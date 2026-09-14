Επιστροφή στην πόλη: Γιατί η σωστή ασφάλεια αυτοκινήτου ξεκινά εδώ και τώρα

Ο Σεπτέμβριος είναι μήνας επιστροφής. Από τις διακοπές στην καθημερινότητα, από τις χαλαρές καλοκαιρινές διαδρομές στους γνώριμους δρόμους της πόλης και από τους πιο αργούς ρυθμούς σε ένα γεμάτο πρόγραμμα με δουλειά, σχολείο, υποχρεώσεις και καθημερινές μετακινήσεις.

Μαζί με όλα αυτά, το αυτοκίνητο επιστρέφει δυναμικά στη ζωή μας. Οι διαδρομές που κάνουμε καθημερινά αυξάνονται και πολλές από αυτές γίνονται σχεδόν μηχανικά, ακριβώς επειδή είναι γνώριμες. Όμως, όσο γνώριμες και αν είναι, οι συνθήκες δεν είναι πάντα προβλέψιμες.

Ένα απότομο φρενάρισμα, μια στιγμή απροσεξίας, μια μηχανική βλάβη ή μια ξαφνική αλλαγή στις συνθήκες του δρόμου αρκούν για να μας υπενθυμίσουν ότι η ασφάλεια αυτοκινήτου δεν είναι κάτι που χρειάζεται να σκεφτούμε μόνο όταν συμβεί κάτι απρόοπτο. Είναι κάτι που αξίζει να φροντίζουμε εδώ και τώρα, ώστε να αισθανόμαστε μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε μας διαδρομή.

Η επιστροφή στην καθημερινότητα χρειάζεται και τη σωστή προετοιμασία

Μετά το καλοκαίρι, πολλά πράγματα μπαίνουν ξανά σε πρόγραμμα. Οργανώνουμε τις υποχρεώσεις μας, φροντίζουμε τις ανάγκες της οικογένειας και προσαρμοζόμαστε ξανά στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Είναι, λοιπόν, μια καλή στιγμή να επανεξετάσουμε και τον τρόπο με τον οποίο προστατευόμαστε στον δρόμο.

Γιατί η ασφάλεια αυτοκινήτου δεν είναι απλώς μια τυπική υποχρέωση. Είναι μια επιλογή που μπορεί να μας προστατεύσει σε απρόοπτες καταστάσεις και για αυτό είναι σημαντικό η επιλογή της να γίνεται με βάση τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητό μας, τις καθημερινές μας ανάγκες και όσα θέλουμε να έχουμε καλυμμένα όταν κάτι δεν πάει όπως το έχουμε υπολογίσει.

Αυτή ακριβώς τη λογική ακολουθεί το Speed On της Generali, προσφέροντας τρία διαφορετικά πακέτα ασφάλισης, ώστε κάθε οδηγός να μπορεί να επιλέξει την κάλυψη που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές του ανάγκες. Είτε αναζητά βασική ασφάλεια αυτοκινήτου για τις απαραίτητες καλύψεις και την καθημερινή του μετακίνηση είτε επιθυμεί μια πιο ολοκληρωμένη λύση όπως είναι η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου, υπάρχουν διαφορετικές επιλογές που μπορούν να προσαρμοστούν στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το όχημά του.

Γιατί η ασφάλιση δεν αφορά μόνο στη στιγμή του ατυχήματος

Ωστόσο, όταν μιλάμε για ασφάλιση αυτοκινήτου, συνήθως το μυαλό μας πηγαίνει στην αποζημίωση ή στη βοήθεια που θα χρειαστούμε εφόσον συμβεί ένα ατύχημα. Στην πραγματικότητα, όμως, η ασφάλιση αυτοκινήτου είναι κάτι που καλύπτει πολλά περισσότερα.

Τουλάχιστον στην περίπτωση της Generali, η οποία, με 140 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, βρίσκεται δίπλα στους ασφαλισμένους της όχι μόνο όταν προκύπτει κάτι απρόοπτο στον δρόμο, αλλά και στην προσπάθειά τους να το προλάβουν.

Βλέπεις, με την ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On μπορούμε να ενεργοποιήσουμε στο MyGenerali την υπηρεσία τηλεματικής My Drive, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οδηγούμε.

Μέσα από εξατομικευμένες συμβουλές και χρήσιμα tips, μπορούμε να βελτιώσουμε την οδηγική μας συμπεριφορά, να οδηγούμε με ασφάλεια και παράλληλα να εξοικονομούμε καύσιμα. Και το καλύτερο; Η ασφαλέστερη οδήγηση… επιβραβεύεται, καθώς με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας μπορούμε να λάβουμε κουπόνι έκπτωσης αξίας 10€ και 10% έκπτωση ασφαλίστρων στην ανανέωση του ασφαλιστηρίου μας με οδηγικό σκορ πάνω από 50. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος επιβράβευσης Club Red, μπορούμε να κερδίζουμε έως και 40€ έκπτωση στα ετήσια ασφάλιστρά μας, με μηνιαία επιβράβευση.

