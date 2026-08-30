Ανακαίνιση κατοικίας: Παράταση ως τις 30 Σεπτεμβρίου για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας

Η προθεσμία έληγε στις 31 Αυγούστου ενώ με τις νέες ρυθμίσεις αποσύρεται ο περιορισμός που προέβλεπε τη χρηματοδότηση μόνο μίας κλειστής κατοικίας κατά το Β’ στάδιο υλοποίησης της δράσης.

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Ανακαίνιση κατοικίας: Παράταση ως τις 30 Σεπτεμβρίου για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 για την έκδοση βεβαιώσεων επιλεξιμότητας που αφορούν αποκλειστικά κλειστές κατοικίες, καθώς και διεύρυνση των κριτηρίων χρηματοδότησης, προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις των αρμόδιων υπουργείων για τη δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ.

Η προθεσμία έληγε στις 31 Αυγούστου ενώ με τις νέες ρυθμίσεις αποσύρεται ο περιορισμός που προέβλεπε τη χρηματοδότηση μόνο μίας κλειστής κατοικίας κατά το Β’ στάδιο υλοποίησης της δράσης.

Η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας

Η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας εκδίδεται είτε μέσω του www.anakainisi.gov.gr είτε μέσω του gov.gr στην κατηγορία Περιουσία και Φορολογία και την υποκατηγορία Επιδοτήσεις πολιτών.

Η διαδικασία του ελέγχου επιλεξιμότητας για την αίτηση ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά και το αποτέλεσμα αποστέλλεται με SMS και email.

Για την έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση του ακινήτου στην ΑΑΔΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, για τον λόγο αυτό θα πρέπει στα σχετικά στοιχεία ΑΤΑΚ και Αριθμός Παροχής Ρεύματος του Ακινήτου να είναι σωστά συμπληρωμένα στο Ε1, Ε2 και Ε9 (κατά περίπτωση).

Τα νέα εισοδηματικά όρια που ισχύουν

  • Για άγαμο με μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το ανώτατο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2025 ανέρχεται σε 18.000 ευρώ για την εισοδηματική κατηγορία Ι και σε 25.000 ευρώ για την κατηγορία ΙΙ.
  • Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς ανήλικα τέκνα, τα αντίστοιχα όρια ανέρχονται σε 25.000 και 35.000 ευρώ.
  • Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με ένα ανήλικο τέκνο, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται σε 30.000 ευρώ για την κατηγορία Ι και 40.000 ευρώ για την κατηγορία ΙΙ.
  • Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με δύο ανήλικα τέκνα ανέρχονται σε 35.000 και 45.000 ευρώ, αντίστοιχα.
  • Για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο τέκνο, τα όρια ανέρχονται σε 28.000 ευρώ για την κατηγορία Ι και σε 39.000 ευρώ για την κατηγορία ΙΙ.
  • Για τις οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά, για κάθε επιπλέον ανήλικο τέκνο το εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ και στις δύο εισοδηματικές κατηγορίες.
  • Επιπλέον, προβλέπεται ότι κατά το Β’ στάδιο υλοποίησης της δράσης, στη δεύτερη, διακριτή χρονικά, φάση για τις ανοικτές κατοικίες, οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα προτεραιοποιηθούν με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται, επίσης, ότι ο αποκλεισμός από την επιλεξιμότητα των κλειστών κατοικιών που αποκτήθηκαν εντός του 2026 προκύπτει από την αρχική ΚΥΑ της δράσης (86272ΕΞ/02-06-2026, Β’ 3058). Συγκεκριμένα, η κλειστή κατοικία θα πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση του αιτούντος για το φορολογικό έτος 2025.

Αντίθετα, οι ανοικτές κατοικίες που αποκτήθηκαν εντός του 2026 είναι επιλέξιμες, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών είχε δηλώσει τη συγκεκριμένη κατοικία ως κύρια κατοικία του για το φορολογικό έτος 2025.

Τέλος με την τροπολογία αντικαθίστανται για λόγους σαφήνειας στην αρχική ΚΥΑ οι αναφορές σε «παιδί» ή «παιδιά» με τους όρους «ανήλικο τέκνο» ή «ανήλικα τέκνα».

Περισσότερες από 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότηταςΜέχρι σήμερα στο πλαίσιο της Δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027 έχουν εκδοθεί περισσότερες από 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ το σύνολο των χρηστών της σχετικής πλατφόρμας είναι 380.000.

Η έκδοσή των βεβεαιώσεων έγινε σε πραγματικό χρόνο μέσα από την πλατφόρμα, η οποία υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα στοιχεία των πολιτών αντλήθηκαν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ από την ΑΑΔΕ, το ΥΠΕΣ και τον ΔΕΔΔΗΕ.

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