Εκτίμηση της Τραπέζης της Ελλάδος: Στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2026 λόγω ενέργειας και υπηρεσιών

Snapshot Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα αυξηθεί στο 3,5% το 2026 λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και υπηρεσιών.

Οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να μειωθούν το 2027-28, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% και 2,2% αντίστοιχα, λόγω αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας.

Στη ζώνη του ευρώ, ο πληθωρισμός προβλέπεται να κορυφωθεί στο 3,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και να μειωθεί στο 2,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα σημείωσε μέσο όρο 3,6% στο πρώτο οκτάμηνο του 2026, με αύξηση τον Αύγουστο κυρίως λόγω των υπηρεσιών καταλύματος και της ενέργειας.

Οι προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική στην ευρωζώνη περιλαμβάνουν μία ακόμη αύξηση επιτοκίων κατά 0,25% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εντός του 2026. Snapshot powered by AI

Στο 3,5% εκτιμά ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, η Τράπεζα της Ελλάδος στο σχετικό Δελτίο που δημοσιοποίησε σήμερα.

Όπως αναφέρεται στο τελευταίο Δελτίο για τον Πληθωρισμό (Ιnflation Monitor), στην Ελλάδα, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός (HICP) θα αυξηθεί στο 3,5% το 2026, υπό την πίεση των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και της συνεχιζόμενης επιμονής του πληθωρισμού στον τομέα των υπηρεσιών.

Οι πληθωριστικές πιέσεις προβλέπεται να υποχωρήσουν τα επόμενα χρόνια χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Το 2027-28, προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,7% και 2,2% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ θα κορυφωθεί στο 3,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2026 (2026Q4), λόγω της μεγάλης ανόδου των τιμών της ενέργειας και θα σημειώσει απότομη πτώση στο 2,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2027 (2027Q2), κυρίως εξαιτίας των ισχυρών καθοδικών επιδράσεων βάσης από τον τομέα της ενέργειας. Ο γενικός δείκτης αναμένεται να σταθεροποιηθεί κοντά στο 2,0% μεσοπρόθεσμα, καθώς η συμβολή του πληθωρισμού της ενέργειας θα προσεγγίζει το μηδέν και οι έμμεσες / δευτερογενείς επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ θα παραμείνουν περιορισμένες.

Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) ακολούθησε ανοδική πορεία κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2026. Σημείωσε μείωση τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αλλά ανέκαμψε τον Αύγουστο στο 3,7%, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3,6% κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026. Η αύξηση του πληθωρισμού τον Αύγουστο σχετίζεται με την ανοδική κίνηση των ρυθμών πληθωρισμού και των πέντε βασικών συνιστωσών και ιδιαίτερα του πληθωρισμού των υπηρεσιών και της ενέργειας. Ο δομικός πληθωρισμός ενισχύθηκε επίσης σημαντικά τον Αύγουστο, συμβαδίζοντας με την αντίστοιχη αύξηση του πληθωρισμού των υπηρεσιών, η οποία ήταν αποτέλεσμα της αξιοσημείωτης αύξησης του πληθωρισμού στις υπηρεσίες καταλύματος.

Όπως αναφέρεται στο Δελτίο, μετά τα παραπάνω οι προσδοκίες για την νομισματική πολιτική στην ευρωζώνη συγκλίνουν σε μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα (μετά την πρόσφατη της προηγούμενης εβδομάδας) κατά 0,25% εντός του 2026.

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