Η πρόληψη ξεκινά από εμάς

Η ασφάλεια στον δρόμο, όμως, δεν αφορά μόνο στο αυτοκίνητο. Αφορά, πρώτα από όλα, στον ίδιο τον οδηγό. Για αυτό η Generali εμπλουτίζει τα προγράμματα Speed On 2 και Speed On 3 με Προληπτικό Έλεγχο Όρασης για τον κύριο οδηγό του ασφαλιστηρίου.

Πρόκειται για μια παροχή που συνδέει την ασφάλιση με την πρόληψη και μας υπενθυμίζει κάτι αυτονόητο αλλά σημαντικό: Για να οδηγούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια, χρειάζεται να φροντίζουμε και τον εαυτό μας. Η καθαρή όραση, άλλωστε, είναι απαραίτητη για να αντιλαμβανόμαστε έγκαιρα τον δρόμο, τις πινακίδες, τα φανάρια και τις κινήσεις των υπόλοιπων οδηγών. Η πρόληψη, επομένως, μπορεί να ξεκινήσει πολύ πριν βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα απρόοπτο.

Όσο προσεκτικοί και αν είμαστε, όμως, δεν μπορούμε να προβλέπουμε τα πάντα. Μια μηχανική βλάβη, ένα περιστατικό στον δρόμο ή ένα ατύχημα μπορεί να διαταράξει ξαφνικά το πρόγραμμά μας. Σε αυτές τις στιγμές, αυτό που έχει σημασία είναι να γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποιος δίπλα μας.

Για αυτό έχει φροντίσει η Generali, με την 24ωρη Οδική Βοήθεια που μπορεί να μας υποστηρίξει όπου και αν βρισκόμαστε, δίνοντάς μας, μάλιστα, τη δυνατότητα να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο την άφιξη της βοήθειας.

Και αν χρειαστεί να γίνει δήλωση ατυχήματος, η διαδικασία υποστήριξης είναι σχεδιασμένη ώστε να έχουμε τη σωστή καθοδήγηση τη στιγμή που τη χρειαζόμαστε περισσότερο.

Παράλληλα, εφόσον διαθέτουμε την κάλυψη οδικής βοήθειας και βρισκόμαστε στην Αττική ή στη Θεσσαλονίκη, σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος λόγω τροχαίου ή μηχανικής βλάβης, προβλέπεται δωρεάν επιστροφή στο σπίτι με ταξί Uber. Επιπλέον, όπου απαιτείται επισκευή, υπάρχει πάντα πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργείων με απευθείας πληρωμή των εξόδων από τη Generali, σύμφωνα με τους όρους και τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου.

Το αύριο ξεκινά από τις επιλογές που κάνουμε σήμερα

Η επιστροφή στην καθημερινότητα είναι μια καλή αφορμή για να δούμε ξανά αν οι ασφαλιστικές μας επιλογές εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στη ζωή μας. Έχουμε αλλάξει τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο; Κάνουμε περισσότερα χιλιόμετρα; Μετακινούμαστε καθημερινά για τη δουλειά ή την οικογένειά μας; Χρειαζόμαστε διαφορετικές καλύψεις από αυτές που είχαμε μέχρι σήμερα;

Ο υπολογισμός ασφαλίστρων αυτοκινήτου μπορεί να μας δώσει μια πρώτη εικόνα για το κόστος ενός προγράμματος, είτε θέλουμε βασική ασφάλεια αυτοκινήτου είτε μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου, με βάση τα στοιχεία του οχήματός μας και τις δικές μας ανάγκες. Έτσι, μπορούμε να εξετάσουμε τις διαθέσιμες επιλογές πριν καταλήξουμε σε εκείνη που μας ταιριάζει.

Και σε αυτή τη διαδικασία, φυσικά, δεν είμαστε μόνοι. Περισσότεροι από 3.500 σύμβουλοι Generali είναι στη διάθεσή μας για να ακούσουν τις ανάγκες μας και να προτείνουν λύσεις που εξελίσσονται μαζί μας. Γιατί πίσω από την ασφάλιση αυτοκινήτου δεν υπάρχει μόνο μια εφαρμογή, μια διαδικασία ή ένα συμβόλαιο. Υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης. Ένας άνθρωπος στον οποίο μπορούμε να απευθυνθούμε πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από μια δύσκολη στιγμή.

Ο Σεπτέμβριος μας θυμίζει ότι κάθε νέα αρχή χρειάζεται και μια μικρή προετοιμασία. Επιστρέφουμε στις συνήθειές μας, οργανώνουμε ξανά την καθημερινότητά μας και συνεχίζουμε να κάνουμε σχέδια για τους επόμενους μήνες. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με την προστασία μας στον δρόμο.

Με το Speed On, η Generali συνδυάζει διαφορετικές επιλογές ασφάλισης με υπηρεσίες που μας στηρίζουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα απρόοπτο. Γιατί, στην Generali το μέλλον δεν είναι κάτι αόριστο. Είναι οι επιλογές που κάνουμε. Οι αποφάσεις που παίρνουμε. Τα βήματα που τολμάμε... εδώ, τώρα.

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