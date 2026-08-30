Σούπερ μάρκετ: Έως 30% οι μειώσεις στις τιμές από αύριο - Ποια προϊόντα αφορά το μέτρο

Snapshot Από 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με πάνω από 1.660 κωδικούς προϊόντων και μέση μείωση τιμών περίπου 7%.

Οι μειώσεις αφορούν βασικά είδη διατροφής, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας, με εύρος μειώσεων από 5% έως 30%.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες σχολικών ειδών, με περαιτέρω διεύρυνση αναμενόμενη.

Οι καταναλωτές θα βλέπουν τις μειώσεις τιμών με ειδική σήμανση στα ράφια και θα ενημερώνονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «PosoKanei».

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν θετική επίδραση στον πληθωρισμό τροφίμων, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι για τη διασφάλιση των μειώσεων και την αποφυγή αυξήσεων τιμών. Snapshot powered by AI

Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μέση μείωση τιμών που κινείται σήμερα περίπου στο 7%, διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά αύριο, Δευτέρα 31 Αυγούστου, με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να υπογραμμίζει ότι στόχος είναι η ουσιαστική στήριξη των νοικοκυριών και η συγκράτηση του κόστους βασικών αγαθών.

Η πρωτοβουλία, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και παραμένει ανοικτή σε νέες συμμετοχές, αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας, ενώ αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας μέχρι, αύριο, Δευτέρα.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, συμμετέχουν περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί, με μέση μείωση τιμής περίπου 7% και εύρος μειώσεων από 5% έως 30% ανά προϊόν. Παράλληλα, περισσότεροι από 450 κωδικοί σχολικών ειδών καταγράφουν μέση μείωση περίπου 10%, περίπου 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μειώνονται κατά μέσο όρο 7%, ενώ στους 60 κωδικούς κρέατος η μέση μείωση ανέρχεται σε 7,2%. Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται τόσο ελληνικά όσο και εισαγόμενα κρέατα, ενώ στους κωδικούς περιλαμβάνεται και το μοσχάρι.

Στην πρωτοβουλία έχουν μέχρι στιγμής ενταχθεί περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, ενώ η διαδικασία παραμένει ανοικτή και εκτιμάται ότι θα ενταχθούν και νέες συμμετοχές.

Ο υπουργός Ανάπτυξης έχει χαρακτηρίσει την πρωτοβουλία «εθνική κοινωνική συμφωνία» για τη στήριξη των νοικοκυριών, υπογραμμίζοντας ότι οι μειώσεις στα βασικά είδη διατροφής ξεκινούν από 5% αλλά σε αρκετές περιπτώσεις είναι σημαντικά υψηλότερες.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρουσία στη λίστα επώνυμων προϊόντων που αγοράζονται καθημερινά από τα ελληνικά νοικοκυριά. Ενδεικτικά, σημαντική είναι η συμμετοχή επώνυμων ζυμαρικών, ενώ η προσπάθεια επικεντρώνεται σε προϊόντα που έχουν υψηλή συχνότητα αγοράς.

Πρόσθετες μειώσεις από τις αλυσίδες

Το τελικό όφελος για τον καταναλωτή αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από το σημερινό μεσοσταθμικό ποσοστό του 7%, καθώς στις μειώσεις των προμηθευτών πρόκειται να προστεθεί και η συμβολή των ίδιων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Η πρόσθετη αυτή έκπτωση δεν θα είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, το ίδιο προϊόν μπορεί να εμφανίζει διαφορετική τελική τιμή ανάλογα με την αλυσίδα στην οποία πωλείται.

Η πρόεδρος και διοικήτρια της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, μιλώντας στο OPEN, ανέφερε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να αποτυπωθεί και η πρόσθετη συμβολή των σούπερ μάρκετ, η οποία θα ανεβάσει το συνολικό ποσοστό μείωσης.

Πώς θα βλέπει τις μειώσεις ο καταναλωτής

Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ από τη Δευτέρα οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «PosoKanei».

