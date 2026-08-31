Τα 3 «καμπανάκια» της πραγματικής οικονομίας: Τι ζητούν Έμποροι, βιομήχανοι και βιοτέχνες ενόψει ΔΕΘ

Snapshot Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σημάδια κόπωσης με μείωση του πραγματικού τζίρου στο λιανεμπόριο και πτώση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι στον τουρισμό.

Οι επιχειρηματικοί φορείς ζητούν από την κυβέρνηση μέτρα όπως επαναφορά των 120 δόσεων, μείωση γραφειοκρατίας, ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος και σταθερό φορολογικό περιβάλλον.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος προτείνει την ένταξη της βιομηχανίας στον πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής με έμφαση σε χρηματοδότηση, ψηφιακό μετασχηματισμό και περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς τονίζει την ανάγκη στροφής της οικονομικής πολιτικής προς την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης και την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας κατέθεσε προτάσεις για μείωση φόρων, διεύρυνση ρυθμίσεων οφειλών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και δημιουργία μηχανισμού στήριξης του ενεργειακού κόστους. Snapshot powered by AI

Σημάδια κόπωσης δείχνει η ελληνική οικονομία το τελευταίο διάστημα παρά την γενικότερη εικόνα ανάπτυξης που παρουσιάζεται με βάση τα «απόλυτα» νούμερα.

Για παράδειγμα αν και ο τζίρος στο λιανεμπόριο εμφανίζεται οριακά αυξημένος στο πρώτο εξάμηνο του 2026, αν υπολογιστεί ο πληθωρισμός, τότε η αύξηση μετατρέπεται σε πτώση και μάλιστα αρκετά σημαντική. Επίσης οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά το ίδιο διάστημα αν και εμφανίζονται ανοδικές, φρέναραν απότομα τον Ιούνιο, δηλαδή τον πρώτο από τους τρεις σημαντικότερους μήνες της τουριστικής περιόδου, με τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι να δείχνει και αυτή έντονα σημάδια υποχώρησης .

Ακόμα πιο απογοητευτική για την αγορά ήταν η πορεία των φετινών θερινών εκπτώσεων ενώ και οι βιομήχανοι «διαμαρτύρονται» για συνεχώς μεγαλύτερα προβλήματα ανταγωνιστικότητας.

Όλα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει τους επιχειρηματικούς φορείς να «πυροβολούν» την Κυβέρνηση με διάφορα αιτήματα ενόψει της ΔΕΘ.

Ενδεικτικά κάποια από τα ζητούμενα των εκπροσώπων εμπόρων, βιοτεχνών, επαγγελματιών και βιομηχάνων, είναι: Επαναφορά των 120 δόσεων, λιγότερη γραφειοκρατία, ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, κατάργηση επιτηδεύματος, ουσιαστική πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση και κοινοτικά προγράμματα, μείωση του λειτουργικού και μη μισθολογικού κόστους, σταθερό και δικαιότερο φορολογικό περιβάλλον και πολλά άλλα.

Τα προβλήματα στην οικονομία όπως έχουν αποτυπωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ και έρευνες επιχειρηματικών φορέων το τελευταίο διάστημα έχουν ως εξής:

Λιανεμπόριο: Ο πραγματικός τζίρος βαίνει μειούμενος

Ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο εκτός τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων έφθασε τα 13,1 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026, από 12,9 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Η ονομαστική αύξηση κατά περίπου 211 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε μόλις 1,6%, ενώ σε πραγματικές τιμές οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 2,3%.

Στο δεύτερο τρίμηνο η απόκλιση έγινε εντονότερη: ο ονομαστικός τζίρος αυξήθηκε κατά 1,2%, όμως ο πραγματικός όγκος πωλήσεων υποχώρησε κατά 3,7%. Τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τοποθετούν τον τζίρο του συγκεκριμένου τμήματος του λιανεμπορίου στα 7,204 δισ. ευρώ, από 7,121 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Τουριστικές εισπράξεις: Απότομο «φρένο» τον Ιούνιο

Τρίτο διαδοχικό «καμπανάκι» χτυπά για τον ελληνικό τουρισμό από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις ταξιδιωτικές εισπράξεις Ιουνίου.

Αν και στο πρώτο εξάμηνο του 2026 κινήθηκαν ανοδικά κατά 14,8%, στα 8,8 δισ. ευρώ, τον Ιούνιο φρέναραν απότομα καθώς αυξήθηκαν μόλις κατά 1,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 3.476,5 εκατ. ευρώ.

