Σούπερ μάρκετ: Έως 30% οι μειώσεις στις τιμές από αύριο - Ποια προϊόντα αφορά το μέτρο

Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς ξεκινάει αύριο η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Σούπερ μάρκετ: Έως 30% οι μειώσεις στις τιμές από αύριο - Ποια προϊόντα αφορά το μέτρο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με πάνω από 1.660 κωδικούς προϊόντων και μέση μείωση τιμών περίπου 7%.
  • Οι μειώσεις αφορούν βασικά είδη διατροφής, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας, με εύρος μειώσεων από 5% έως 30%.
  • Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες σχολικών ειδών, με περαιτέρω διεύρυνση αναμενόμενη.
  • Οι καταναλωτές θα βλέπουν τις μειώσεις τιμών με ειδική σήμανση στα ράφια και θα ενημερώνονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «PosoKanei».
  • Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν θετική επίδραση στον πληθωρισμό τροφίμων, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι για τη διασφάλιση των μειώσεων και την αποφυγή αυξήσεων τιμών.
Snapshot powered by AI

Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μέση μείωση τιμών που κινείται σήμερα περίπου στο 7%, διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά αύριο, Δευτέρα 31 Αυγούστου, με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να υπογραμμίζει ότι στόχος είναι η ουσιαστική στήριξη των νοικοκυριών και η συγκράτηση του κόστους βασικών αγαθών.

Η πρωτοβουλία, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και παραμένει ανοικτή σε νέες συμμετοχές, αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας, ενώ αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας μέχρι, αύριο, Δευτέρα.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, συμμετέχουν περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί, με μέση μείωση τιμής περίπου 7% και εύρος μειώσεων από 5% έως 30% ανά προϊόν. Παράλληλα, περισσότεροι από 450 κωδικοί σχολικών ειδών καταγράφουν μέση μείωση περίπου 10%, περίπου 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μειώνονται κατά μέσο όρο 7%, ενώ στους 60 κωδικούς κρέατος η μέση μείωση ανέρχεται σε 7,2%. Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται τόσο ελληνικά όσο και εισαγόμενα κρέατα, ενώ στους κωδικούς περιλαμβάνεται και το μοσχάρι.

Στην πρωτοβουλία έχουν μέχρι στιγμής ενταχθεί περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, ενώ η διαδικασία παραμένει ανοικτή και εκτιμάται ότι θα ενταχθούν και νέες συμμετοχές.

Ο υπουργός Ανάπτυξης έχει χαρακτηρίσει την πρωτοβουλία «εθνική κοινωνική συμφωνία» για τη στήριξη των νοικοκυριών, υπογραμμίζοντας ότι οι μειώσεις στα βασικά είδη διατροφής ξεκινούν από 5% αλλά σε αρκετές περιπτώσεις είναι σημαντικά υψηλότερες.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρουσία στη λίστα επώνυμων προϊόντων που αγοράζονται καθημερινά από τα ελληνικά νοικοκυριά. Ενδεικτικά, σημαντική είναι η συμμετοχή επώνυμων ζυμαρικών, ενώ η προσπάθεια επικεντρώνεται σε προϊόντα που έχουν υψηλή συχνότητα αγοράς.

Πρόσθετες μειώσεις από τις αλυσίδες

Το τελικό όφελος για τον καταναλωτή αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από το σημερινό μεσοσταθμικό ποσοστό του 7%, καθώς στις μειώσεις των προμηθευτών πρόκειται να προστεθεί και η συμβολή των ίδιων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Η πρόσθετη αυτή έκπτωση δεν θα είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, το ίδιο προϊόν μπορεί να εμφανίζει διαφορετική τελική τιμή ανάλογα με την αλυσίδα στην οποία πωλείται.

Η πρόεδρος και διοικήτρια της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, μιλώντας στο OPEN, ανέφερε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να αποτυπωθεί και η πρόσθετη συμβολή των σούπερ μάρκετ, η οποία θα ανεβάσει το συνολικό ποσοστό μείωσης.

Πώς θα βλέπει τις μειώσεις ο καταναλωτής

Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ από τη Δευτέρα οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «PosoKanei».

Δηλαδή, μέσω της πλατφόρμας οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερωθούν εύκολα για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, τους κωδικούς που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία και τις μειώσεις που εφαρμόζονται. Στα επώνυμα προϊόντα θα αποτυπώνεται και εύρος μείωσης, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διαφορετική πρόσθετη έκπτωση που μπορεί να εφαρμόζει κάθε αλυσίδα.

