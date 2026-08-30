«Μέχρι τις 20 του μήνα δεν έχει μείνει τίποτα» – Η ακρίβεια «ροκανίζει» μισθούς και συντάξεις

Η ακρίβεια εξακολουθεί να «ροκανίζει» μισθούς και συντάξεις. Ο κ. Θοδωρής, συνταξιούχος, επισημαίνει ότι «με τα ροδάκινα στα 3 ευρώ το κιλό, πού να φτάσουν τα λεφτά της σύνταξης; Μέχρι τις 20 του μηνός δεν έχει μείνει τίποτα».

«Όταν βλέπουμε το μοσχάρι να έχει πάει η τιμή του τρεις φορές πάνω, το έχουμε κόψει, αυτό το έχουμε ξεχάσει», είπε ακόμη.

Μένει να φανεί αν το μέτρο του υπουργείου Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς θα προσφέρει ουσιαστική «ανάσα» στους καταναλωτές ή αν θα πρόκειται για πλασματικές μειώσεις, όπως καταγγέλλουν οι πολίτες στην κάμερα του ΑΝΤ1.

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