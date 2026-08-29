Σούπερ μάρκετ: Μειωμένες τιμές σε έως 1.660 προϊόντα από τη Δευτέρα - Τι θα συμβεί με τα καύσιμα

Snapshot Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μειώνονται οι τιμές σε έως και 1.660 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ με ποσοστά από 5% έως 30%.

Τα προϊόντα με μειωμένες τιμές θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια για ευκολότερη αναγνώριση από τους καταναλωτές.

Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία παρέχει έκπτωση 10 λεπτών το λίτρο.

Η απόφαση για τη διάρκεια της παράτασης της επιδότησης στα καύσιμα εξαρτάται από τις διεθνείς εξελίξεις και τις τιμές των καυσίμων.

Η έκπτωση στα καύσιμα από τα διυλιστήρια παραμένει σε ισχύ, με 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη και 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης. Snapshot powered by AI

Διπλή παρέμβαση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε χιλιάδες προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, ενώ αναμένεται τις επόμενες ώρες η απόφαση της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.

Στα ράφια των σούπερ μάρκετ αναμένεται να περάσουν από τη Δευτέρα χαμηλότερες τιμές σε έως και 1.660 κωδικούς, με τις μειώσεις να διαμορφώνονται από 5% έως 30%. Η τελική λίστα των προϊόντων βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση, καθώς οι αλυσίδες λιανεμπορίου καταρτίζουν τα δικά τους στοιχεία και τα ποσοστά των μειώσεων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την επιχείρηση.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέφερε ότι περισσότεροι από 1.500 κωδικοί θα έχουν χαμηλότερες τιμές από τη Δευτέρα, ενώ η λίστα αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω.

Τα προϊόντα που συμμετέχουν στο μέτρο θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα εντοπίζουν εύκολα και να γνωρίζουν ποια προϊόντα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή.

Τι θα γίνει με την επιδότηση στα καύσιμα

Παράλληλα, κρίσιμη θεωρείται η απόφαση για τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς το μέτρο που βρίσκεται σε ισχύ αφορά έκπτωση 10 λεπτών το λίτρο.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ3, δήλωσε ότι έχει συζητήσει το θέμα με τον πρωθυπουργό και αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί για πόσο χρονικό διάστημα θα συνεχιστεί το μέτρο.

Οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν, μεταξύ άλλων, από τις διεθνείς εξελίξεις και την πορεία των τιμών των καυσίμων, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά.

Στο μεταξύ, παραμένει σε ισχύ η έκπτωση που εφαρμόζουν τα διυλιστήρια τους τελευταίους δύο μήνες, ύψους 10 λεπτών το λίτρο στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Το ερώτημα είναι εάν η συγκεκριμένη παρέμβαση θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.

Οι εξελίξεις στα καύσιμα έχουν άμεση επίπτωση στο κόστος μετακίνησης, αλλά και στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς το κόστος των μεταφορών επηρεάζει συνολικά την αγορά.

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