Από δύο έως τέσσερις μήνες η διάρκεια

Η διάρκεια της πρωτοβουλίας διαφοροποιείται ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς και κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις μήνες. Για όσες επιχειρήσεις έχουν δεσμευθεί για δίμηνη συμμετοχή, έχει συμφωνηθεί ότι στο επόμενο δίμηνο θα ενταχθούν νέοι κωδικοί, ενώ υπάρχουν, ήδη, προϊόντα για τα οποία η δέσμευση είναι τετράμηνη.

Σε σχέση με το σύνολο των κωδικών που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ, η ακριβής αναλογία και συμβολή αυτών των 1.660 προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αναμένεται να υπολογιστεί την επόμενη εβδομάδα. Η εκτίμηση είναι ότι σ’ ένα σούπερ μάρκετ -όχι από τα πολύ μεγάλα- στο οποίο το σύνολο των κωδικών μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 15.000 και 20.000, περίπου ένα στα εννέα προϊόντα έχει ενταχθεί μέχρι στιγμής στην πρωτοβουλία.

Ωστόσο, η σημασία της πρωτοβουλίας δεν κρίνεται μόνο από την ποσότητα, αλλά και από το είδος των προϊόντων που συμμετέχουν, καθώς στους 1.660 κωδικούς περιλαμβάνονται πολλά προϊόντα που αποτελούν μέρος του καθημερινού καλαθιού του νοικοκυριού.

Θετικά τα πρώτα μηνύματα για τον πληθωρισμό

Η κυρία Τσαγγάρη εξέφρασε την ικανοποίησή της τόσο για τον αριθμό των συμμετοχών όσο και για το περιεχόμενο της λίστας εκτιμώντας, ταυτόχρονα, ότι ο αριθμός των κωδικών θα αυξηθεί περαιτέρω.

Σε ό,τι αφορά την πορεία του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ, χαρακτήρισε πολύ θετικά τα πρώτα μηνύματα του Αυγούστου, εκτιμώντας ότι ο πληθωρισμός στην κατηγορία τροφίμων μπορεί να κινηθεί σε αρνητικό έδαφος.

Από τη Δευτέρα αναμένεται επίσης να παρουσιαστεί εκτίμηση για το ποσό που αντιστοιχεί σε μηνιαία βάση στις μειώσεις των προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, ώστε να αποτυπωθεί σε αξία το δυνητικό όφελος για τον καταναλωτή.

Συνεχείς οι έλεγχοι στην αγορά

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στην αγορά για την εξέλιξη των τιμών. Σύμφωνα με την κυρία Τσαγγάρη, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν αυξήσεις στα επώνυμα προϊόντα κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, με εξαίρεση μία επώνυμη εταιρεία, με την οποία έχει υπάρξει επικοινωνία και η οποία, σημειώνεται ότι, δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία.

Η ίδια επισήμανε ότι οι προωθητικές ενέργειες των επιχειρήσεων μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να δημιουργούν σύγχυση ως προς την πραγματική εξέλιξη των τιμών, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή παρακολούθηση της αγοράς.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έχει επισημάνει ότι η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας συνεχίζεται και ότι «δεν θριαμβολογούμε και δεν επαναπαυόμαστε», καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα και πιέσεις στις τιμές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που έχει επικαλεστεί ο υπουργός, οι τιμές των τροφίμων μειώθηκαν κατά 2,3% από τον Ιούνιο στον Ιούλιο, ενώ σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός τροφίμων διαμορφώθηκε στο -0,4%.

Τα πλήρη στοιχεία για το σύνολο των προϊόντων που συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, καθώς και η εκτίμηση για το συνολικό οικονομικό όφελος που μπορεί να προκύψει για τα νοικοκυριά, αναμένεται να παρουσιαστούν τη Δευτέρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:13ΕΛΛΑΔΑ

«Επιχείρηση Πυρσός»: Η κατάληψη της κορυφής Κάμενικ του Γράμμου από τον Εθνικό Στρατό και το τέλος του Εμφυλίου, στις 30 Αυγούστου 1949

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο και να το ανανεώσουν

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Τα αναπάντητα ερωτήματα της μυστηριώδους κλοπής του έργου του Αντονέλο ντα Μεσίνα στη Σικελία – Πώς άρπαξαν έργα ανεκτίμητης αξίας από μουσείο, τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Στο σκαμνί του Κακουργιοδικείου ιερέας-γιατρός για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Πυροβολισμοί με «πολλά θύματα» σε rave party

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε πανέμορφες παραλίες «μια ανάσα» από την Αθήνα για τα τελευταία μπάνια του καλοκαιριού

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Διαρρήκτες και αστυνομικοί  εγκλωβίστηκαν σε σπίτι και τους... απεγκλωβισε η πυροσβεστική

