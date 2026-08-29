Ακρίβεια: «Φωτιά» τα σχολικά είδη – Μέχρι και 120 ευρώ ο λογαριασμός για κάθε παιδί

«Πονοκέφαλο» και για τους γονείς αποτελεί η επιστροφή των παιδιών στα θρανία, καθώς μαζί με το τέλος των διακοπών, έρχεται και ο «φουσκωμένος» λογαριασμός για τα σχολικά είδη. Από 100 έως 120 ευρώ υπολογίζεται το κόστος για τα βασικά απαραίτητα ανά παιδί, χωρίς να υπολογίζονται η σχολική τσάντα, το τσαντάκι φαγητού και το παγούρι, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες τιμές από την έρευνα:

Η σχολική τσάντα κοστίζει από 15€ έως και 10€.

κοστίζει από 15€ έως και 10€. Το κλασικό μπλε τετράδιο 50 φύλλων αρχίζει από 0,49€.

50 φύλλων αρχίζει από 0,49€. Το τετράδιο μαθηματικών κυμαίνεται από 1,59€ έως και 2,5€.

κυμαίνεται από 1,59€ έως και 2,5€. Το τετράδιο έκθεσης από 80 λεπτά του ευρώ έως και 2€.

από 80 λεπτά του ευρώ έως και 2€. Το τετράδιο σπιράλ 2 θεμάτων αρχίζει από 1€ αλλά μπορεί να φτάσει και τα 8€.

αρχίζει από 1€ αλλά μπορεί να φτάσει και τα 8€. Το μπλοκ ακουαρέλας κοστίζει από 2,25€ έως και 51€, με μέση τιμή τα 3,5€.

κοστίζει από 2,25€ έως και 51€, με μέση τιμή τα 3,5€. Σετ 12 μαρκαδόρων και πινέλων αρχίζουν από 2,5€ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 10€.

Στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών συμμετέχουν ήδη 6 αλυσίδες λιανικής, με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης. Όπως υπογραμμίστηκε, η λίστα παραμένει ανοιχτή, καθώς σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές.

Το ζητούμενο πλέον είναι οι μειώσεις αυτές να αποτυπωθούν στην πράξη στο τελικό κόστος του σχολικού καλαθιού και να προσφέρουν ουσιαστική «ανάσα» στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Διαβάστε επίσης