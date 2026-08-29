Πετρέλαιο κίνησης και σούπερ μάρκετ: Οι κινήσεις της κυβέρνησης στο διπλό μέτωπο

Σε διπλό μέτωπο παρεμβάσεων για την ανάσχεση του κόστους καθημερινότητας προχωρά η κυβέρνηση, καθώς αναμένεται η ανακοίνωση για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινά η εφαρμογή μειωμένων τιμών σε πάνω από 1.500 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας.

Η επιδότηση στο ντίζελ και η πορεία των τιμών

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην ΕΡΤ3, το ζήτημα έχει ήδη συζητηθεί με τον πρωθυπουργό και η επίσημη απόφαση για τη συνέχιση του μέτρου βρίσκεται προ των πυλών. Η διάρκεια της παράτασης μένει να διευκρινιστεί, καθώς συναρτάται άμεσα με τις διεθνείς ισορροπίες και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, ζητούμενο παραμένει εάν τα διυλιστήρια θα διατηρήσουν τις δικές τους εκπτώσεις -10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο ντίζελ- την ώρα που οι τιμές χονδρικής του πετρελαίου κίνησης έχουν υποχωρήσει στα 1,39 ευρώ το λίτρο, ακολουθώντας το Brent στα 88 δολάρια το βαρέλι.

Παρά το γεγονός ότι στα πρατήρια η τιμή παραμένει στα 2,04 ευρώ, σύμφωνα με τους βενζινοπώλες η υποχώρηση των διεθνών τιμών αναμένεται να φανεί στην αντλία μέσα στο Σαββατοκύριακο, πιέζοντας το πετρέλαιο κίνησης κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.

«Κλείδωσε» η λίστα με τις εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ

Από τη Δευτέρα οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια τις νέες τιμές, με τη λίστα των συμμετεχόντων προϊόντων να διευρύνεται και να φτάνει τελικά τους 1.660 κωδικούς. Οι μειώσεις θα κυμαίνονται από 5% έως 30%, καλύπτοντας βασικά είδη διαβίωσης.

Στα καταστήματα θα υπάρχει ειδική σήμανση για τον άμεσο εντοπισμό των προσφορών, ενώ οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις διακυμάνσεις και μέσα από τη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα. Καθώς τα ποσοστά έκπτωσης διαφοροποιούνται μεταξύ των αλυσίδων λόγω του εμπορικού ανταγωνισμού, η έρευνα αγοράς παραμένει καθοριστική για την εξασφάλιση των χαμηλότερων τιμών.

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