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Έως 30% οι μειώσεις στις τιμές από αύριο - Ποια προϊόντα αφορά το μέτρο

08:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Μπήκε σε γραφείο τελετών και έφυγε με λεία που ξεπερνά τις 13.000 ευρώ 

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Κέιπ Τάουν: Επιβατικά αεροπλάνα πέρασαν «ξυστά» από την οροφή γεμάτου σταδίου

08:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Επικίνδυνες έξοδοι για Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ο Άρης φιλοξενεί τον ΟΦΗ

07:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και άνεμοι έως 7 μποφόρ σήμερα - Στους 37 η θερμοκρασία

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μέχρι τις 20 του μήνα δεν έχει μείνει τίποτα» – Η ακρίβεια «ροκανίζει» μισθούς και συντάξεις

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Νεκρός βρέθηκε 55χρονος Βρετανός που αναζητούνταν σε δύσβατη περιοχή

07:35ΕΛΛΑΔΑ

«Υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι σας» – Νέα τηλεφωνική απάτη με θύματα ηλικιωμένους

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Ιός του Δυτικού Νείλου: Πώς μεταδίδεται και ποια μέτρα προστασίας μπορούμε να λάβουμε

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Από τα 6.200 μέτρα στα 150 χλμ./ώρα - Πώς προκλήθηκε η τεράστια καταστροφή

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η σαρκοφάγος των 2 εκατ. ευρώ του βασιλιά Χάραλντ – Εικόνες από το βασιλικό μαυσωλείο όπου θα ταφεί

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο τραπέζι διπλό εξεταστικό σύστημα - Πανελλαδικές μόνο για τις δημοφιλείς σχολές

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τειρεσίας» για κακοπληρωτές στην ενέργεια: Θα μπλοκάρεται η μετακίνηση σε πάροχο εάν ο καταναλωτής έχει χρέη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:25ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Διαρρήκτες και αστυνομικοί  εγκλωβίστηκαν σε σπίτι και τους... απεγκλωβισε η πυροσβεστική

07:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και άνεμοι έως 7 μποφόρ σήμερα - Στους 37 η θερμοκρασία

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειδικός φρουρός επιχείρησε να φιλήσει ανήλικη που πήγε να παραλάβει την ταυτότητά της από αστυνομικό τμήμα

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατώτατος μισθός: Πάνω από τα €950 πριν από τις εκλογές - Ποιοι κερδίζουν και πόσο - Τι άλλο θα περιλαμβάνει το πακέτο της ΔΕΘ

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Πυροβολισμοί με «πολλά θύματα» σε rave party

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η σαρκοφάγος των 2 εκατ. ευρώ του βασιλιά Χάραλντ – Εικόνες από το βασιλικό μαυσωλείο όπου θα ταφεί

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Αυγούστου: Σε ποιους να ευχηθείτε σήμερα

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Κέιπ Τάουν: Επιβατικά αεροπλάνα πέρασαν «ξυστά» από την οροφή γεμάτου σταδίου

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο τραπέζι διπλό εξεταστικό σύστημα - Πανελλαδικές μόνο για τις δημοφιλείς σχολές

22:02ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Άλλος ένας ασυνείδητος οδηγός έσπειρε τον τρόμο - Έσπασε κολωνάκια, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα

22:50ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Γνωστός επιχειρηματίας ο νεκρός μετά τη βύθιση τριών σκαφών από την κακοκαιρία

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μικρός χορευτής, μεγάλη λεβεντιά: Το αγοράκι 8 χρονών που μάγεψε με τον χορό του

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Στο σκαμνί του Κακουργιοδικείου ιερέας-γιατρός για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Έως 30% οι μειώσεις στις τιμές από αύριο - Ποια προϊόντα αφορά το μέτρο

08:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Μπήκε σε γραφείο τελετών και έφυγε με λεία που ξεπερνά τις 13.000 ευρώ 

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Έχει αρσενικό το συσκευασμένο ρύζι από το κατάστημα; Ο καλύτερος τρόπος για να το μειώσετε

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τειρεσίας» για κακοπληρωτές στην ενέργεια: Θα μπλοκάρεται η μετακίνηση σε πάροχο εάν ο καταναλωτής έχει χρέη

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Στην τελική ευθεία η συμφωνία για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Από τη Λούτσα στη Λευκάδα με το «επιχειρησιακό» όχημα - Η διαδρομή του 49χρονου που τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι του επιχειρηματία

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε πανέμορφες παραλίες «μια ανάσα» από την Αθήνα για τα τελευταία μπάνια του καλοκαιριού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