης: Παραβιάστηκε ο λογαριασμός του στο Χ - Η επίσημη ανακοίνωση

Snapshot Ο προσωπικός λογαριασμός του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη στην πλατφόρμα Χ παραβιάστηκε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026.

Η παραβίαση έχει αναφερθεί στην πλατφόρμα Χ και στις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την ασφαλή ανάκτηση του λογαριασμού.

Οποιαδήποτε δραστηριότητα στον λογαριασμό μετά την παραβίαση δεν προέρχεται από τον υφυπουργό ή το γραφείο του. Snapshot powered by AI

Παραβιάστηκε ο προσωπικός λογαριασμός του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη στην πλατφόρμα Χ, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το γραφείο του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παραβίαση διαπιστώθηκε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και έχουν ήδη ενημερωθεί τόσο η πλατφόρμα Χ όσο και οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες διαδικασίες για την ασφαλή ανάκτηση του λογαριασμού.

Το γραφείο του υφυπουργού εφιστά την προσοχή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή άλλη δραστηριότητα έχει καταγραφεί στον λογαριασμό μετά την παραβίασή του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προέρχεται από τον ίδιο ή το γραφείο του.

«Οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε έκτοτε μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέρχεται από τον κ. Θεοχάρη ή το Γραφείο του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη ενημερώνει ότι διαπιστώθηκε παραβίαση του προσωπικού του λογαριασμού στην πλατφόρμα Χ από το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου. Έχουν ήδη ενημερωθεί η πλατφόρμα Χ και οι αρμόδιες εθνικές αρχές, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή ανάκτησή του. Οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε έκτοτε μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέρχεται από τον κ. Θεοχάρη ή το Γραφείο του»

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