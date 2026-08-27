Θεοδωρικάκος: «Η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία πρωταγωνιστούν στο νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας»

Ανάπτυξη, επενδύσεις και μείωση τιμών στο επίκεντρο – Το μήνυμα Θεοδωρικάκου από τη Θεσσαλονίκη

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Θεοδωρικάκος: «Η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία πρωταγωνιστούν στο νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας»
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Στα μεγάλα έργα που αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, στην ενίσχυση της βιομηχανίας και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, καθώς και στις παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους ζωής, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξη στην ΕΡΤ3.

«Η Θεσσαλονίκη έχει μπει σε μια νέα εποχή. Είναι πρωταγωνιστής μιας νέας Ελλάδας, που κινείται με σχέδιο, όραμα και αποτελέσματα προς το 2030, με μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική, με τη βιομηχανία στο επίκεντρό της», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, σημειώνοντας πως η Θεσσαλονίκη «κατακτά τον τίτλο της πρωτεύουσας όλων των Βαλκανίων», με τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται να δίνουν νέα πνοή στην πόλη και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των Θεσσαλονικέων.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην περαιτέρω επέκταση του Μετρό, στην ανάπλαση της ΔΕΘ και τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου, στο νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο και στο Flyover, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έργα που «αλλάζουν τελείως την εικόνα, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «το Υπουργείο Ανάπτυξης χρηματοδοτεί 282 επενδυτικά σχέδια στη Μακεδονία, επενδύσεις περίπου 1 δισ. ευρώ, που φέρνουν πάνω από 5.000 θέσεις εργασίας, τα περισσότερα στη βιομηχανία». Όπως είπε, τα σχέδια αυτά «είναι όλα σε εξέλιξη και παίρνουν σάρκα και οστά», προσθέτοντας ότι «θέλουμε ακόμα πιο ισχυρή τη βιομηχανία και μια οικονομία πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική».

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ειδική αναφορά στο ειδικό αναπτυξιακό καθεστώς που έχει δημιουργηθεί για τις παραμεθόριες περιοχές της χώρας: «Ο στόχος μας είναι τα ελληνόπουλα που γεννιούνται σε παραμεθόριους νομούς και στην ελληνική περιφέρεια, να μένουν σε αυτές τις περιοχές. Αυτό είναι θέμα ασφάλειας της χώρας και πατριωτισμού, αλλά και μια ευκαιρία για καλύτερες συνθήκες ζωής», σημείωσε και πρόσθεσε: «Για μένα το σπουδαιότερο θέμα είναι το δημογραφικό και η ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές της χώρας».

Αναφερόμενος στο κόστος ζωής, επισήμανε ότι «το πρόβλημα έχει δύο σκέλη: είτε να αυξάνονται οι μισθοί είτε να πέφτουν οι τιμές. Μια πιο παραγωγική οικονομία μπορεί να δίνει καλύτερους μισθούς. Ταυτόχρονα, παρεμβαίνουμε στην αγορά για να δημιουργούνται συνθήκες για μια πιο δίκαιη αγορά, με χαμηλότερες τιμές όπου αυτό είναι εφικτό».

Για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά από τις 31 Αυγούστου, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί περίπου 1.500 κωδικοί και πρόσθεσε: «Από τη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων, με στόχο να πρόκειται για βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης, με τιμές μειωμένες τουλάχιστον 5%. Είναι μια εθνική πρωτοβουλία που θα διαρκέσει τέσσερις μήνες και μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα τους ανθρώπους που δυσκολεύονται περισσότερο».

Όπως είπε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, «οι τιμές στα τρόφιμα από τον Ιούνιο στον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 2,3%, ενώ σε σχέση με πέρυσι ο πληθωρισμός τροφίμων είναι στο -0,4%», ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν θριαμβολογούμε και δεν επαναπαύομαστε».

Απαντώντας σε ερώτηση για τη στήριξη στην τιμή του ντίζελ στην αντλία, ανέφερε ότι έχει συζητήσει με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου μετά τη λήξη του στις 31 Αυγούστου και ότι αναμένει να υπάρξει σχετική παράταση, η διάρκεια της οποίας θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις.

Σε ό,τι αφορά τις επόμενες εθνικές εκλογές, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι «είναι απολύτως εφικτό να έχουμε ξανά κοινοβουλευτική πλειοψηφία και αυτός είναι ο στόχος μας», σημειώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στις εκλογές με το κυβερνητικό έργο και ένα σαφές σχέδιο για την Ελλάδα του 2030.

Τέλος, αναφορικά με την τουρκική προκλητικότητα, ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση να δώσει τη δυνατότητα να αμφισβητηθεί κανένα, ούτε το παραμικρό, κυριαρχικό δικαίωμα της πατρίδας μας. Είμαστε εδώ για να έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα, μια παραγωγική Ελλάδα, μια ασφαλή Ελλάδα».

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