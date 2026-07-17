«Ανακαινίζω 2026»: Τι αλλάζει στα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες

Αλλάζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω 2026» του ΕΣΠΑ 2021-2027, προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους ιδιοκτήτες να ανακαινίσουν και να πραγματοποιήσουν ήπιες ενεργειακές αναβάθμισες στα ακίνητά τους.

Η σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία υπεγράφη από τα αρμόδια υπουργεία, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος.

Τι αλλάζει

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μειώνεται το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας από 50% σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% στις κλειστές κατοικίες, οι οποίες πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της Δράσης. Επίσης, αυξάνεται κατά 100% το ανώτερο όριο κατανάλωσης (σε 100 kWh) για κλειστές κατοικίες που παραμένουν ουσιαστικά μη χρησιμοποιούμενες, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν προβεί σε αίτηση διακοπής ή διακοπή ηλεκτροδότησης ως την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης επιλεξιμότητας.

Σύμφωνα με την τροποποίηση, για τις ανωτέρω κλειστές κατοικίες θα πρέπει να έχει καταγραφεί κατανάλωση μικρότερη των 100 kWh συνολικά για τα έτη 2024 και 2025 (δηλαδή όριο κατανάλωσης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο περίπου του 2% της μέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατοικιών στην Ελλάδα για την διετία), βάσει των καταμετρήσεων του ΔΕΔΔΗΕ. Επιπλέον, για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου.2026 έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος έκδοσης Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας, η καταγεγραμμένη κατανάλωση, βάσει των διαθέσιμων μετρητικών δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, αναγόμενο αναλογικά στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Στόχος των αλλαγών είναι να αξιοποιηθεί μεγαλύτερο μέρος του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος της χώρας και να επανέλθουν περισσότερες ανενεργές κατοικίες στην αγορά, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ οι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν ξεπεράσει τις 250.000. Η πλατφόρμα επιτρέπει την έκδοση της βεβαίωσης σε πραγματικό χρόνο, αντλώντας αυτόματα τα απαιτούμενα στοιχεία μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας από την ΑΑΔΕ, το υπουργείο Εσωτερικών και τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας anakainisi.apps.gov.gr ή μέσω του gov.gr. Για τις κλειστές κατοικίες η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, ενώ για τις ανοικτές κατοικίες παραμένει σε ισχύ η καταληκτική ημερομηνία της 31ης Ιουλίου 2026.

Σε δεύτερο στάδιο της δράσης, οι κάτοχοι της βεβαίωσης επιλεξιμότητας θα υποβάλουν αίτηση σε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση των εργασιών ανακαίνισης.