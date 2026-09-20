Καλαμάτα - Παναθηναϊκός 0-1: Η κλάση του Τετέι τον έστειλε στο 5Χ5

Το «τριφύλλι» δυσκολεύτηκε αρκετά, αλλά το τέρμα του Τετέι ήταν αρκετό για να περάσει από τη Νεάπολη και να παραμείνει στην κορυφή χωρίς απώλειες.

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Καλαμάτα - Παναθηναϊκός 0-1: Η κλάση του Τετέι τον έστειλε στο 5Χ5
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
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Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στην Καλαμάτα, ωστόσο οι «πράσινοι» πέρασαν με 1-0 από τη Νίκαια και πέτυχαν την πέμπτη συνεχόμενη νίκη τους στη Super League.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης πέτυχε στο 33' ο Ανδρέας Τετέι με ωραία ατομική προσπάθεια και δυνατό σουτ.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ παραμένει μόνη πρώτη στη βαθμολογία με 15 βαθμούς, ενώ από την άλλη οι Μεσσήνιοι έχουν 4 πόντους και βρίσκονται στη 10η θέση.

Η ροή του αγώνα

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά, με την Καλαμάτα να είναι αρκετά ψηλά στον αγωνιστικό χώρο και τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 9’, όταν ο Κάνγκουα έβγαλε σέντρα από τα αριστερά, με τον Τετέι όμως να αστοχεί σε κεφαλιά από κοντινή απόσταση. Έξι λεπτά αργότερα ο Ουναΐ έκανε κάθετη στον Έλληνα φορ, ο οποίος από δύσκολη θέση σούταρε, αλλά ο Βασίλιεβιτς έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ.

Στο 16’ η Καλαμάτα απείλησε με μακρινό σουτ του Μπολίβαρ, το οποίο κόντραρε κι έφυγε κόρνερ. Οι Μεσσήνιοι συνέχισαν να πιέζουν, με το «τριφύλλι» να μην μπορεί να αναπτυχθεί σωστά για να φτάσει στην εστία των, τυπικά, γηπεδούχων.

Οι «πράσινοι» στο 23’ έχασαν τεράστια ευκαιρία να προηγηθούν, όταν ο Λιβάι Γκαρσία έκανε ωραία κούρσα, πήγε πλάγια, έκανε σουτ που σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι της Καλαμάτας κι έφυγε έξω. Η Καλαμάτα στο 28’ απείλησε την εστία του Πένια, με τον Ντιαρά να σουτάρει έξω από την περιοχή και τον Ισπανό πορτιέρε να μπλοκάρει.

Δύο λεπτά αργότερα ο Λιβάι Γκαρσία έκανε κούρσα από το κέντρο μέχρι λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά το συρτό σουτ που δοκίμασε ήταν αδύναμο και το απέκρουσε εύκολα ο Βασίλιεβιτς.

Ο Τετέι πήρε το… αίμα του πίσω για τη χαμένη ευκαιρία νωρίτερα στο 33’. Ο διεθνής φορ έκανε ωραία ενέργεια και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά μεριά του τερματοφύλακα της «μαύρης θύελλας», δίνοντας προβάδισμα στον Παναθηναϊκό.

Στο 39’ ο Αντίνο έκανε ωραία ενέργεια, σούταρε, αλλά ο Βασίλιεβιτς σε δύο χρόνους μπλόκαρε. Ο Καμαρά στο 43’ έκανε ωραία σέντρα, ο Ντε Φράι έκανε την κεφαλιά, αλλά εκείνη κατέληξε στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων.

Στις αρχές του δεύτερου μέρους υπήρξε μία ευκαιρία για κάθε ομάδα, χωρίς όμως να απειληθούν οι δύο τερματοφύλακες. Το «τριφύλλι« είχε άλλη μία υποψία φάσης στο 61’, όμως το σουτ του Καμαρά έφυγε ψηλά.

Ένα λεπτό αργότερα ο Πένια πραγματοποίησε δύο τεράστιες επεμβάσεις. Αρχικά ο Πινέιρο έδωσε στον Χάμζα, με τον Ισπανό να αποκρούει το κοντινό σουτ, ενώ στη συνέχεια είπε «όχι» σε προσπάθεια του Κατάλντι.

Τα επόμενα λεπτά ήταν… φλύαρα και από τις δύο ομάδες, μιας και δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν κάποια ευκαιρία.

Έπειτα από αρκετή ώρα υπήρξε φάση, με τον Πινέιρο να σουτάρει άστοχα από μακριά στο 77’. Ο Κατάλντι στο 79’ δοκίμασε κι αυτός το πόδι του, με την κατάληξη να είναι ίδια με την προηγούμενη φάση για την Καλαμάτα.

Το «τριφύλλι» έχασε τεράστια ευκαιρία να τελειώσει το ματς στο 83’. Ο Αντίνο έβγαλε τρομερή μπαλιά στον Λιβάι Γκαρσία, αλλά το σουτ του φορ του Παναθηναϊκού έφυγε άουτ.

Η Καλαμάτα προσπάθησε στα τελευταία λεπτά να ισοφαρίσει χωρίς όμως να το καταφέρει, με τους «πράσινους» να συνεχίζουν με το απόλυτο στο πρωτάθλημα.

Καλαμάτα - Παναθηναϊκός 0-1

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Αλόνσο, Ροντρίγκες, Κατάλντι - Κάνγκουα.

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο (57’ Κατάλντι), Στρούγγης, Καλουτσικίδης, Αλόνσο (84’ Κουρμινόφσκι), Ντιαρά (84’ Λιατσικούρας), Πινέιρο (84’ Χατζηθεοδωρίδης), Χάμζα (78’ Μπονέτο), Μορέιρα Μπολίβαρ.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα (65’ Λούζα), Λιβάι Γκαρσία (90' Ραστόντερ), Ουναΐ (65’ Ντέσερς), Αντίνο, Τετέι (79’ Τσάπρας).

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