Το πιο ανησυχητικό σημάδι όμως προέρχεται από τα στοιχεία που αφορούν στη μέση δαπάνη ανά ταξίδι που τον Ιούνιο υποχώρησε κατά 6,2% και πιο συγκεκριμένα στα 668,5 ευρώ από 712,5 ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ο Ιούνιος, μάλιστα, ήταν ο τρίτος διαδοχικός μήνας κατά τον οποίο η μέση δαπάνη ανά ταξίδι κατέγραψε πτώση καθώς και τον Απρίλιο ήταν στο -1% και τον Μάιο στο -1,4%.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να καταγραφεί πτώση της μέση δαπάνης ανά ταξίδι σε επίπεδο εξαμήνου κατά 0,6%.

Η «απότομη προσγείωση» του Ιουνίου στις ταξιδιωτικές εισπράξεις σε συνδυασμό με την πτώση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, θέτουν το ερώτημα εάν τελικά τα έσοδα από τον τουρισμό το 2026 θα μπορέσουν να ξεπεράσουν, όπως αρχικά αναμενόταν, τα έσοδα- ρεκόρ του 2025 που διαμορφώθηκαν στα 23,6 δισ. ευρώ.

Εκπτώσεις: 7 στις 10 επιχειρήσεις είδαν μειωμένο τζίρο

Απογοητευτική είναι η εικόνα της αγοράς κατά τη φετινή θερινή περίοδο και τις εκπτώσεις, παρά τα υψηλά ποσοστά εκπτώσεων, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών σε 409 μικρομεσαίες του λιανεμπορίου.

Το 71,3% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι ο τζίρος τους είναι χειρότερος από πέρυσι, ενώ το 98% ζητά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις προσφορές και τις εκπτώσεις. Παράλληλα, το 93,4% θεωρεί ότι το καθεστώς των συνεχών προσφορών ευνοεί κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις πολυεθνικές και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες εις βάρος των μικρομεσαίων.

Το 98% εκτιμά ότι η επαναφορά αυστηρότερων κανόνων στις προσφορές, μέσω τροποποίησης του Νόμου 4965/2022, θα μπορούσε να αποκαταστήσει το εμπορικό ενδιαφέρον των θεσμοθετημένων εκπτωτικών περιόδων.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικές ενδείξεις επιβράδυνσης της πραγματικής οικονομίας τόσο σε ότι αφορά την συνολική κατανάλωση, τον τουρισμό και τη βιομηχανική παραγωγή κάτι που έχει οδηγήσει τους οικονομικούς φορείς της χώρας να ζητούν από την Κυβέρνηση να εφαρμόσει ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο πακέτο «μέτρων» για την ανακούφιση των ελληνικών επιχειρήσεων,

ΣΒΕ: Η βιομηχανία στον πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) συμμετείχε στη συνάντηση του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και μελών της Κυβέρνησης με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου 2026 στη Θεσσαλονίκη ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Τον ΣΒΕ εκπροσώπησε η κα Βίκυ Λοΐζου, Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου, η οποία παρουσίασε τις βασικές θέσεις και προτάσεις του ΣΒΕ για την ενίσχυση της βιομηχανίας και τη διαμόρφωση ενός περισσότερο παραγωγικού, ανταγωνιστικού και ανθεκτικού αναπτυξιακού μοντέλου, όπως αυτές αποτυπώνονται στο υπόμνημα που είχε αποσταλεί στον Πρωθυπουργό ενόψει της συνάντησης.

Κεντρική θέση του ΣΒΕ είναι ότι η βιομηχανία πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία της βιομηχανίας για την Περιφέρεια, όπου η παραγωγική δραστηριότητα στηρίζει την απασχόληση, συγκρατεί ανθρώπινο δυναμικό και ενισχύει τη συνοχή και την προοπτική των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΕ προτείνει τη διαμόρφωση ενός Εθνικού Συμφώνου για τη Βιομηχανία και μιας συνεκτικής Εθνικής Βιομηχανικής Στρατηγικής δεκαετούς ορίζοντα, με συγκεκριμένους στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα, ισχυρή περιφερειακή διάσταση και ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

Οι προτάσεις του ΣΒΕ αναπτύσσονται γύρω από επτά κρίσιμους άξονες:

Χρηματοδότηση και επενδυτικά κίνητρα

Ενέργεια και πράσινη μετάβαση

Τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακός μετασχηματισμός και καινοτομία

Ανθρώπινο δυναμικό και δεξιότητες

Υποδομές, συνδεσιμότητα και περιφερειακή ανάπτυξη

Κανονιστικό περιβάλλον και αποτελεσματικό κράτος

Εθνική Βιομηχανική Στρατηγική και νέα παραγωγική συμφωνία.

