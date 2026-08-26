Θεοδωρικάκος: «Από την επόμενη Δευτέρα έρχονται βασικά προϊόντα διατροφής με μειωμένες τιμές»

Πέρα από τα άμεσα μέτρα, ο κος Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η μόνιμη λύση για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων μέσα από παραγωγικές επενδύσεις, τη βιομηχανία και την καινοτομία, τομείς που προσφέρουν καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας

Δημήτρης Δρίζος

Θεοδωρικάκος: «Από την επόμενη Δευτέρα έρχονται βασικά προϊόντα διατροφής με μειωμένες τιμές»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Από την επόμενη Δευτέρα ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις 5% έως 25% σε βασικά προϊόντα διατροφής για 2 έως 4 μήνες στα σούπερ μάρκετ.
  • Η κυβέρνηση έχει επιβάλει πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων και έχει εισπράξει πρόστιμα 25 εκατομμυρίων ευρώ από παραβάτες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων πολυεθνικών.
  • Η μόνιμη λύση για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων μέσω επενδύσεων στη βιομηχανία και την καινοτομία που προσφέρουν καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
  • Η κυβέρνηση χρηματοδοτεί τη μείωση της τιμής του ντίζελ για να περιορίσει τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στις τιμές καυσίμων.
  • Ο Τάκης Θεοδωρικάκος εκτιμά ότι οι δημοσκοπήσεις δεν θα αντανακλούν τα αποτελέσματα των εκλογών του 2027 και προβλέπει λιγότερα κόμματα στην επόμενη Βουλή.
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Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωριακάκος παρουσίασε την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που ξεκινά στα σούπερ μάρκετ, η οποία θα περιλαμβάνει εμφανή σήμανση και μειώσεις από 5% έως 25% σε βασικά προϊόντα διατροφής και καθημερινής ανάγκης για ένα διάστημα δύο έως τεσσάρων μηνών.

«Δύο χρόνια τώρα δίνουμε μια επίμονη μάχη να στρέψουμε όλη την προσπάθεια στην ενίσχυση των επενδύσεων, στο να φέρουμε καινούργιες δουλειές στη χώρα μας, στο να είναι καλύτερα πληρωμένες αυτές οι δουλειές. Γι’ αυτό ενισχύουμε πολύ περισσότερο τη βιομηχανία και την καινοτομία, γιατί εκεί είναι πιο παραγωγικά κομμάτια της ελληνικής οικονομίας και δίνουν πολύ καλύτερους μισθούς», είπε σε συνέντευξή του στο MEGA και συμπλήρωσε:

«Αλλά το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει συνολικά η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει μέσα από μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική που επιχειρεί να κάνει. Στο υπουργείο Ανάπτυξης υπάρχει και η προσπάθεια για μια αγορά πιο δίκαιη και πιο ανταγωνιστική και έχουμε ξεκινήσει μια επίμονη πρωτοβουλία μαζί με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή που δημιουργήσαμε, μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει τη δυνατότητα να ελέγχει πολύ καλύτερα και πιο ουσιαστικά την αγορά και μαζί και με τους επιχειρηματίες, τη βιομηχανία τροφίμων, τα σούπερ μάρκετ, προκειμένου από την επόμενη Δευτέρα και για ένα διάστημα δύο έως τέσσερις μήνες να ενταχθούν σε αυτή την πρωτοβουλία όσο γίνεται περισσότερα προϊόντα με μειωμένες τιμές από 5 έως 25%».

Όπως εξήγησε ο ίδιος, οι γεωπολιτικές εξελίξεις κρατούν ψηλά τις τιμές των καυσίμων διεθνώς, τονίζοντας παράλληλα ότι «η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Χρηματοδοτούμε με δέκα λεπτά του ευρώ το ντίζελ και πέντε λεπτά βάζουν τα ίδια τα διυλιστήρια, προκειμένου όσο μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλότερη την τιμή του ντίζελ».

«Αυτή η κυβέρνηση έχει πάρει τα πιο παρεμβατικά μέτρα αντιμετώπισης του που έχει πάρει οποιαδήποτε κυβέρνηση στην Ελλάδα επί πολλές δεκαετίες. Θυμίζω ότι επιβάλαμε πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων και αυτό αφορούσε και τις ενδιάμεσες εταιρείες και επιχειρήσεις. Δεν το έχει ξανακάνει κανείς. Μπορεί κάποιος να το ακούει αυτό και να λέει ‘εντάξει, και τι έγινε που το επιβάλλατε; Δεν το ελέγξατε;’ Το ελέγξαμε, Επιβλήθηκαν πρόστιμα 25 εκατομμυρίων ευρώ».

«Μετά έλεγε η αντιπολίτευση ‘καλά, αλλά δεν τα εισπράττετε τα πρόστιμα’. Τα εισπράξαμε όλα τα πρόστιμα. Ανάμεσα σε αυτούς που φάγανε τέτοιου είδους πρόστιμα είναι και πολύ μεγάλες επώνυμες επιχειρήσεις. Είναι και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Υπάρχει μετά κάποιος που λέει ‘καλά και τι είναι αυτά; Αυτά είναι χάδια για όλους αυτούς’. Ναι, χάδια φαίνονται ότι είναι, με τη μόνη διαφορά ότι καμία επιχείρηση δεν θέλει να ακούγεται ότι υπέστη κάποιο πρόστιμο. Άρα το μέτρο έχει δουλέψει και έχει λειτουργήσει. Όμως πάνω απ’ όλα, ας μη γελιόμαστε, αυτό που δουλεύει σε μια αγορά είναι ο ανταγωνισμός και ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης και το να έχει κανείς σε μια κοινωνία καταναλωτική συνείδηση».

Πέρα από τα άμεσα μέτρα, ο κος Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η μόνιμη λύση για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων μέσα από παραγωγικές επενδύσεις, τη βιομηχανία και την καινοτομία, τομείς που προσφέρουν καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Ως προς τις δημοσκοπήσεις, ανέφερε:

«Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μία αξιολόγηση των πολιτών σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Μπορώ να σας κάνω με άνεση, τουλάχιστον με βάση τη δική μου αντίληψη, μια πρόβλεψη. Αυτά που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτό που θα δείτε στις εκλογές», είπε, ενώ εκτίμησε ότι «η επόμενη Βουλή θα έχει πολύ λιγότερα κόμματα από την σημερινή».

«Πιστεύω ότι όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, στα τέλη της άνοιξης του 2027, που θα τελειώνει περίπου και η θητεία της σημερινής κυβέρνησης, θα μπουν τα πραγματικά διλήμματα στον ελληνικό λαό για να πάρει τις αποφάσεις. Και εκεί πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο χέρι της, με τη σωστή στρατηγική, να έχουμε πλεονέκτημα, να έχουμε προβάδισμα, όχι μόνο αυτό που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις σήμερα».

«Η Νέα Δημοκρατία, εκφράζοντας και πάλι την κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής, γιατί έτσι ήρθε ο Μητσοτάκης στα πράγματα, ως εκφραστής μιας κοινωνικής πλειοψηφίας του μέτρου και της λογικής, ως μια αξιόπιστη κυβέρνηση που έκανε σοβαρή δουλειά για τη χώρα και έχει ένα επίσης σοβαρό σχέδιο που αφορά το σύνολο της κοινωνίας, χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις, την πορεία προς το 2030, πιστεύω ότι θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και είναι στο χέρι μας να ξαναείμαστε στην κυβέρνηση τα επόμενα τέσσερα χρόνια», είπε.

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