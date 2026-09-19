NATO: Ο Γερμανός στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ εκλέχθηκε νέος αρχηγός της Στρατιωτικής Διοίκησης

Ο στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ, αρχηγός των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, εκλέχθηκε σήμερα ως ο επόμενος επικεφαλής της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ, της ανώτατης στρατιωτικής αρχής της Συμμαχίας και βασικού συμβουλευτικού οργάνου για τους πολιτικούς ηγέτες της.

Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ εξέλεξαν τον Μπρόιερ σε συνεδρίαση τους στην Κοπεγχάγη, ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο X ο νυν πρόεδρος της επιτροπής, π Ιταλός ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε.

Ο Μπρόιερ θα αναλάβει τα καθήκοντά του το ερχόμενο καλοκαίρι, διαδεχόμενος τον Ντραγκόνε.

«Η επιχειρησιακή σας κρίση, η βαθιά εξοικείωσή σας με τη Συμμαχία και η ηγεσία σας στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις θα υπηρετήσουν καλά το ΝΑΤΟ», έγραψε ο Ντραγκόνε συγχαίροντας τον Μπρόιερ.

«Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό σας σε μια κρίσιμη στιγμή για την ευρωατλαντική ασφάλεια», πρόσθεσε.

Η επιτροπή αυτή είναι η ανώτατη στρατιωτική αρχή του ΝΑΤΟ και ο αρχηγός της λειτουργεί ως ο κύριος στρατιωτικός σύμβουλος του πολιτικού επικεφαλής της Συμμαχίας, του γενικού γραμματέα Μαρκ Ρούτε.

Ο Μπρόιερ θα αναλάβει τη θέση σε μια περίοδο αναταράξεων για τη Συμμαχία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζητά από ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για την άμυνα της ηπείρου, μετά από δεκαετίες αμερικανικής ηγεσίας.

Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες τα τελευταία χρόνια, ωθούμενες τόσο από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 όσο και από τις απειλές του Τραμπ ότι δεν θα τηρήσει τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ έναντι του ΝΑΤΟ.

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, είναι στην πρώτη γραμμή σε αυτή την αύξηση των δαπανών. Το Βερολίνο στοχεύει να διπλασιάσει τις στρατιωτικές του δαπάνες, ξεπερνώντας τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030.

Ο 61χρονος Μπρόιερ, αξιωματικός του στρατού, απέκτησε το προσωνύμιο «ο στρατηγός του καγκελαρίου», αφού ο πρώην καγκελάριος Όλαφ Σολτς τον επέλεξε για να ηγηθεί μιας επιτροπής διαχείρισης κρίσεων, η οποία συνέβαλε στον χειρισμό της αντίδρασης της Γερμανίας στην πανδημία της Covid τα έτη 2021 και 2022.

Κατατάχθηκε στη Μπούντεσβερ (γερμανικές ένοπλες δυνάμεις) το 1984, υπηρετώντας αρχικά σε μονάδα αεροπορικής άμυνας, ενώ αργότερα φοίτησε στην Ακαδημία Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ στο Φορτ Λεβενγουορθ του Κάνσας, καθώς και στο αντίστοιχο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Γερμανία στο Αμβούργο.

Το 2014, υπηρέτησε στη Διεθνή Δύναμη Αρωγής για την Ασφάλεια (ISAF) του ΝΑΤΟ στην Καμπούλ, πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

Ο νυν αρχηγός του στρατού της Γερμανίας, αντιστράτηγος Κρίστιαν Φρόιντινγκ, αναμένεται να διαδεχθεί τον Μπρόιερ στη θέση του αρχηγού των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων πριν από το τέλος του έτους.