Για τον ΣΒΕ, η στρατηγική για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας απαιτεί ενιαίο σχέδιο, συγκεκριμένες προτεραιότητες, συνέχεια και δέσμευση υλοποίησης και όχι ένα άθροισμα αποσπασματικών παρεμβάσεων.

ΕΣΠ: Η μικρομεσαία επιχείρηση δεν ζητά να επιδοτείται – ζητά να μπορεί να αναπτύσσεται.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς θεωρεί ότι η συζήτηση για την ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πρέπει να αλλάξει επίπεδο. Δεν μπορεί κάθε χρόνο το ζητούμενο να είναι εάν οι επιχειρήσεις θα καταφέρουν απλώς να αντέξουν ακόμη μία δύσκολη περίοδο. Η χώρα χρειάζεται ένα εμπόριο που επενδύει, ψηφιοποιείται, μεγαλώνει, δημιουργεί θέσεις εργασίας και γίνεται περισσότερο ανταγωνιστικό.

Για να συμβεί αυτό, όμως, χρειάζεται ένα οικονομικό περιβάλλον που να το επιτρέπει.

Ενόψει της ΔΕΘ, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά μια ουσιαστική στροφή της οικονομικής πολιτικής προς την πραγματική αγορά: ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης, ουσιαστική πρόσβαση των ΜμΕ στη χρηματοδότηση, μείωση του λειτουργικού και μη μισθολογικού κόστους, σταθερό και δικαιότερο φορολογικό περιβάλλον και πραγματικά ίσους όρους ανταγωνισμού απέναντι στις μεγάλες διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες.

Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να εμφανίζονται καλύτεροι αριθμοί στα χαρτιά. Το ζητούμενο είναι οι καλύτεροι αριθμοί να μεταφράζονται σε καλύτερη πραγματικότητα για τον καταναλωτή και την επιχείρηση.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Οι άνθρωποι της αγοράς γνωρίζουν ότι άλλο ο ονομαστικός τζίρος και άλλο η πραγματική εικόνα μιας επιχείρησης. Όταν οι τιμές αυξάνονται, ο τζίρος μπορεί να εμφανίζεται μεγαλύτερος χωρίς να πωλούνται περισσότερα προϊόντα και χωρίς να μένει περισσότερο εισόδημα, ούτε στον καταναλωτή, ούτε στον επιχειρηματία.

Από τη φετινή ΔΕΘ περιμένουμε πολιτικές που θα φτάσουν μέχρι την πραγματική αγορά: περισσότερη αγοραστική δύναμη για τον πολίτη, πραγματική πρόσβαση στη ρευστότητα για τις επιχειρήσεις, χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και ίδιους κανόνες ανταγωνισμού για όλους».

ΒΕΑ: 13+1 προτάσεις στον Πρωθυπουργό για ισχυρή μεταποίηση και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Δέσμη 13+1 συγκεκριμένων προτάσεων για τη μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση, τη βιοτεχνία και τη μεταποίηση, κατέθεσε η διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ) στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με επιστολή του προέδρου του, Κωνσταντίνου Δαμίγου, ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, βρίσκονται η ρύθμιση των οφειλών σε έως 120 δόσεις, η μείωση του φόρου επιχειρήσεων στο 20%, η κατάργηση της προκαταβολής φόρου, η δημιουργία νέου Ταμείου Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού στήριξης του ενεργειακού κόστους.

Το ΒΕΑ επισημαίνει, ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στηρίζουν την τοπική οικονομία και την απασχόληση, διατηρούν ζωντανή την παραγωγική δραστηριότητα και μεταφέρουν τεχνογνωσία από γενιά σε γενιά. Την ίδια στιγμή, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, το ενεργειακό κόστος, οι φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, η γραφειοκρατία και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για την ανάπτυξή τους.

-Χρηματοδότηση και πραγματική 2η ευκαιρία

Στις προτάσεις του ΒΕΑ περιλαμβάνεται η δημιουργία νέου Ταμείου Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, αλλά και ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων, σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα, με απλούστερες διαδικασίες και χαμηλότερες απαιτήσεις εξασφαλίσεων. Στόχος είναι, περισσότερες μικρές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια για επενδύσεις, καινοτομία, εξωστρέφεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Παράλληλα, προτείνεται η καθιέρωση μιας πραγματικής δεύτερης ευκαιρίας, για τον έντιμο επιχειρηματία που βρέθηκε σε αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών του χωρίς δόλο. Η πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης των επιχειρήσεων που μπορούν να επανέλθουν σε βιώσιμη πορεία και, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, την ταχύτερη επιστροφή του επιχειρηματία στην οικονομική δραστηριότητα.

