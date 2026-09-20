Ρωσία: Στο 57,5% η Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν - Τα πρώτα αποτελέσματα

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας με 13,67% και ακολουθεί το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Ρωσίας (LDPR) με 9,27%

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Ρωσία: Στο 57,5% η Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν - Τα πρώτα αποτελέσματα
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Ενωμένη Ρωσία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν προηγείται στις εκλογές για την Κρατική Δούμα με 57,54%, με καταμετρημένο το 13,88% των ψηφοδελτίων, επιβεβαίωσε την Κυριακή η πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Ρωσίας, Έλα Παμφίλοβα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας με 13,67% και ακολουθεί το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Ρωσίας (LDPR) με 9,27%.

Η συμμετοχή στις ρωσικές εκλογές έφθασε το 56,66% κατά το κλείσιμο της κάλπης, ξεπερνώντας τα ποσοστά συμμετοχής των τριών προηγούμενων βουλευτικών εκλογών, μετέδωσαν την Κυριακή ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στις εκλογές του 2016 η συμμετοχή είχε διαμορφωθεί στο 47,88%, το 2021 στο 51,72%, ενώ το 2003 είχε φθάσει το 55,75%.

Οι κάλπες έκλεισαν στις 20:00 τοπική ώρα. Οι Ρώσοι ψηφοφόροι κλήθηκαν να επιλέξουν μεταξύ υποψηφίων δέκα κομμάτων, με την Ενωμένη Ρωσία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να αναμένεται να εξασφαλίσει τις περισσότερες έδρες στο κοινοβούλιο.

Η ψηφοφορία άρχισε την Παρασκευή, ενώ οι αρχές ενθάρρυναν την ηλεκτρονική ψήφο με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής μεταξύ των 111 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Για πρώτη φορά, στις εκλογές συμμετείχαν κάτοικοι τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών τις οποίες η Μόσχα ανακοίνωσε ότι προσάρτησε μετά την έναρξη του πολέμου, χωρίς να τις ελέγχει πλήρως. Ψηφοφορία διεξάγεται επίσης στην Κριμαία, τη χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, κίνηση που δεν αναγνωρίζεται διεθνώς.

Οι ουκρανικές αρχές χαρακτήρισαν παράνομη τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας στις υπό ρωσικό έλεγχο περιοχές και κάλεσαν τις ξένες κυβερνήσεις να μην αναγνωρίσουν το αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτήρισε την Παρασκευή τη διεξαγωγή των εκλογών στις περιοχές αυτές «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Το Κρεμλίνο αναμένεται να διατηρήσει τον έλεγχο

Το Κρεμλίνο επιδιώκει οι βουλευτικές εκλογές, οι πρώτες μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία το 2022, να αποτελέσουν επίδειξη της λαϊκής υποστήριξης προς τον πόλεμο και να προσδώσουν νομιμοποίηση στις ενέργειές του. Παράλληλα, έχει επιχειρήσει να περιορίσει τους πολιτικούς κινδύνους, καταστέλλοντας κάθε μορφή διαφωνίας.

Η εκτεταμένη εκστρατεία των κρατικών μέσων ενημέρωσης και ο αυστηρός έλεγχος της εκλογικής διαδικασίας, σε συνδυασμό με την απουσία ουσιαστικής αντιπολίτευσης, θεωρείται ότι διασφαλίζουν τη διατήρηση του ισχυρού ελέγχου του Κρεμλίνου στη ρωσική πολιτική σκηνή, παρά το αυξανόμενο οικονομικό κόστος και την ενίσχυση των ουκρανικών επιθέσεων με drones βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Οι ψηφοφόροι έριξαν δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια. Οι μισές από τις 450 έδρες της Κρατικής Δούμας κατανέμονται βάσει της ψήφου στα πολιτικά κόμματα, ενώ οι υπόλοιπες 225 έδρες εκλέγονται σε μονοεδρικές περιφέρειες, όπου οι ψηφοφόροι επιλέγουν συγκεκριμένους υποψηφίους.

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