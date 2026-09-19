Ινδία: Ξεκλήρισε την οικογένειά του με τσεκούρι - Σκότωσε τη σύζυγο και τα τρία παιδιά τους

Ο δράστης περίμενε τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι με το τσεκούρι στο χέρι

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ινδία: Ξεκλήρισε την οικογένειά του με τσεκούρι - Σκότωσε τη σύζυγο και τα τρία παιδιά τους
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  • Ένας 30χρονος άνδρας στην Ινδία δολοφόνησε τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους με τσεκούρι ενώ κοιμόντουσαν.
  • Η σύζυγος είχε υποβάλει καταγγελία για παρενόχληση λόγω προίκας έξι μήνες πριν, με διαμάχες που διαρκούσαν πάνω από ένα χρόνο.
  • Ο δράστης βρέθηκε να κάθεται έξω από το σπίτι με το τσεκούρι στα χέρια και τέθηκε υπό κράτηση.
  • Νέοι καβγάδες ξέσπασαν την προηγούμενη μέρα, παρά τις προσπάθειες συγγενών να παρέμβουν.
  • Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες βασιζόμενη στην προηγούμενη καταγγελία και τις καταθέσεις της οικογένειας.
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Μία οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε το πρωί του Σαββάτου σε ένα χωριό της Ινδίας, όπου ένας 30χρονος άνδρας, βρέθηκε να κάθεται έξω από το σπίτι του με ένα τσεκούρι στα χέρια.

Προηγουμένως είχε σκοτώσει τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους, την ώρα που κοιμόταν.

Από τις έρευνες της αστυνομίας προέκυψε ότι οι διαμάχες μεταξύ του ζευγαριού συνεχίζονταν για περισσότερο από ένα χρόνο. «Πριν από έξι μήνες, η Κέμα είχε υποβάλει καταγγελία για παρενόχληση λόγω προίκας στο αστυνομικό τμήμα του Μαγκρόν, αν και μέλη της οικογένειας προσπάθησαν να επιτύχουν συμφιλίωση», δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας (SP) του Νταμό.

Ως δράστης αναγνωρίστηκε ο Ντβάρκα Πατέλ, ενώ θύματα είναι η Κέμα Πατέλ (27), η κόρη της Ουρμίλα (7) και οι γιοι της, ηλικίας πέντε και ενός έτους. βρέθηκε να κάθεται έξω από το σπίτι με το τσεκούρι μετά τις δολοφονίες και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο άνδρας μετά το φρικτό έγκλημα δεν έφυγε, αλλά βγήκε έξω από το σπίτι με το τσεκούρι στο χέρι, περιμένοντας την άφιξη των αστυνομικών.

«Την Παρασκευή ξέσπασαν νέοι καβγάδες. Συγγενείς προσπάθησαν να παρέμβουν, αλλά έφυγαν όταν η κατάσταση φάνηκε να έχει ηρεμήσει. Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ο Ντβάρκα φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του και στα παιδιά του ενώ κοιμόντουσαν», ανέφερε ο SP.

Οι ερευνητές προσπαθούν τώρα να ανασυνθέσουν την ακολουθία των γεγονότων, βασιζόμενοι τόσο στην προηγούμενη καταγγελία όσο και στις καταθέσεις των μελών της οικογένειας.

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