-Φόρος 20%, προκαταβολή φόρου και λιγότερη γραφειοκρατία

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το ΒΕΑ στις φορολογικές παρεμβάσεις. Προτείνει μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων στο 20%, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, εξορθολογισμό και μείωση των συντελεστών ΦΠΑ και σταθερό φορολογικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια.

Ζητά επίσης την κατάργηση της προκαταβολής φόρου για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή, τουλάχιστον, για όσες έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν η ρευστότητα και το διαθέσιμο κεφάλαιο κίνησης.

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται ακόμη η σταδιακή κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και η αντικατάστασή της από σύγχρονα συστήματα φορολογικής συμμόρφωσης που θα βασίζονται στην ψηφιακή ανάλυση κινδύνου.

Για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, το ΒΕΑ εισηγείται αλλαγές στην υποχρεωτική απογραφή αποθεμάτων. Συγκεκριμένα, προτείνει απαλλαγή για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 500.000 ευρώ, καθώς και θεσμοθέτηση ανεκτής απόκλισης, ενδεικτικά 10%, μεταξύ φυσικής καταμέτρησης και λογιστικών εγγραφών, χωρίς επιβολή προστίμων.

120 δόσεις και χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές

Κεντρικό αίτημα, αποτελεί η θέσπιση νέας ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις αντί των 72. Το ΒΕΑ προτείνει διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων και προσαρμογή της ρύθμισης στις πραγματικές δυνατότητες κάθε οφειλέτη, ώστε οι μηνιαίες δόσεις να είναι βιώσιμες.

Παράλληλα, εισηγείται τη θέσπιση ανώτατου ορίου, ώστε το σύνολο πρόσθετων τελών, τόκων ρύθμισης και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, να μην μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αρχικής οφειλής.

Στο μέτωπο της εργασίας, το Επιμελητήριο ζητά περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και του μη μισθολογικού κόστους, ώστε να ενισχυθούν η ανταγωνιστικότητα και η δυνατότητα των επιχειρήσεων να δημιουργούν και να διατηρούν θέσεις απασχόλησης.

-Ενέργεια, ΔΥΠΑ και τεχνίτες

Για το ενεργειακό κόστος, το ΒΕΑ προτείνει τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού μερικής επιδότησης της ενέργειας στις επιχειρήσεις, ο οποίος θα ενεργοποιείται σε περιόδους κρίσεων, σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στην απασχόληση, κεντρική θέση αποτελεί η «επιδότηση της εργασίας αντί της ανεργίας», με ενεργότερο ρόλο της ΔΥΠΑ και συνεργασία με τα Επιμελητήρια και τους κοινωνικούς εταίρους. Παράλληλα, προτείνονται ενισχυμένα κίνητρα για κατάρτιση μέσα στις επιχειρήσεις, ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτική άσκηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού. Το ΒΕΑ ζητά ενίσχυση και αναβάθμιση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, προβολή των τεχνικών επαγγελμάτων στους νέους και ουσιαστικότερη σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η 13η πρόταση για στήριξη της παραγωγής, της καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της εξωστρέφειας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την πρόσβαση περισσότερων μικρών επιχειρήσεων σε νέες αγορές.

-Αδειοδότηση και πιστοποίηση των βιοτεχνικών επαγγελμάτων

Ξεχωριστή θέση στην παρέμβαση του ΒΕΑ, καταλαμβάνει η πρόταση για την αδειοδότηση των βιοτεχνικών και χειροτεχνικών επαγγελμάτων από τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια.

Η πρόταση σχεδίου νόμου, που έχει ήδη υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, προβλέπει ένα σύγχρονο πλαίσιο αδειοδότησης και πιστοποίησης τεχνικής επάρκειας, με βάση τίτλους σπουδών, επαγγελματική εμπειρία και, όπου απαιτείται, αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Προβλέπει επίσης τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Επαγγελματικών Αδειών και τη χορήγηση Αριθμού Βιοτεχνικού Επαγγελματικού Μητρώου – ΑΒΕΜ, με στόχο την αναβάθμιση των επαγγελμάτων και την προστασία επαγγελματιών και καταναλωτών.

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