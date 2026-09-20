Νέα «καραβιά» μεταναστών στη Γαύδο - Διασώθηκαν 34 αλλοδαποί

Υπό τον συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex και στην περιοχή έσπευσε σκάφος της Frontex, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των αλλοδαπών.

Οι 34 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, με τους ανέμουςστην περιοχή να πνέουν βορειοδυτικοί 4 μποφόρ.