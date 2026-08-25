Θεοδωρικάκος: Στόχος η ενίσχυση του εισοδήματος των οικογενειών και η στήριξη των επενδύσεων

Ιδιαίτερα παραγωγική χαρακτήρισε τη σημερινή συνεργασία του με τον υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε:

«Βασικός στόχος της πολιτικής μας είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και του επιπέδου ζωής της μέσης ελληνικής οικογένειας, καθώς και η στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων για τη δημιουργία πολλών νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Όλα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, εξαιτίας των δύο πολέμων στην ευρύτερη περιοχή και του κλίματος αβεβαιότητας, που οδηγούν σε συνεχή αύξηση των τιμών των καυσίμων και ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις».

Ο υπουργός Ανάπτυξης προσέθεσε ότι, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς, οι οποίες συμβάλλουν στην προετοιμασία των προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός, καθώς και του σχεδίου «για μια πιο ισχυρή Ελλάδα το 2030».