Δηλαδή, μέσω της πλατφόρμας οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερωθούν εύκολα για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, τους κωδικούς που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία και τις μειώσεις που εφαρμόζονται. Στα επώνυμα προϊόντα θα αποτυπώνεται και εύρος μείωσης, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διαφορετική πρόσθετη έκπτωση που μπορεί να εφαρμόζει κάθε αλυσίδα.

Από δύο έως τέσσερις μήνες η διάρκεια

Η διάρκεια της πρωτοβουλίας διαφοροποιείται ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς και κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις μήνες. Για όσες επιχειρήσεις έχουν δεσμευθεί για δίμηνη συμμετοχή, έχει συμφωνηθεί ότι στο επόμενο δίμηνο θα ενταχθούν νέοι κωδικοί, ενώ υπάρχουν, ήδη, προϊόντα για τα οποία η δέσμευση είναι τετράμηνη.

Σε σχέση με το σύνολο των κωδικών που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ, η ακριβής αναλογία και συμβολή αυτών των 1.660 προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αναμένεται να υπολογιστεί την επόμενη εβδομάδα. Η εκτίμηση είναι ότι σ’ ένα σούπερ μάρκετ -όχι από τα πολύ μεγάλα- στο οποίο το σύνολο των κωδικών μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 15.000 και 20.000, περίπου ένα στα εννέα προϊόντα έχει ενταχθεί μέχρι στιγμής στην πρωτοβουλία.

Ωστόσο, η σημασία της πρωτοβουλίας δεν κρίνεται μόνο από την ποσότητα, αλλά και από το είδος των προϊόντων που συμμετέχουν, καθώς στους 1.660 κωδικούς περιλαμβάνονται πολλά προϊόντα που αποτελούν μέρος του καθημερινού καλαθιού του νοικοκυριού.

Θετικά τα πρώτα μηνύματα για τον πληθωρισμό

Η κυρία Τσαγγάρη εξέφρασε την ικανοποίησή της τόσο για τον αριθμό των συμμετοχών όσο και για το περιεχόμενο της λίστας εκτιμώντας, ταυτόχρονα, ότι ο αριθμός των κωδικών θα αυξηθεί περαιτέρω.

Σε ό,τι αφορά την πορεία του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ, χαρακτήρισε πολύ θετικά τα πρώτα μηνύματα του Αυγούστου, εκτιμώντας ότι ο πληθωρισμός στην κατηγορία τροφίμων μπορεί να κινηθεί σε αρνητικό έδαφος.

Από τη Δευτέρα αναμένεται επίσης να παρουσιαστεί εκτίμηση για το ποσό που αντιστοιχεί σε μηνιαία βάση στις μειώσεις των προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, ώστε να αποτυπωθεί σε αξία το δυνητικό όφελος για τον καταναλωτή.

Συνεχείς οι έλεγχοι στην αγορά

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στην αγορά για την εξέλιξη των τιμών. Σύμφωνα με την κυρία Τσαγγάρη, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν αυξήσεις στα επώνυμα προϊόντα κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, με εξαίρεση μία επώνυμη εταιρεία, με την οποία έχει υπάρξει επικοινωνία και η οποία, σημειώνεται ότι, δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία.

Η ίδια επισήμανε ότι οι προωθητικές ενέργειες των επιχειρήσεων μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να δημιουργούν σύγχυση ως προς την πραγματική εξέλιξη των τιμών, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή παρακολούθηση της αγοράς.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έχει επισημάνει ότι η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας συνεχίζεται και ότι «δεν θριαμβολογούμε και δεν επαναπαυόμαστε», καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα και πιέσεις στις τιμές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που έχει επικαλεστεί ο υπουργός, οι τιμές των τροφίμων μειώθηκαν κατά 2,3% από τον Ιούνιο στον Ιούλιο, ενώ σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός τροφίμων διαμορφώθηκε στο -0,4%.

Τα πλήρη στοιχεία για το σύνολο των προϊόντων που συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, καθώς και η εκτίμηση για το συνολικό οικονομικό όφελος που μπορεί να προκύψει για τα νοικοκυριά, αναμένεται να παρουσιαστούν τη Δευτέρα.

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