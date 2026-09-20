Στεγαστικό επίδομα φοιτητών: Λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου η προθεσμία των αιτήσεων
Η πλατφόρμα ανοίγει ξανά για όσους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση μέσα στην πρώτη προθεσμία του Ιουλίου.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών κλείνει στις 22 Σεπτεμβρίου 2026.
- Η νέα προθεσμία αφορά όσους δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο τον Ιούλιο.
- Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής για το στεγαστικό επίδομα.
- Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται οι κωδικοί TAXISnet από την ΑΑΔΕ.
Έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, δίνεται νέα δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.
Η νέα προθεσμία αφορά όσους δικαιούχους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο, τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ειδικής εφαρμογής για το στεγαστικό επίδομα.
Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται οι κωδικοί TAXISnet, δηλαδή το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που έχουν χορηγηθεί από την ΑΑΔΕ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νέα «καραβιά» μεταναστών στη Γαύδο - Διασώθηκαν 34 αλλοδαποί
21:30 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Καλαμάτα - Παναθηναϊκός 0-1: Η κλάση του Τετέι τον έστειλε στο 5Χ5
20:27 ∙ ΚΟΣΜΟΣ